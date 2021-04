El bitcoin alcanza un nuevo récord y supera los US$ 62.700

Noticias CNN

(CNN) — El bitcoin se disparó y alcanzó un nuevo récord por encima de los US$ 62.700, mientras los inversores se preparan para la esperada salida a bolsa de Coinbase Global, una plataforma de intercambio de criptomonedas, esta semana.

Solo este año, el bitcoin duplicó su precio. A lo que se suma que representa un poco más de la mitad del valor total que tiene el mercado de criptomonedas, que asciende a casi US$ 2,1 billones. Cifra que es un poco menos que el valor bursátil de Apple.

Este martes, el precio del bitcoin aumentó un 4,7% y alcanzó un máximo histórico que superó los US$ 62.700. La criptomoneda había pasado la marca de los US$ 60.000 a principios de marzo, en medio de señales de que ganaría una mayor aceptación como reserva de valor.

Incluso las grandes compañías empezaron a adoptar el bitcoin. Por ejemplo, Tesla, de Elon Musk, decidió invertir parte de su efectivo corporativo en bitcoins. Y hasta lo acepta para realizar algunas compras de automóviles. Por su parte, la firma de software MicroStrategy anunció este lunes que comenzará a pagar los honorarios de los directores de la junta directiva de la compañía que no sean empleados en bitcoins, en vez de efectivo.

Las acciones de Silvergate Capital, un banco que se especializa en préstamos y depósitos en criptomonedas, se han duplicado este año.

El auge del bitcoin y las criptomonedas

El debut de Coinbase, que está programado el 14 de abril, podría ser un catalizador para el reciente crecimiento del bitcoin y las criptomonedas. Coinbase es rentable y ha reportado un fuerte crecimientos de ingresos. Lo que podría ayudar a validar la compra y venta de criptomonedas como negocio.

De acuerdo al reciente comercio de acciones privadas de Coinbase, la compañía tiene un impresionante valor de cerca de US$ 68.000 millones. Para ponerlo en contexto, esta cifra representa un poco más del precio de mercado que tiene el propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York, Intercontinental Exchange.

«La cotización directa de Coinbase es un hito importante para la industria de las criptomonedas. Permitirá a los inversores ganar exposición al negocio sin tener que poseer criptomonedas realmente, explicó Carlos Domingo, CEO de Securitize, una firma de valores de activos digitales.

Bitcoin no es la única moneda digital que está creciendo: ethereum se ha casi que triplicado este año, debido a que es el el principal método de pago utilizado para tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). Actualmente, Ethereum tiene un valor de US$ 250.000 millones.

«El bitcoin y otras criptomonedas son como el oro digital, a medida que más y más activos se digitalizan», señaló Li Jun, fundador de Ontology, una firma de blockchain. «Las criptomonedas serán aún más importantes», completó.