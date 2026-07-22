El acuerdo nuclear con Arabia Saudita es una metáfora perfecta para la presidencia de Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El gran disruptor estadounidense de Medio Oriente vuelve a jugarse la lotería.

El nuevo acuerdo nuclear civil con Arabia Saudita, firmado el miércoles, resume la filosofía de Gobierno del presidente Donald Trump.

Para empezar, se trata de un acuerdo, esa legendaria transacción que se encuentra en el centro de la política exterior de Trump, y de toda su vida.

También podría acabar personificando la disposición de Trump a eludir los protocolos y convenciones internacionales que fueron los pilares de un orden mundial liderado por Estados Unidos.

Al inyectar una nueva dosis de volatilidad en una región altamente volátil, Trump demuestra su gusto por asumir riesgos geopolíticos considerables, incluso cuando una apuesta anterior, en Irán, parece estar descontrolándose.

Es la esencia de Trump: ya sea intentando rediseñar Medio Oriente o remodelar la Casa Blanca, actúa sin prever lo que sucederá después, una vez que todo encaje.

El acuerdo multimillonario a 30 años podría ayudar al reino a desarrollar la capacidad de enriquecer uranio. El Gobierno lo presenta como un triunfo en múltiples frentes:

Como un acuerdo que cumple con los más altos estándares de no proliferación.

Esto supone un gran impulso para la industria nuclear estadounidense.

Y como refuerzo de los lazos con un aliado vital.

Washington lleva al menos una década mostrándose favorable a un acuerdo nuclear civil con Arabia Saudita, aunque la administración Biden parecía dispuesta a exigir condiciones más estrictas.

Y si Estados Unidos no hubiera llegado a un acuerdo, competidores como China habrían aprovechado la oportunidad para hacerse con el negocio del reino, creando así su propio escenario geopolítico.

“En la agenda del presidente Trump, Medio Oriente ha sido una cuestión de comercio, no de conflicto”, declaró a Fox Business el miércoles el secretario de Energía, Chris Wright.

Pero los críticos, incluidos muchos en Israel, temen que el acuerdo pueda, a la larga, permitir a los saudíes enriquecer uranio de alta pureza para una bomba nuclear, desencadenando así una carrera armamentística regional.

Riad afirma que no buscará un arma nuclear si Irán no lo hace. Sin embargo, cualquier avance en esa dirección podría obligar a naciones como Egipto o Turquía a seguir su ejemplo.

El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita se negoció bajo una ley estadounidense que permite la transferencia de tecnología nuclear estadounidense a la vez que previene la proliferación de armas nucleares.

El Departamento de Energía anunció el miércoles que el acuerdo incluía un pacto bilateral de salvaguardias.

Esto pareció confirmar los informes que indicaban que Arabia Saudita podría no estar obligada a adherirse al Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica, que exigiría una supervisión e inspecciones más rigurosas.

El pacto podría sentar un precedente para que otras potencias eludan las restricciones internacionales al negociar sus propios acuerdos nucleares —quizás con adversarios de Estados Unidos— y desmantelen las salvaguardias nucleares.

“El acuerdo en sí fue temerario e irresponsable, pero las repercusiones más amplias podrían sentirse durante años”, declaró Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Asociación para el Control de Armas.

John Erath, director sénior de políticas del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, afirmó que la ausencia de protocolos estándar del OIEA —incluidos en un reciente acuerdo nuclear civil entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos— podría ser un problema muy grave.

En declaraciones a Jim Sciutto de CNN, explicó que dichos estándares eran necesarios para garantizar que Arabia Saudita no realizará actividades de enriquecimiento que pudieran conducir a la capacidad de fabricar armas nucleares.

El momento elegido para el acuerdo también resulta incongruente: coincide con la última escalada de la guerra contra Irán por parte de Trump, cuyo objetivo, según él, es impedir que Teherán obtenga una bomba nuclear.

El Gobierno estadounidense espera que el acuerdo pueda inclinar aún más la balanza de poder a favor de Estados Unidos al fortalecer las relaciones con Arabia Saudita.

Sin embargo, al implicar que los aliados de Estados Unidos tienen derecho al enriquecimiento nuclear mientras que sus enemigos no, el acuerdo podría ejercer una intensa presión sobre las convenciones internacionales de no proliferación e incentivar a Irán a buscar sus propios socios.

