Las 5 cosas que debes saber este 22 de julio

Por CNN Español

Plantean que el juicio en EE.UU. contra Maduro se inicie en junio de 2027. Los desafíos de Ortega en una Nicaragua sin elecciones. Bertha avanza amenazante. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Puede que los índices de aprobación del presidente Donald Trump estén cayendo, pero un instinto político fundamental sigue tan agudo como siempre: provocar una pelea con un adversario al que considera todo el Partido Demócrata. ¿El elegido? El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. ¿El tema? El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En este caso se trata de una confrontación que ambos podrían ver con buenos ojos. Análisis.

Fiscales federales de Estados Unidos y abogados del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro plantearon este martes que el juicio en contra del político y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, según un documento judicial del Departamento de Justicia.

El Gobierno de Trump está pidiendo una enorme cantidad de fondos para una guerra que siempre ha tenido dificultades para explicar, que no puede controlar y para la cual carece de indicadores de éxito y de una salida. Esta es la conclusión de un audiencia crucial del secretario de defensa Pete Hegseth en el Congreso de EE.UU., en la que demócratas y republicanos se mantuvieron firmes en sus interrogantes sobre un conflicto impopular. Análisis.

La tormenta tropical Bertha se fortaleció en el noreste del golfo de México y amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones costeras en zonas del litoral, desde Florida hasta Louisiana.

Aunque tras la captura de Nicolás Maduro y la mayor presión de EE.UU. sobre Cuba muchos vieron a Nicaragua como el próximo objetivo de Washington, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene control interno, una economía relativamente estable y una oposición exiliada y fragmentada. Sin embargo, tras la declaración de Ortega de que no habrá más elecciones en el país, persisten dudas sobre la solidez de su Gobierno a largo plazo. Análisis.

¿En qué puesto quedó México en el ranking FIFA después del Mundial?

A. Segundo

B. Décimo

C. Vigésimo

D. Quinto

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Un país asiático tiene ahora el pasaporte más poderoso del mundo tras 20 años de declive de EE.UU.

Estados Unidos ocupa la décima posición en el listado de pasaportes de Henley, y tiene 36 países clasificados por delante de él. Conoce el país asiático con el pasaporte más poderoso.

México confirma 3 casos de cyclospora

Las autoridades de Salud de México confirmaron el martes que se han registrado tres casos de personas enfermas con diarrea severa vinculados con cyclospora, un parásito que ha causado miles de casos en Estados Unidos, al tiempo que descartaron que haya un brote en el país.

Hallan los restos de un avión de Pan Am 74 años después de que se accidentara frente a Puerto Rico

Setenta y cuatro años después de que un vuelo de Pan Am se estrellara en aguas cercanas a Puerto Rico —suceso que cobró la vida de 52 personas y motivó reformas de gran alcance, incluidas las sesiones informativas de seguridad para pasajeros antes del vuelo—, un equipo de búsqueda aeronáutica ha hallado los restos de la aeronave en el lecho marino.

6.600

Unos 6.600 no ciudadanos fueron añadidos accidentalmente al censo electoral de Nueva Jersey y unos 400 emitieron votos indebidos en elecciones recientes, anunció el martes la gobernadora del estado.

“Sucedió hace mucho tiempo. Creo que China es un poco diferente hoy en día de lo que era entonces”

—Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, al restar importancia a la injerencia china en las elecciones, cinco días después de culpar al gigante asiático de “la mayor filtración de datos electorales de la historia”.

Perro desaparecido se reúne con su familia tras su rescate

Un perro que llevaba semanas desaparecido ya está de vuelta en casa con sus dueños tras un exitoso rescate en la bahía de San Francisco a cargo del Cuerpo de Bomberos de Menlo Park.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. México avanzó cuatro posiciones tras alcanzar los octavos de final del Mundial y se instaló en el décimo lugar del ranking, desplazando a Alemania fuera del top 10.

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