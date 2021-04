¿Pueden tus hijos no vacunados visitar a familiares dentro de sus casas? Lo que debes saber

Noticias CNN

Nota del editor: Hay pocas actividades sin riesgo durante la pandemia de covid-19, pero hay formas de mitigar los riesgos. Las personas que están totalmente vacunadas tienen, por supuesto, un riesgo mucho menor de contraer y propagar el coronavirus que las personas que no se han vacunado. La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, aconseja enfocar las decisiones sobre las actividades teniendo esto en consideración.

(CNN) — A estas alturas de la pandemia, la idea de volver a visitar a la familia extendida puede ser un punto brillante después de un año oscuro.Aunque algunas personas se han vacunado contra el coronavirus, los riesgos por pasar tiempo con otras personas fuera de su hogar no se han erradicado por completo.

«Lo difícil es que ahora mismo, creo que todos debemos seguir estando atentos a todo lo que hacemos, estemos vacunados o no», dijo la doctora Ada Stewart, especialista en medicina familiar de Cooperative Health en Columbia, Carolina del Sur, y presidenta de la Academia Americana de Médicos de Familia.

«Sí que hay una diferencia si estás vacunado, sobre todo si tienes miembros de la familia que están vacunados y entonces todos se pueden reunir de una manera diferente», dijo Stewart. «Así que hay una ligera diferencia, pero todo el mundo debe seguir las medidas de salud pública recomendadas por los (Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC por sus siglas en inglés)».

Qué hacer si estás vacunado contra el covid-19

Las personas totalmente vacunadas pueden «visitar a otras personas totalmente vacunadas en interiores sin usar mascarillas o distanciamiento físico», han dicho los CDC. También pueden «visitar a personas no vacunadas de un mismo hogar con bajo riesgo de contraer la enfermedad grave por el covid-19 en interiores sin usar mascarillas ni distanciamiento físico».

Pero hay excepciones. Si, por ejemplo, estás totalmente vacunado y visitas a personas no vacunadas y con alto riesgo de enfermedad grave o muerte por coronavirus, debes llevar mascarilla y practicar el distanciamiento físico.

Además, evita asistir a reuniones de tamaño medio o grande en las que puedas desconocer el estado de vacunación de cada persona. Si estás vacunado pero tienes hijos no vacunados, debes saber que «hay que tener cuidado cuando estamos cerca de ellos», dijo Stewart. «Lavarnos las manos, lavarles las manos a ellos, usar las mascarillas».

Busque formas de ayudar a sus hijos a recordar cómo mantenerse seguros. Una opción sería colocar sillas como «recordatorios físicos de que ir más allá de esto es estar a menos de 2 metros», dijo Regina Davis Moss, directora ejecutiva asociada de política y práctica de salud en la Asociación Americana de Salud Pública.

Recomendaciones para adultos, abuelos y menores no vacunados

Para las personas no vacunadas que quieran visitar a la familia extensa no vacunada, las reuniones virtuales siguen siendo lo mejor. Sin embargo, si no estás vacunado y decides visitar a tus familiares no vacunados, todos deben estar al aire libre, con mascarillas y a una distancia mínima de dos metros del resto.

Independientemente de que estés en el interior o en el exterior, es más probable contraer o contagiar el coronavirus cuando estás en contacto cercano con otras personas durante un total de 15 minutos o más en un periodo de 24 horas, según los CDC. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuánto tiempo que pasan juntos y el tipo de actividades que realizan, dijo Krystal Pollitt, profesora adjunta de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale y profesora adjunta de ingeniería química y medioambiental en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Yale. Además de la propagación del coronavirus por gotas respiratorias, el coronavirus también puede transmitirse por el aire.

«Tal vez evitando una comida en el interior, pero haciéndolo al aire libre», sugirió Pollitt. Esto se aplica a las personas vacunadas que visitan a personas no vacunadas que corren un mayor riesgo de enfermar gravemente o morir a causa del coronavirus. También aplica para las personas no vacunadas en general.

Los abuelos totalmente vacunados pueden visitar un hogar de niños y nietos no vacunados a la vez, en el interior y sin máscara, si ninguno de ellos tiene un alto riesgo de enfermedad grave.

Los abuelos que quieran ver a sus nietos no vacunados de diferentes hogares «deben verlos por separado o hacerlo todo al aire libre» para mitigar el riesgo, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora visitante de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. «No deberían juntarlos en el interior».