Sí, el IRS puede gravar el bitcoin y otras criptomonedas. Esto es lo que debes saber sobre esos impuestos en EE.UU.

(CNN) — Aunque puedas comprar cosas con bitcoin, no es lo mismo que hacerlo con efectivo. Al menos no ante los ojos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés).

Las monedas virtuales se gravan como propiedad o inversión cuando las vendes. Y usarlas para comprar algo cuenta como venderlas.

Si te pagan con bitcoin, por ejemplo, eso se computará como un ingreso imponible.

Eso significa que casi todas las transacciones pueden estar sujetas a impuestos y se deben reportar.

Aunque el bitcoin y otras criptomonedas sean virtuales, tienen consecuencias muy reales en términos de impuestos.

Si no pagas los impuestos que debes, tendrás que afrontar intereses y multas, y en algunos casos hasta puedes estar sometido a un proceso penal.

Así que si no pudiste resistirte a la fiebre del bitcoin en 2020 —subió cerca de un 680% el año pasado y recientemente se ha negociado por encima de los US$ 55.000—, esperemos que hayas mantenido un buen registro porque eres el responsable de preservar los documentos de cada una de tus transacciones.

¿Cómo va a saber el IRS si estuviste usando criptomonedas?

De varias maneras.

Todavía no se exigen legalmente informes de terceras partes sobre las transacciones con criptomonedas y muchas formas de pago. Pero cualquier negocio que paga más de US$ 600 a alguien que no es su empleado o que paga salarios debe reportar ese rubro al IRS, explicó Mark Luscombe, analista sobre impuestos federales de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Además, quien declara impuestos federales debe responder de manera veraz la siguiente pregunta, que se encuentra en la parte superior de su formulario 1040: «En cualquier momento del 2020, ¿recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió de alguna otra manera algún interés financiero en alguna moneda virtual?».

Sin embargo, eso no significa que el IRS simplemente va a confiar en un sistema de honor. «Tienen la percepción de que hay muchas más personas involucradas en transacciones con monedas virtuales de las que se informan en las declaraciones», dijo Luscombe.

Así que, junto al Departamento de Justicia, la agencia de impuestos busca activamente que se cumpla con la normativa de varias maneras.

Por un lado, comenzó una «campaña de cumplimiento de la normativa sobre la moneda virtual» que incluirá la divulgación pública de información, pero también «exámenes». Eso podría significar auditorías.

Además, durante el verano de 2019 el IRS le mandó cartas a 10.000 personas alertándolas sobre sus obligaciones tributarias con respecto a los monedas virtuales. En las misivas las instaba a revisar y enmendar sus declaraciones anteriores si tenían impuestos atrasados, intereses y multas.

¿Cómo obtuvieron los nombres de esas 10.000 personas? «A través de varios esfuerzos en curso del IRS para lograr el cumplimiento de la ley», dijo la agencia.

¿Uno de esos esfuerzos? El IRS busca listas de clientes de compañías de criptomonedas a través de citaciones legales.

«El Departamento de Justicia seguirá trabajando junto al IRS para asegurar que los dueños de criptomonedas estén pagando su parte justa de impuestos», dijo el departamento en una declaración a principios de este mes.

Si vendí bitcoin u otras criptomonedas en 2020, ¿cómo me cobrarán impuestos?

Debes informar cualquier ganancia o pérdida de capital por la venta. Eso quedará determinado por la diferencia, en dólares estadounidenses, entre lo que pagaste por las criptomonedas y lo que recibiste cuando las vendiste.

Si conservaste la inversión durante menos de un año y había aumentado su valor al momento que la vendiste, la ganancia estará sujeta a impuestos como un ingreso común. En cambio, si mantuviste la inversión durante más de un año, estará sujeta a las tasas de impuesto sobre la ganancia de capital.

Si perdiste dinero en la venta, puedes usar esa pérdida de capital para compensar cualquier ganancia de capital que hayas tenido por otras inversiones, dijo Luscombe.

¿Qué pasa si me pagaron en una moneda virtual por un bien o servicio?

Eso se reporta como un ingreso común. Y el monto de ingresos reportado debería ser el valor en dólares estadounidenses de la moneda virtual el día que la recibiste.

¿Y si le pago a otra persona en una moneda virtual como el bitcoin, debo pagar impuestos?

Eso es como una venta de bitcoin en la que vas a obtener una pérdida o una ganancia. El IRS explica que la ganancia o pérdida queda determinada por «la diferencia entre el valor justo de mercado de los servicios que recibiste y su base ajustada en la moneda virtual intercambiada».

Si lo único que hice fue comprar monedas virtuales en 2020, ¿qué debo reportar?

En ese caso no debes reportarlo en tu declaración de impuestos de 2020, de la misma manera que no reportarías una inversión que compraste y que tienes en una cuenta de corretaje, a menos que produzca ingresos sujetos a impuestos como dividendos o intereses.

Si alguien te brindó una moneda virtual como regalo, no habrá implicaciones en términos de impuestos hasta que la vendas, así que tampoco tienes que reportarlo.

El estado en el que vivo, ¿gravará mis transacciones en criptomonedas?

Probablemente, pero deberías ver qué dijo el departamento de rentas del estado sobre el tema.

«La mayoría de los estados no ha abordado específicamente las monedas virtuales, lo que significa que la mayoría de estados que tienen un impuesto sobre la renta seguirían el ejemplo federal», dijo Luscombe.

Todo el dinero que ganes por tus inversiones en criptomonedas o pagos de ingresos se incluirá en tu ingreso bruto ajustado federal, que la mayoría de estados utiliza como punto de partida.

Dos estados —Nevada y Wyoming, que no tienen un impuesto sobre la renta—, especificaron que no van a someter las transacciones en moneda virtual al impuesto estatal a la propiedad, dijo Luscombe.

(Para obtener más información sobre estas y otras preguntas, el IRS creó este espacio de preguntas frecuentes. Si tu situación es particularmente compleja, puede que sea útil consultar a un profesional en temas impositivos que tenga experiencia en esta área)