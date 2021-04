El Departamento de Defensa de EE.UU. confirma que el video filtrado de fenómenos aéreos no identificados es real

Noticias CNN

(CNN) — El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que varias fotos y videos filtrados de «fenómenos aéreos no identificados» tomados en 2019 son imágenes legítimas de objetos inexplicables.

Personal de la Armada tomó fotos y videos de objetos en forma de triángulo parpadeando y moviéndose a través de las nubes, dijo la portavoz del Pentágono Sue Gough en un comunicado a CNN. También confirmó que el personal de la Armada tomó fotografías de otros tres objetos voladores no identificados, uno en forma de «esfera», otro en forma de «bellota» y uno caracterizado como «dirigible metálico».

«Como dijimos antes, para mantener la seguridad de las operaciones y evitar revelar información que pueda ser útil a los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellas incursiones inicialmente designadas como UAP (fenómenos aéreos no identificados)», dijo Gough.

También dijo que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, creado en agosto para investigar los avistamientos de ovnis observados por los militares, ha «incluido estos incidentes en sus exámenes en curso».

Las fotos y videos de la Armada fueron publicados por Mystery Wire y en el sitio web de Extraordinary Beliefs la semana pasada, pero habían estado circulando en línea desde el año pasado.

Ha habido «una serie de informes de aeronaves no autorizadas y / o no identificadas que ingresaron a varios campos controlados por militares y espacio aéreo designado en los últimos años», dijo la Armada en 2019. El año pasado, el Pentágono publicó tres videos que muestran «fenómenos aéreos no identificados», clips que la Armada de EE.UU. había confirmado previamente que eran reales.

Se ha ordenado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que presenten informes sin clasificar sobre los fenómenos aéreos no identificados al Congreso en junio.

Michael Conte de CNN contribuyó a este informe.