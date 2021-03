Un futuro más seguro está a solo unos meses. Pero los estadounidenses no deberían renunciar todavía a las medidas de seguridad de covid-19, dice el exdirector de los CDC

Noticias CNN

(CNN) — Un futuro más seguro está a solo unos meses, pero es crucial que los estadounidenses sigan practicando las precauciones de seguridad de covid-19 y presten atención a los consejos de los funcionarios de salud mientras el país trabaja para vacunar a más personas, dijo un experto a CNN el lunes.

«Aún no hemos terminado, el covid sigue entre nosotros. Las variantes siguen siendo un riesgo», dijo el Dr. Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. «No declaras la victoria en el tercer cuarto».

Los estadounidenses deben seguir usando máscaras y evitar los espacios interiores abarrotados, «donde el virus puede propagarse rápidamente», según Frieden, mientras los funcionarios rastrean las variantes que circulan en EE.UU. y, entre ellas, la variante altamente contagiosa B.1.1.7 que se detectó por primera vez en el Reino Unido.

Los expertos dicen que la variante ahora se está extendiendo rápidamente por EE. UU. y, según los CDC, probablemente se convertirá en la variante predominante este mes. El epidemiólogo Michael Osterholm advirtió a principios de esta semana que la variante podría ayudar a impulsar otra oleada peligrosa en solo varias semanas.

El Dr. Chris Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, dijo que las proyecciones de su equipo muestran que «las cosas mejorarán lenta pero constantemente».

«Pero en el peor escenario, donde la gente deja de usar mascarillas más rápido, comienza a tener reuniones más rápido, entonces se puede ver un aumento en abril», dijo.

En otras palabras, las próximas semanas son críticas, y la forma en que actúan las comunidades podría mejorar o empeorar los números de covid-19.

Otro líder estatal anuncia flexibilización de las restricciones

A pesar de las advertencias de los expertos sobre los peligros que persisten, una serie de estados revelaron la semana pasada planes para relajar las restricciones de covid-19.

Más recientemente, el gobernador de Wyoming, Mark Gordon, anunció que levantará el requisito de usar mascarillas en todo el estado y permitirá que los bares, restaurantes, teatros y gimnasios reanuden sus operaciones normales a partir del 16 de marzo.

«Pido a todos los ciudadanos de Wyoming que continúen asumiendo la responsabilidad personal de sus acciones y que se mantengan diligentes mientras miramos hacia los meses más cálidos y la reanudación segura de nuestras actividades tradicionales de primavera y verano», dijo el gobernador en un comunicado el lunes.

Se mantendrá un protocolo de cobertura facial para las escuelas, agregó.

Otros líderes estatales, incluido el gobernador de Texas Greg Abbott y la gobernadora de Mississippi, Tate Reeves, también anunciaron a principios de este mes que estaban eliminando los mandatos de máscaras.

Los funcionarios de salud, incluidos el Dr. Anthony Fauci y la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, han instado a los estadounidenses a continuar usando máscaras y manteniéndose a salvo del covid-19 incluso cuando los estados hayan eliminado las restricciones.

«Escucha las recomendaciones de los CDC con respecto a los métodos de mitigación, de uso de máscaras, de distanciamiento físico», dijo Fauci a la Liga Nacional de Ciudades el lunes. «Escucha cuáles son sus recomendaciones».

La guía para los completamente vacunados no incluye lo suficiente, dicen algunos expertos

Muchos de los líderes estatales que anunciaron la relajación de medidas apuntaron a las alentadoras tendencias del covid-19 en su estado y al aumento de las cifras de vacunación. Pero si bien el número de estadounidenses que han sido vacunados crece cada día, es probable que el país todavía esté a unos meses de la inmunidad colectiva, el punto en el que suficientes personas están protegidas contra una enfermedad y no puede propagarse.

Hasta ahora, más de 60 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según datos de los CDC. Más de 31,4 millones de personas están ahora completamente vacunadas, según muestran los datos. Eso es aproximadamente el 9,5% de la población de EE. UU.

Los CDC acaban de publicar nuevas pautas para las personas completamente vacunadas, diciendo que pueden visitar de manera segura a otras personas que han sido vacunadas, así como a pequeños grupos de personas no vacunadas en algunos casos, pero aún se necesitan precauciones de seguridad.

La guía dice que las personas completamente vacunadas pueden visitar a otras personas vacunadas en recintos cerrados sin máscaras ni distanciamiento físico, pueden reunirse en recintos cerrados con personas no vacunadas de un solo hogar sin máscaras o distanciamiento físico, si las personas no vacunadas tienen bajo riesgo de enfermedad grave, y pueden omitir la cuarentena y las pruebas si estuvo expuesto a alguien que tiene covid-19 pero es asintomático, pero aún debe monitorear los síntomas durante dos semanas.

Los CDC también señalaron que sus recomendaciones de viaje no han cambiado: dicen que la gente debería posponer sus viajes y quedarse en casa. La guía continuará actualizándose, dijo Walensky el lunes.

Pero algunos expertos dicen que la guía no fue lo suficientemente lejos.

«Este es uno de estos ejemplos en los que creo que los CDC están siendo demasiado cautelosos de una manera que desafía el sentido común», dijo el lunes a CNN la doctora de emergencias, la Dra. Leana Wen. «Simplemente no tiene sentido que no puedas viajar, especialmente si ahora puedes reunirte con tus seres queridos, creo que mucha gente está ansiosa por ver a sus nietos con quienes no necesariamente viven».

«Yo en realidad iría más allá y diría que las personas que estén totalmente vacunadas deberían poder viajar, deberían animarse a viajar», añadió.

Virginia Langmaid, Jacqueline Howard, Jen Christensen y Will Brown de CNN contribuyeron a este informe.