Fauci no cree que el Gobierno de EE.UU. impulse los pasaportes sanitarios de vacunación contra el covid-19

(CNN) — El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo en un episodio del podcast Politico Dispatch este lunes que no cree que el Gobierno sea el principal impulsor de los pasaportes sanitarios o de vacunas, pero que las entidades privadas sí podrían hacer algo con esa idea.

“Dudo que el Gobierno federal sea el principal impulsor de un concepto de pasaporte de vacunas”, dijo Fauci. «Pueden estar involucrados en asegurarse de que las cosas se hagan de manera justa y equitativa, pero dudo que el gobierno federal sea un elemento principal en eso».

Un «pasaporte sanitario», «pasaporte de inmunidad» o «pasaporte covid» es un documento emitido por las autoridades de un país donde se certifica que la persona portadora ya ha sido vacunada, como en el caso de Israel, que utiliza un pasaporte verde que les permite acceder a estadios, teatros o piscinas, sólo a quienes hayan sido inoculados.

Cuando Jeremy Siegel de Politico le preguntó si no era el Gobierno, en quién recaía la responsabilidad, Fauci dijo que cree que podría haber entidades individuales que lo hagan.

“Puede que haya teatros que digan que no puedes entrar a menos que tengas un comprobante de vacunación, puede que haya universidades u otras instituciones educativas que hagan eso”, dijo. “No digo que deban o que lo harán, pero estoy diciendo que podría prever cómo una entidad independiente podría decir, bueno, no podemos interactuar contigo a menos que sepamos que estás vacunado, pero no va a funcionar por mandato del gobierno federal».