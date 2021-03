¿Qué vacuna contra el covid-19 disponible deberías aplicarte? Le preguntamos a una experta

Noticias CNN

(CNN) — Ahora hay tres vacunas contra el covid-19 autorizadas para uso de emergencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), fabricadas por Pfizer / BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. Las tres se distribuirán por todo Estados Unidos.

Muchas personas se preguntan qué vacuna de covid-19 deberían recibir: ¿hay una mejor para ciertos grupos de personas? Dado el número de personas que todavía no pueden recibir ninguna vacuna, ¿tendrá la gente otra opción? Si es así, ¿qué vacuna deberías elegir?

Le pedimos consejo a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Wen también participa como voluntaria en el ensayo clínico de Johnson & Johnson, aunque todavía no sabe si recibió la vacuna o el placebo.

Fauci: Me pondría cualquier vacuna que estuviera disponible para mí

Fauci, sobre las vacunas: Esperamos usarlas eficazmente 0:42

CNN: ¿Puede explicar las diferencias entre las tres vacunas autorizadas por la FDA? ¿Qué sabemos sobre su seguridad y eficacia?

Dra. Leana Wen: Las vacunas de Pfizer y Moderna se autorizaron primero, en diciembre. Son similares entre sí en el sentido de que ambas se desarrollan utilizando la plataforma de ARNm. Se acaba de autorizar la vacuna Johnson & Johnson. Esta utiliza una forma diferente de estimular una respuesta inmune, con un virus del resfriado inactivado. Las vacunas Pfizer y Moderna requieren dos inyecciones. Johnson & Johnson acaba de ser autorizado como vacuna de una dosis.

Las tres vacunas tienen perfiles de seguridad muy favorables, lo que significa que todas son muy seguras cuando se prueban en decenas de miles de personas. Los tres están prácticamente al 100% en ensayos clínicos para prevenir hospitalizaciones y muertes, que es el criterio de valoración que realmente nos importa.

Las vacunas Pfizer y Moderna parecen ser más efectivas para prevenir enfermedades leves a moderadas, alrededor del 95%. La vacuna de Johnson & Johnson tiene una eficacia de aproximadamente un 72%, según los ensayos realizados en Estados Unidos. Sin embargo, estos resultados no deben compararse directamente, porque los ensayos no se realizaron como comparaciones directas.

CNN: ¿Por qué no pueden compararse? Quizás la gente vea esos números y diga: ¿95% vs. 72%? Tomaré la vacuna que es 95% efectiva.

Wen: Esta es una preocupación comprensible. Aquí hay tres razones por las que esta no es la comparación correcta.

Primero, las vacunas se estudiaron en diferentes períodos de tiempo. Los estudios de Pfizer y Moderna se realizaron antes de que estas variantes más preocupantes se convirtieran en un factor importante. Además, no había una enfermedad tan extendida en el momento en que se realizaron esos ensayos. No sabemos cuál sería su eficacia si se estudiaran en las mismas condiciones que la vacuna de Johnson & Johnson, o viceversa. Por eso decimos que estas no son comparaciones directas y no se pueden sopesar directamente unas con otras.

En segundo lugar, uno de los principales lugares donde se estudió la vacuna Johnson & Johnson fue Sudáfrica, donde la variante predominante en el momento del estudio era la variante B.1,351. Existe una preocupación sustancial de que ninguna de las vacunas que tenemos pueda funcionar tan bien contra esta variante.

Los estudios de laboratorio de Pfizer y Moderna, por ejemplo, han demostrado que se desarrollan menos anticuerpos neutralizantes contra esta variante. Esto sugiere que es posible que no funcionen tan bien en estos casos como lo hacen con la variante que originalmente era la más extendida en Estados Unidos. Además, los estudios preliminares de otras dos vacunas en desarrollo, Novavax y AstraZeneca, mostraron que estas vacunas son menos efectivas contra esta variante.

Para la vacuna Johnson & Johnson, parece que también es menos eficaz contra la variante sudafricana. Sin embargo, sigue siendo muy eficaz. Incluso en Sudáfrica, la vacuna previno el 82% de las enfermedades graves (en comparación con el 86% en Estados Unidos). Lo más importante es que en Sudáfrica no hubo casos de hospitalizaciones o muertes entre los que recibieron la vacuna.

MIRA: Las cosas que hacemos que no funcionan contra el covid-19

Una vacuna que sea eficaz contra esta variante es importante, especialmente porque otras variantes emergentes también parecen tener la misma mutación que esta cepa B.1,351. Tener una vacuna que sea claramente eficaz contra este tipo de mutación es una clara ventaja.

