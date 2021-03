Lady Gaga y Adam Driver derrochan glamour alpino en imagen de ‘House of Gucci’

Noticias CNN

(CNN) — Lady Gaga hizo arder Internet el martes después de publicar una foto del set de la próxima película de Ridley Scott, «House of Gucci».

Además de despertar el apetito por la próxima producción, la foto disparó la imaginación en las redes sociales gracias a los atuendos retro usados por la cantante y su coprotagonista Adam Driver, quienes interpretan a Patrizia Reggiani y su exesposo, el magnate de la moda Maurizio Gucci, respectivamente.

33 datos fascinantes de Lady Gaga

Basada en la novela «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed», la película de crimen trata sobre la famosa dinastía familiar y relata la caída en la vida real de Reggiani, quien fue condenada por conspirar en el homicidio de Gucci. El jefe de la moda recibió un disparo fuera de su oficina en Milán en 1995, y su exesposa fue sentenciada a 29 años de prisión por orquestar el asesinato.

Con un sombrero de piel blanco y adornado con joyas de oro, Lady Gaga tiene un parecido sorprendente con la socialité italiana. Simplemente tituló la imagen «Signore e Signora Gucci» o «Sr. y Sra. Gucci».

Adam Driver, en tanto, aparece en la foto con un suéter tejido de ochos color crema y anteojos de gran tamaño, con una chaqueta blanca atada alrededor de la cintura. Aunque varias fotos detrás de escena del actor con su vestuario aparecieron en línea a principios de esta semana, es la primera mirada de cerca a la personificación de Driver como el fallecido Gucci, nieto del fundador de su marca homónima, Guccio Gucci.

Los cinco éxitos más populares de Lady Gaga

Usuarios de las redes sociales se apresuraron a crear memes de la imagen viral, comparando el suéter de Adam Driver con el que usó Chris Evans en «Knives Out», superponiendo a la pareja sobre fondos de «Star Wars» y, por supuesto, incorporando una imagen de Bernie Sanders y los guantes que usó en la toma de posesión.

Otros bromearon sobre el estilo de los años 80 de la pareja y su elegancia après-ski. La actriz Kiernan Shipka escribió «nada podría prepararme para esta foto», en reacción a la publicación de Instagram.

La película, que se está filmando actualmente en Italia, se estrenará en noviembre y también está protagonizada por Al Pacino, Jeremy Irons y Jared Leto.

El último papel importante de Lady Gaga en la pantalla fue en «A Star Is Born», que le dio un Premio de la Academia a la mejor canción original y una nominación al Oscar a la mejor actriz.