Presidente de El Salvador pide a latinos en California no votar por congresista Norma Torres tras enfrentamiento por Twitter

(CNN Español) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este jueves a los latinoamericanos del distrito 35 de California “no votar” por Norma Torres, representante demócrata.

“No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo”, escribió Bukele en un tuit, tras un polémico intercambio de mensajes con Torres por la misma red social.

Todo comenzó cuando la congresista responsabilizó del drama migratorio a los gobiernos del llamado triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador). Torres usó como ejemplo el video de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. que capturó el momento en el que contrabandistas de personas arrojan a dos niñas pequeñas por sobre el muro metálico que separa a EE.UU. de México.

“Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco”, escribió Torres.

El presidente Bukele cuestionó a Torres por la imprecisión en la información, ya que las dos menores son de Ecuador. La Cancillería de ese país ha asegurado en un comunicado que brinda asistencia a las menores.

“Mire señora, ¿leyó que los niños son de Ecuador y no de El Salvador? Además, esto ocurrió en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver El Salvador en esto? Debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos”, reprochó Bukele en otro tuit.

La congresista respondió a Bukele. “Esto es el resultado de dictadores más interesados en su propio beneficio mientras su gente escapa de a miles y mueren de a cien. Mándeme nuevos anteojos para poder ver el sufrimiento de la gente a través de sus ojos”, aseguró Torres en un tuit.

Torres acompañó el mensaje de una fotografía en la que se ve a un hombre y una pequeña ahogados a la orilla de un río. La imagen es la del salvadoreño Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de 23 meses de edad, quienes murieron ahogados en el río Bravo cuando intentaban llegar a Estados Unidos en junio de 2019. Para el momento de su fallecimiento, Bukele ya era presidente: había tomado posesión del cargo el 1 de junio de ese año.

“Le enviaré el par de anteojos, tal vez pueda leer las fechas. Oscar y Valeria huyeron en la primavera de 2019 durante el gobierno de [Salvador] Sánchez Cerén, el líder del FMLN al que apoyaste (y probablemente sigues apoyando). Aparte de que uses tragedias (dos veces) para atacarnos es patético”, señaló Bukele. Torres ya no respondió a la publicación de Bukele.

La congresista del partido Demócrata ha sido crítica de la gestión de los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El pasado 7 de febrero, Torres y el congresista Albio Sires enviaron una carta a Bukele para expresar su preocupación por el ataque que sufrieron miembros de Médicos Sin Fronteras (MSF). El hecho ocurrió en el reparto Las Cañas, en Ilopango, a unos 13 kilómetros de San Salvador, cuando el equipo se dirigía a atender una emergencia. La organización incluso suspendió temporalmente sus operaciones en El Salvador a raíz del incidente. Los congresistas pidieron a Bukele que colaborara con la investigación.

Recientemente, Torres dijo, durante una entrevista con CNN, que ha pedido a la administración del presidente Joe Biden en EE.UU. que no dé ni un centavo a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador porque considera que sus presidentes no están haciendo su trabajo y no respetan el Estado de derecho. Bukele, por su parte, ya ha pedido a EE.UU. un trato diferente a Guatemala y Honduras porque considera que su gobierno hace esfuerzos por reducir la inmigración ilegal.