En tercer lugar, recordemos que la vacuna Johnson & Johnson es una vacuna de una dosis. Esto simplifica sustancialmente la logística para no tener que hacer segundas citas y asignar segundas dosis. Esta vacuna también se puede almacenar a la temperatura del refrigerador durante meses, lo que hace posible que los consultorios médicos habituales lleven la vacuna, y es posible que muchas personas prefieran ir al consultorio de su médico para recibir la vacuna.

También pueden preferir «una y ya» en lugar de hacer dos viajes para dos dosis, especialmente cuando esta vacuna parece ser igual de efectiva en el resultado que más importa: en la prevención de enfermedades suficientemente graves que resultan en hospitalización y muerte.

Dr. Huerta: Todas las vacunas van a prevenir la enfermedad grave y la muerte por covid-19

CNN: ¿Qué pasa con las personas vacunadas que propagan la infección? ¿Sabemos si la vacuna Johnson & Johnson reduce la propagación del virus?

Wen: También hay buenas noticias en este frente. Este ensayo clínico analizó si las personas vacunadas podrían ser portadores asintomáticos. Aproximadamente dos meses después de recibir la vacuna, parecía que tenían una reducción del 74% en las infecciones asintomáticas.

Esta es una de las principales preguntas sin respuesta sobre la vacuna. Sabemos que todas las vacunas autorizadas son realmente efectivas para proteger a la persona que se vacuna. La pregunta es: ¿protegen también las vacunas de portar el virus e infectar a otros? Existe una creciente evidencia de que este es el caso de todas las vacunas que tenemos, aunque no sabemos cuán buena es esa protección, por lo que las personas vacunadas deben tener mucha precaución y usar máscaras en público, por ejemplo.

CNN: ¿Sabemos qué personas deben recibir qué vacuna? Por ejemplo, ¿deberían las personas mayores o las personas inmunodeprimidas recibir un tipo particular de vacuna?

Wen: Aún no tenemos esta información. La FDA y los CDC no han hecho este tipo de recomendación. Estos son estudios que se están realizando y, en los próximos meses, bien podríamos averiguarlo. Quizás, descubramos que las personas de cierto grupo de edad o con ciertas condiciones médicas subyacentes obtienen mejores resultados con una vacuna que con otra. En ese caso, la gente puede recibir esa vacuna en ese momento.

La clave ahora mismo es no esperar. Ponte primero la vacuna a la que tengas acceso.

CNN: Hablemos de lo que vinimos a hablar: ¿qué vacuna le recomendaría a alguien?

Wen: En pocas palabras: toma la vacuna que te ofrezcan. Las tres vacunas son seguras y eficaces. Piensa en otras vacunas que tomamos, como la vacuna contra la influenza. La mayoría de nosotros no preguntamos qué empresa lo fabrica. Solo nos importa que funcione. Todas las vacunas tienen ventajas y, una vez más, dado que no se han estudiado cara a cara, no tenemos forma de saber exactamente qué vacuna es «mejor» y para quién.

En este momento, la oferta es el factor limitante. La mayoría de la gente no tendrá otra opción. Es posible que el consultorio de tu médico, la farmacia o el sitio de vacunación masiva solo tengan un tipo de vacuna. Si eso es a lo que tiene acceso en este momento, debes tomarlo, en lugar de esperar un período de tiempo desconocido para otra vacuna.

Ese es el consejo que les doy a mis familiares y pacientes. También es el consejo que estoy siguiendo. Debo averiguar pronto si recibí la vacuna o un placebo como parte del ensayo clínico de Johnson & Johnson. Si recibí el placebo, estaré feliz de tomar primero la vacuna que esté disponible para mí (que probablemente será la vacuna Johnson & Johnson).

Recuerda que vacunarse no significa que estés siempre comprometido con esa vacuna. Pfizer y Moderna están estudiando inyecciones de refuerzo que apuntan a variantes específicas. Johnson & Johnson está haciendo las mismas pruebas y también están estudiando una vacuna de dos dosis para ver que una segunda dosis mejora la protección de la primera. En los próximos meses, cuando haya más oferta y más investigación sobre qué vacuna es mejor para qué grupo de personas, es posible que pueda recibir otra vacuna.

Es por eso que el consejo fundamental es este: Vacúnate con la vacuna a la que tiene acceso tan pronto como puedas. Obtener un alto nivel de inmunidad en este momento te protege a ti y a las personas que te rodean. También nos ayuda a alcanzar la inmunidad colectiva antes como sociedad.