Alexey Navalny anuncia que hará huelga de hambre

Noticias CNN

(CNN) — El opositor ruso Alexey Navalny dijo que va a hacer huelga de hambre para protestar contra la negativa de los funcionarios de la cárcel a garantizarle una atención médica adecuada, en una publicación que compartió su equipo en su página oficial de Instagram el miércoles.

«Tengo derecho a llamar a un médico y conseguir medicamentos. No me dan ni lo uno ni lo otro. El dolor de espalda se trasladó a la pierna. Partes de mi pierna derecha y ahora de mi pierna izquierda han perdido sensibilidad. Bromas aparte, esto ya es molesto», dijo Navalny.

Navalny le informó al jefe de la colonia penal número 2 en Pokrov que iba a hacer una huelga de hambre en una carta manuscrita. Su equipo compartió en Instagram las imágenes de la carta.

«Anuncio una huelga de hambre con la exigencia de que se cumpla la ley y que me vea un médico de afuera. Así que tengo hambre, pero hasta ahora todavía tengo dos piernas», dijo Navalny en la publicación de Instagram.

Uno de los abogados de Navalny dijo la semana pasada que el opositor había estado sufriendo un dolor de espalda agudo y que este había afectado su capacidad para caminar. Además dijo que su estado se estaba agravando por una supuesta «tortura por privación del sueño».

Alexey Navalny durante una audiencia en Moscú el 20 de febrero de 2021.

Navalny se hizo eco de estos comentarios el miércoles al decir que lo están torturando. «En lugar de asistencia médica, me torturan con privación del sueño (me despiertan ocho veces por noche) y la administración persuade a los convictos activistas (también conocidos como «cabras») para que intimiden a los presos comunes para que no limpien alrededor de mi cama», dijo Navalny.

Alexey Navalny, un crítico del Kremlin

Un grupo de médicos rusos recientemente comenzó una petición online en la que solicita a las autoridades penitenciarias que permitan que a Navalny lo trate un médico de fuera de la cárcel.

El Servicio Penitenciario Federal de Rusia dijo la semana pasada que Navalny y otros prisioneros en la región de Vladimir habían sido sometidos a exámenes médicos a pedido de los reclusos, según el medio estatal TASS. Navalny goza de «una salud buena y estable en términos generales», según el comunicado del servicio.

Navalny, crítico abierto del Gobierno en una cruzada contra la corrupción, ha sido durante mucho tiempo una molestia para el presidente Vladimir Putin. Esto ha generado preocupaciones por su seguridad dentro del país. El activista casi se muere luego de ser envenenado con el agente neurotóxico Novichok en agosto pasado.

Una investigación conjunta de CNN y el grupo Bellingcat implicó al Servicio de Seguridad de Rusia en el envenenamiento de Navalny. Rusia niega su participación, pero varios funcionarios occidentales y el propio Navalny han culpado abiertamente al Kremlin. Navalny regresó a Rusia en enero tras permanecer cinco meses en Alemania, donde se había estado recuperando tras el envenenamiento.

A principios de este año Navalny fue encarcelado por violar los términos de su libertad condicional en el marco de un caso de 2014 en el que había recibido una sentencia suspendida de tres años y medio.

Una corte de Moscú tuvo en cuenta los 11 meses que Navalny ya había pasado bajo arresto domiciliario como parte de la decisión y reemplazó el mes pasado el resto de la sentencia suspendida con una pena de prisión.