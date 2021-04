Nuevo trailer de “Fast & Furious”: ¿un hermano de Dom Toretto?

Noticias CNN

(CNN) — La novena entrega de la franquicia «Fast & Furious» tiene una nueva fecha de lanzamiento fijada para el 25 de junio.

Un nuevo avance de la próxima película, titulada «F9», se lanzó el miércoles. La película llega casi un año después de su fecha de lanzamiento original de mayo de 2020. El primer tráiler se lanzó en enero de 2020.

Las estrellas de «Fast & Furious», entre ellas Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty Ortiz (Michelle Rodríguez), Roman Pearce (Tyrese Gibson), Tej Parker (Ludacris), Han Lue (Sung Kang) y Magdalene Shaw (Helen Mirren) regresarán. . Jordana Brewster también regresa como Mia Toretto.

El equipo de «Furious» se enfrentarán a Jakob Toretto en la nueva película, interpretado por John Cena. Un giro inesperado, ya que el personaje representa un hermano de Dominic con un gran resentimiento hacia a él.

La película también contará con fragmentos de Brian O’Conner, el personaje interpretado por el fallecido Paul Walker, quien murió en 2013. El director Justin Lin, dirige la última entrega después de alejarse de la franquicia después de «Fast & Furious 6» de 2013. Después de «F9», Universal planea una décima y undécima película, y también creará spin-offs.