La tarea de negociar un acuerdo nuclear con Irán ya era de por sí ardua. Es posible que la administración la haya complicado aún más al aceptar un acuerdo con los saudíes que se extiende por varios años, dado a que Irán seguramente exigirá privilegios de enriquecimiento similares.

El acuerdo con Arabia Saudita no es ni mucho menos la primera vez que Trump se arriesga en Medio Oriente sin tener la capacidad de comprender cómo se desarrollará en los años venideros.

A menudo, su instinto de desechar las convenciones existentes, de ignorar los acuerdos internacionales y de adoptar un rumbo disruptivo parece más bien un fin en sí mismo.

Y el presidente también parece enorgullecerse de hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron quienes le precedieron.

La mayoría de los presidentes modernos intentaron evitar la guerra con Irán. Trump rompió un acuerdo internacional que limitaba su programa nuclear, mató a su jefe de seguridad nacional, Qasem Soleimani, durante su primer mandato, bombardeó sus instalaciones nucleares el año pasado y lanzó una guerra a gran escala contra la República Islámica en febrero.

Las administraciones modernas concluyeron que la mejor manera de mantener a Israel a salvo era impulsar una solución de dos Estados con los palestinos. Trump dio a los israelíes margen para aplastar esa aspiración con políticas de línea dura en Gaza y la Ribera Occidental.

Este año, Trump se comprometió a eliminar la designación estadounidense de Siria como Estado patrocinador del terrorismo, impuesta por primera vez en 1979, confiando en su amistad con el nuevo presidente del país, Ahmed al-Sharaa, líder de una antigua filial de Al Qaeda.

Los críticos argumentaron que Trump debería haber aprovechado ese cambio de designación para impulsar reformas políticas, de derechos humanos y antiterroristas.

Trump también ha roto con los esquemas establecidos respecto a Arabia Saudita.

Los presidentes a menudo han mantenido una relación diplomática ambigua con el reino y otros estados del Golfo, aliados vitales de Estados Unidos pero que aplican políticas represivas que atentan contra los valores democráticos.

Sin embargo, Trump admira abiertamente a los líderes árabes y ve en sus naciones ricas y en auge una mina de oro para el comercio, en el que su familia tiene considerables intereses empresariales.

Los partidarios de Trump argumentan, con razón, que décadas de política estadounidense en Medio Oriente no lograron crear estabilidad. E insisten en que está tomando las medidas necesarias que presidentes anteriores no tomaron.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el martes ante el Senado que su jefe merece ser elogiado por “tener el valor de garantizar que los islamistas radicales no puedan tener un arma nuclear para ponernos en peligro”.

Pero los peligros de tal enfoque son evidentes en Irán. La dificultad de Estados Unidos para salir de una guerra que Trump ha declarado ganada en repetidas ocasiones ayuda a explicar por qué sus predecesores dudaron en lanzarse de lleno a un conflicto a gran escala.

Los críticos demócratas acusan al presidente de ignorar factores políticos, históricos e ideológicos que siempre sugirieron que Irán jamás cedería ante la presión estadounidense. Trump parece no haber planteado preguntas cruciales sobre las consecuencias de una ofensiva estadounidense, incluida la probabilidad de que Teherán intentara cerrar el estrecho de Ormuz.

El conflicto refleja un tema recurrente: los planes elaborados en Washington a menudo fracasan al entrar en contacto con Medio Oriente.

Si bien Trump y su gabinete mantienen una estrecha relación con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, los lazos de Washington con el reino podrían no ser siempre tan fuertes.

No hay garantía de que el país no caiga en manos de gobernantes más radicales en las próximas décadas, en una región frecuentemente desestabilizada por fundamentalistas islámicos.

Esto resulta especialmente preocupante cuando se trata de programas nucleares. “Un socio de Estados Unidos hoy no es necesariamente un socio de Estados Unidos mañana. Por lo tanto, una vez transferida la tecnología, Estados Unidos no puede garantizar que mantendrá el control de la misma”, afirmó Davenport.

Pero a Trump a menudo parece no preocuparle mucho lo que suceda después de que deje el cargo.

Una de las frases favoritas del presidente, “Ya veremos qué pasa”, adquiere un matiz especialmente inquietante en el contexto de Medio Oriente.

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