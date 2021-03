Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba plan de estímulo de Biden

Noticias CNN

(CNN) — La Cámara de Representantes de EE.UU. votó y aprobó el plan de ayuda de covid-19 de US$ 1,9 billones del presidente Biden. Se enviará a la Casa Blanca para que se promulgue como ley. Sigue aquí las actualizaciones.

La legislación recibió aprobación final en la cámara después de que el Senado hizo una serie de revisiones al proyecto de ley y lo aprobó durante el fin de semana.

El paquete incluye cheques de estímulo de hasta US$ 1.400 para algunos estadounidenses, extiende los beneficios por desempleo pandémico y enviará miles de millones de dólares en ayuda a los estados y municipios.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, expresó su confianza en la aprobación final del proyecto de ley del paquete de estímulo, y lo describió como el «paquete de recuperación federal más amplio de la historia reciente».

El plan de rescate de US$ 1,9 billones del presidente Joe Biden está obteniendo altas calificaciones de los líderes empresariales.

El setenta y tres por ciento de los directores ejecutivos y líderes empresariales encuestados durante un foro virtual de directores ejecutivos de Yale del miércoles apoyan el Plan de Rescate Estadounidense de Biden. Eso incluye al 37% que indicó un apoyo «fuerte» al paquete.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la votación sobre el proyecto de ley covid-19 es de «tremendas consecuencias», y lo describió como uno de los proyectos de ley más «transformadores» que ha visto durante su tiempo en el Congreso.

El presidente Biden planea sancionar el viernes en la Casa Blanca el proyecto, que sería su primera gran victoria legislativa.

«El presidente sancionará el proyecto de ley en la Casa Blanca el viernes por la tarde», dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Esto es lo que debes saber:

Los legisladores están debatiendo el plan de ayuda, si se aprueba irá al escritorio del presidente Biden para que lo promulgue como ley.

Incluye pagos de hasta US$ 1.400 por persona que llegarán a aproximadamente el 90% de los hogares

Incluye un impulso federal de US$ 300 a los subsidios semanales por desempleo

Una expansión de la bonificación fiscal por hijos de hasta US$ 3.600 por hijo

Incluye US$ 350.000 millones en ayuda estatal y local, así como miles de millones de dólares para que las escuelas ayuden a los estudiantes a regresar al aula, para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia y para la investigación, el desarrollo y la distribución de vacunas

Extiende un aumento del 15% en los beneficios de cupones para alimentos hasta septiembre

Ayuda a los hogares de bajos ingresos a cubrir el alquiler

Hace que los subsidios federales a las primas para las pólizas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio sean más generosos y proporciona US$ 8.500 millones a hospitales rurales y proveedores de atención médica