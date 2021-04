Esto es lo que sigue para Derek Chauvin tras ser declarado culpable de la muerte de George Floyd

Noticias CNN

(CNN) — El expolicía de Minneapolis Derek Chauvin fue declarado culpable del homicidio de George Floyd este martes, en un veredicto que provocó olas de celebración en todo Estados Unidos tras años de protestas contra la brutalidad policial.

| Así celebraron en Minneapolis, en la intersección de la avenida 38 y la avenida Chicago, el sitio donde murió George Floyd en mayo de 2020. (Crédito: Brandon Bell/Getty Images)

| Personas reaccionan fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin, en Minneapolis, tras la noticia (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| Adi Armour llora al ver el veredicto en Milwaukee. (Crédito: Angela Peterson/Milwaukee Journal Sentinel/Imagn Content Services)

| La gente celebra mientras se anuncia el veredicto en el juicio contra Derek Chauvin fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images)

| La gente sale a las calles en Minneapolis tras la lectura del veredicto en el juicio contra Derek Chauvin. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

| Así reaccionaron fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin después de que se conociera la decisión del jurado en el caso contra Derek Chauvin. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

| Un grupo de personas se abraza mientras se anuncia el veredicto en el juicio del expolicía Derek Chauvin fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis, Minnesota. (Crédito: Chandan Khanna/AFP vía Getty Images)

| Una persona celebra el veredicto del juicio contra Derek Chauvin en la Plaza Black Lives Matter, cerca de la Casa Blanca, el 20 de abril de 2021 en la ciudad de Washington. (Crédito: Sarah Silbiger/Getty Images)

| Las representantes Cori Bush y Ayanna Pressley se abrazan mientras los miembros del caucus negro del Congreso se dirigen a una conferencia de prensa tras el veredicto del juicio por la muerte de George Floyd. (Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images)

| Un hombre celebra mientras se anuncia el veredicto fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. (Crédito: Chandan Khanna/ AFP vía Getty Images)

| Los abrazos se multiplicaron fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. (Crédito: Carlos Barria/Reuters)

| En Houston, Texas, los vecinos también reaccionaron al veredicto. (Crédito: Mark Felix/AFP vía Getty Images)

| En Brooklyn, Nueva York, también siguieron con atención la lectura del veredicto del jurado. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images)

| Una joven reacciona en Minneapolis al veredicto. (Crédito: Adrees Latif/Reuters)

| La gente celebra en Minneapolis en el lugar donde mataron a George Floyd. (Crédito: Brandon Bell/Getty Images)

| La gente también celebró el veredicto en la plaza George Floyd de Minneapolis. (Crédito: Octavio Jones/Reuters)

Entonces, ¿qué pasará ahora con Chauvin?

La sentencia se dictará dentro de 8 semanas

El juez Peter Cahill dijo este martes que pasarán otras ocho semanas antes de Derek Chauvin sea sentenciado. Y aunque el expolicía tenía libertad bajo fianza desde octubre, Cahill la revocó tras el veredicto, por lo que ahora esperará la sentencia en la cárcel.

La sentencia máxima por homicidio no intencional en la comisión de delito grave es de hasta 40 años de prisión. La sentencia máxima por homicidio no intencional con desprecio por la vida es de hasta 25 años en prisión, y la sentencia máxima por homicidio accidental es de hasta 10 años o US$ 20.000.

El juez considerará estos factores

Cahill considerará factores como el que homicidio de Floyd haya sucedido frente a una menor, y la dinámica de poder entre los policías y los civiles, para determinar la sentencia de Chauvin.

Esto es lo que le sucedió a George Floyd desde todas las perspectivas y ángulos

¿Qué pasará con los otros policías acusados?

Se espera que los otros tres policías que se enfrentan a cargos por la muerte de Floyd sean juzgados en conjunto en agosto.

Lo que sabemos sobre los cuatro expolicías acusados de la muerte de George Floyd

Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng se enfrentan a cargos por instigación y complicidad en homicidio no intencional en la comisión de un delito grave e instigación y complicidad en homicidio accidental.