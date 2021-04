Capitolio de EE.UU.: datos clave que debes saber

Noticias CNN

(CNN) –– Estos son algunos datos sobre el Capitolio de Estados Unidos. Está situado en el número 100 de la Constitution Avenue NW en la ciudad de Washington y es el lugar donde se reúne el Congreso de Estados Unidos.

Datos generales del Capitolio de Estados Unidos

Durante la historia de EE.UU. el Capitolio ha sido incendiado, reconstruido, ampliado y restaurado.

La Policía del Capitolio se encarga de proteger a los miembros del Congreso, empleados, visitantes y también todas las instalaciones.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes cuenta con un sargento en armas que hace las veces de funcionario jefe de las fuerzas de y de protocolo.

La Oficina de Programas de Seguridad gestiona las operaciones de seguridad y apoya a la Policía del Capitolio de Estados Unidos.

Todos los visitantes que ingresan al Capitolio deben ser examinados con un magnetómetro, mientras sus pertenencias ser revisan en una máquina de rayos X.

El edificio del Capitolio

El edificio del Capitolio cuenta con más de 540 salas y 658 ventanas.

La cúpula, construida entre 1855 y 1866, tiene más de 4.000 toneladas de hierro fundido y 108 ventanas. La figura en la cima del domo es la Estatua de la Libertad.

La Rotonda tiene una altura de 54,86 metros y un diámetro de 29,2 metros. En este espacio se exhiben pinturas y esculturas que retratan a personas y acontecimientos significativos de la historia de Estados Unidos. También reposan en esta sala los presidentes y ciudadanos distinguidos.

El Salón Nacional de las Estatuas solía albergar el despacho de la Cámara de Representantes, llamada Old Hall of the House (1809-1857). El salón alberga 100 estatuas de la colección que tiene el Capitolio de figuras de ciudadanos destacados en la historia de EE.UU., dos por estado.

Los Corredores Brumidi llevan el nombre del artista que diseñó los murales que los adornan, Constantino Brumidi.

Las zonas de visita en la planta baja incluyen la Sala de las Columnas, los Corredores Brumidi, la Antigua Cámara de la Corte Suprema y la Cripta (aquí se presentan exposiciones históricas).

Las cámaras del Senado están ahora en el ala norte. Mientras, los despachos de la Cámara de Representantes y las oficinas de los líderes del Congreso se encuentran en el ala sur.

El tercer piso cuenta con áreas para visitantes desde las que se pueden observar procedimientos del Congreso.

El Complejo del Capitolio incluye el Capitolio en sí, el Centro de Visitantes del Capitolio, los edificios de oficinas del Senado, los edificios de oficinas de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema, la Biblioteca del Congreso, el Jardín Botánico de Estados Unidos y los terrenos del campus del Capitolio.

El mantenimiento del Complejo del Capitolio está a cargo del Arquitecto del Capitolio (AOC, por sus siglas en inglés).

El primer AOC fue el Dr. William Thornton en 1793.

Cronología

18 de septiembre de 1793 –– El presidente de EE.UU. George Washington pone la primera piedra.

1800 –– El Congreso se traslada de Filadelfia al nuevo edificio del Capitolio en la ciudad Washington. En ese momento, solo se ha terminado el ala norte.

1801 –– La Corte Suprema tiene su primera reunión en el Capitolio.

1814 –– Tropas británicas incendian el Capitolio.

1819 –– La Corte Suprema, el Senado y la Cámara de Representantes se reúnen en las salas recién reconstruidas del Capitolio.

1829 –– La reconstrucción del edificio se termina.

1851 –– El presidente de EE.UU. Millard Fillmore nombra a Thomas U. Walter como el arquitecto principal para construir ampliaciones del Capitolio.

1857 –– La Cámara de Representantes tiene su primera sesión en su nueva sala.

1859 –– El Senado celebra su primera sesión en su nueva sala.

1863 –– La Estatua de la Libertad es ubicada sobre la cúpula.

1870 –– Se terminan los exteriores de las ampliaciones del Capitolio.

1890-1900 –– Se instala el alumbrado eléctrico en todo el edificio y sus alrededores.

