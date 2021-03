Guatemala recibe donación de vacunas contra covid-19 de la India

Noticias CNN

(CNN Español) — Un lote de 200 mil dosis de la vacuna Covishield, producida en la India bajo la licencia de AstraZeneca, fue recibido la madrugada de este miércoles en el aeropuerto La Aurora de Guatemala.

La donación fue agradecida por las autoridades del gobierno guatemalteco, quienes destacaron que también recibieron previamente otros insumos médicos enviados por la India en el marco del manejo de la pandemia por coronavirus.

El plan de inmunización contempla que estas nuevas dosis se aplicarán a personal en primera línea de respuesta frente al covid-19, comunicó el gobierno.