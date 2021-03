Expertos advierten sobre un potencial aumento de casos de covid-19 en EE.UU. mientras varios gobernadores aflojan las restricciones

Noticias CNN

(CNN) — Durante semanas, los líderes de salud pública en EE.UU. han enfatizado que ahora no es el momento de aliviar las restricciones de covid-19 y reducir las medidas de seguridad, advirtiendo que pronto podría llegar otro aumento potencialmente peligroso, impulsado por las variantes.

Pero a pesar de las repetidas advertencias, más gobernadores están flexibilizando las medidas de covid-19.

Con menos del 7% de los residentes en su estado completamente vacunados y mientras las comunidades aún se están recuperando de una devastadora serie de tormentas invernales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un decreto que anula la mayoría de sus decretos anteriores relacionados con el virus. El decreto levanta el mandato estatal de uso de máscaras y permite que las empresas operen al 100% de su capacidad, a partir del 10 de marzo.

Greg Abbott, gobernador de Texas.

El gobernador dijo que un juez del condado podría optar por usar estrategias de mitigación si las hospitalizaciones por covid-19 en cualquiera de las 22 regiones hospitalarias del estado superan 15% de la capacidad de camas de hospital en esa región durante siete días seguidos. Pero no pueden imponer penas de cárcel a las personas que no sigan las órdenes de covid-19 ni se puede sancionar a los residentes por no usar mascarillas, dijo.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo que la medida «no tiene sentido», mientras que el alcalde de Austin, Steve Adler, dijo que estaba «estupefacto» por el anuncio y suplicó a los residentes que «actuaran como si tuviéramos un mandato de uso de máscara, para que la gente continúe usándola, para que las empresas sigan requiriéndola».

En Mississippi, el gobernador, Tate Reeves, dijo que a partir del miércoles, el estado levantará los mandatos de uso de máscaras del condado y permitirá que las empresas operen a plena capacidad.

«Nuestras hospitalizaciones y el número de casos se han desplomado, y la vacuna se está distribuyendo rápidamente. Es el momento», escribió en Twitter.

Sin embargo, los expertos en salud dicen que ahora no es el momento de levantar las restricciones.

«Este es un error gigantesco», dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington, sobre los anuncios de Texas y Mississippi. «Hemos visto esta película y no ha salido bien».

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, también anunció revisiones a las órdenes de salud pública, incluida la eliminación del límite de 300 personas para eventos en centros de banquetes, mientras que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, reveló una serie de restricciones suavizadas que entrarán en vigencia el viernes, incluida la capacidad ampliada para restaurantes, tiendas minoristas, gimnasios, estadios y otras instalaciones.

En Chicago, los funcionarios anunciaron que la capacidad interior en bares, restaurantes y otras empresas ahora se puede aumentar al 50% y los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta la 1 a.m.

Y en Louisiana, a la mayoría de las empresas, incluidos restaurantes y peluquerías, se les permitirá funcionar al 75% de su capacidad, mientras que los servicios religiosos ya no tendrán límites de capacidad, dijo el gobernador.

La demanda de pruebas está cayendo

Es cierto que los casos han bajado desde su pico de enero y los expertos se sintieron alentados por una disminución constante en el número de casos de covid-19 durante varias semanas.

Pero es importante tener en cuenta dos factores: en primer lugar, la pronunciada disminución de casos que se informó en Estados Unidos durante semanas parece haberse estabilizado, según la directora de los CDC. Y esa meseta llega a cifras aún muy altas, con un promedio de más de 65.000 casos nuevos diarios en EE.UU. durante la semana pasada.

Y en segundo lugar, parece que menos personas se están haciendo la prueba, aunque la prueba de covid-19 sigue siendo una herramienta poderosa en la batalla del país contra el virus, según los CDC.

En la semana que terminó el lunes, EE.UU. registró un promedio de alrededor de 1,5 millones de pruebas de covid-19 diarias, según datos del COVID Tracking Project.

Eso es aproximadamente un 26% menos que el promedio a mediados de enero, cuando EE.UU. vio un promedio de siete días de más de 2 millones de pruebas reportadas.