1897 –– La Biblioteca del Congreso se muda a su primer edificio (que luego se llamará edificio Thomas Jefferson).

1935 –– La Corte Suprema se traslada a su propio edificio.

1949–1951 –– Se rediseñan y remodelan las oficinas de la Cámara de Representantes y del Senado.

1 de marzo de 1954 –– Cinco miembros de la Cámara de Representantes reciben disparos en el pleno: Alvin Bentley, republicano de Michigan; Ben Jensen, republicano de Iowa, Clifford Davis, demócrata de Tennessee, George Fallon, demócrata de Maryland, y Kenneth Roberts, demócrata de Alabama. Los nacionalistas puertorriqueños Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores Rodríguez son arrestados y enviados a prisión. A los atacantes se les escuchó gritar «Libertad para Puerto Rico» mientras disparaban. Este incidente produjo cambios en las medidas de seguridad en el Capitolio.

1958-1962 –– Se realiza la ampliación de la fachada este del Capitolio.

24 de julio de 1998 –– El atacante Russell Eugene Weston Jr. dispara en el edificio del Capitolio. Dos policías del lugar mueren: Jacob Chestnut, un veterano de 18 años y el detective John Gibson, un veterano de ocho años. Angela Dickerson resultó herida durante el ataque.

2 de diciembre de 2008 –– La más reciente ampliación del Capitolio, el Centro de Visitantes, se inaugura. El lugar tiene casi tres cuartas partes del tamaño del Capitolio y está ubicado en el subsuelo. Se convierte en la entrada principal y el punto de control de seguridad del Capitolio.

24 de abril de 2009 –– El Capitolio es evacuado brevemente y la Casa Blanca queda bajo cierre de emergencia temporal debido a que un avión de un solo motor entra accidentalmente en el espacio aéreo restringido de Washington.

Noviembre 2013 –– La oficina del AOC anuncia el comienzo del Proyecto de Restauración de la Cúpula del Capitolio. La medida termina en noviembre de 2016.

14 de enero de 2015 –– Agentes del FBI detienen a Christopher Lee Cornell, de 20 años, antes de que pudiera ejecutar su plan de atentar contra el Capitolio de Estados Unidos durante el discurso del Estado de la Unión. Según una denuncia penal que presentó un agente del FBI, el plan consistía en hacer estallar bombas caseras para que los legisladores y empleados salieran huyendo en medio del pánico, y luego acribillarlos con un rifle de asalto cuando cruzaran por el lugar donde estaba Cornell y un cómplice. Posteriormente, Cornell se declaró culpable de tres cargos federales y lo condenaron a 30 años de prisión.

15 de abril de 2015 –– Douglas Hughes, ciudadano de Florida de 62 años, voló un girocóptero que no se detectó a través del espacio aéreo restringido y aterrizó en el jardín oeste del Capitolio. Después, Hughes se declara culpable de operar como piloto sin estar certificado y recibe una condena a 120 días de cárcel.

28 de marzo de 2016 –– La policía del Capitolio le dispara a Larry Russell Dawson, de 67 años y originario de Tennessee, después de que él sacara lo que parece ser un arma en el Centro de Visitantes del Capitolio. Posteriormente, Dawson se declara culpable de un cargo de federal de agresión, por impedir o resistirse a los agentes mientras portaba un arma peligrosa o letal y lo sentencian a 11 meses en prisión.

18 de junio de 2020 –– La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordena que se retiren cuatro retratos de presidentes confederados de la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos.

6 de enero de 2021 –– Agitadores a favor del presidente Donald Trump irrumpen en el Capitolio de Estados Unidos, mientras los miembros del Congreso se reúnen para certificar los resultados del Colegio Electoral sobre las elecciones presidenciales de 2020. El edificio queda bajo cierre y se evacúa la planta de la Cámara de Representantes. El vicepresidente Mike Pence, que está supervisando la votación de los resultados del Colegio Electoral, también es evacuado. Un total de cinco personas mueren. Entre ellos un agente de la Policía del Capitolio al día siguiente. Más de 50 individuos son detenidos. Después, aumentan los llamamientos para que Trump sea retirado del cargo, ya sea mediante un juicio político o a través de la Enmienda 25.