«Las pruebas generalizadas deben continuar para derrotar la pandemia», dijo a CNN la Dra. Greta Massetti, de los CDC. «Se necesitarán muchos meses para que todos los estadounidenses tengan la oportunidad de recibir una de las vacunas disponibles».

«Mientras tanto, es fundamental que las personas sigan tomando medidas preventivas».

Más buenas noticias para las vacunas

Hasta ahora, más de 51,7 millones de estadounidenses han recibido al menos su primera dosis de la vacuna covid-19, según datos de los CDC.

Más de 26,1 millones han recibido ambas dosis, según los datos. Eso significa que aproximadamente el 7,9% de la población de EE.UU. está completamente vacunada contra el virus.

La buena noticia: el presidente Joe Biden anunció el martes que EE.UU. tendrá suficientes dosis de la vacuna de covid-19 para todos los estadounidenses adultos a fines de mayo, lo que acelerará el plazo de la meta anterior de la administración en dos meses.

Miriam De La Torre, especialista en intervención de las Escuelas Públicas Charter ICEF del LAUSD, celebra con lágrimas en los ojos cuando recibe su primera vacuna de Moderna de covid-19.

Sus comentarios se produjeron cuando el presidente anunció oficialmente una asociación entre las compañías farmacéuticas Merck y Johnson & Johnson para ayudar a expandir la producción de la vacuna Johnson & Johnson de covid-19 recientemente autorizada.

Los gobernadores de todo el país han dicho que las dosis adicionales ayudarán a aumentar rápidamente las vacunas y algunos incluso han anunciado pautas de elegibilidad ampliadas como resultado del suministro adicional.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, anunció que a partir del miércoles, todos los trabajadores esenciales de primera línea en el Grupo 3 son elegibles para programar citas para vacunas, y señaló que el estado también planea hacer elegibles a los residentes con comorbilidades en el Grupo 4 a finales de este mes.

Carolina del Norte ha creado los grupos para establecer las prioridades de las vacunas y ya está vacunando a los Grupos 1 y 2, que incluyen trabajadores de la salud, personal y residentes de centros de atención a largo plazo y adultos mayores.

«La tercera vacuna y la mejora del suministro de vacunas nos ayudarán a que más personas se vacunen más rápidamente», dijo el gobernador. «Pero como dijimos antes, todavía no tenemos suficientes vacunas. Es posible que deba esperar una cita incluso si la acción de hoy significa que es elegible para vacunarse».

Para los estadounidenses que ya han recibido una primera dosis, la vacuna de Johnson & Johnson no debe reemplazar las segundas dosis de las vacunas Moderna o Pfizer, excepto en «situaciones excepcionales», advirtieron los CDC.

«Las vacunas de covid-19 no son intercambiables y no se ha evaluado la seguridad y eficacia de una serie de productos mixtos», dijo el martes la Dra. Sarah Mbaeyi, funcionaria médica de los CDC. «No queremos que la gente empiece a mezclar y combinar con lo que sea más fácil de conseguir».

Orientación sobre vacunas próximamente

Para los estadounidenses que ya están completamente vacunados, las recomendaciones sobre lo que deben hacer están en camino.

Los CDC publicarán una guía para las personas completamente vacunadas cuando esté lista a finales de esta semana, dijo un funcionario de los CDC a CNN.

El funcionario confirmó los temas generales contenidos en la guía que fueron reportados por primera vez por Politico.

Se informa que la guía incluye una recomendación de que las personas completamente vacunadas limitan sus interacciones sociales a pequeñas reuniones en el hogar con otras personas completamente vacunadas.

Según se informa, también recomendará que las personas completamente vacunadas continúen usando máscaras en público y practiquen el distanciamiento social. Es una recomendación que también han hecho otros funcionarios de salud, incluido el Dr. Anthony Fauci.

Además, se informa que la guía incluirá escenarios para que los estadounidenses los consideren al hacer planes, incluidos los viajes.

Jen Christensen, John Bonifield, Jason Hoffman, Deidre McPhillips, Alec Snyder, Rebekah Riess, Gisela Crespo y Chris Boyette de CNN contribuyeron a este informe.