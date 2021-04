Las tormentas severas de este fin de semana son solo el comienzo de cambios de tiempo extremos

Noticias CNN

(CNN) — Luego de una última probada de invierno esta semana, el tiempo extremo de la primavera volverá a rugir con tornados, granizo y vientos fuertes durante la próxima semana.

Más de 30 millones de personas están bajo amenaza de tiempo severo el viernes de Texas a Alabama. Otros 20 millones se verán afectados el sábado cuando la amenaza severa se desplace hacia el este, a las Carolinas, Georgia y Florida.

«Un complejo sistema de baja presión comenzará a traer una amenaza de fuertes lluvias y tormentas severas a través del sur profundo el viernes», dice el Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés). «La masa de aire inestable promoverá el desarrollo de fuertes lluvias y tormentas eléctricas severas que probablemente se expandirán hacia el este a lo largo del Sur a finales del viernes y principios del sábado».

El viernes por la tarde y noche se espera una mayor amenaza de tiempo severo en Houston, Dallas, Oklahoma City y Shreveport, Louisiana. Existe la posibilidad de caída de granizo grande, vientos dañinos y tornados aislados a medida que se extienden estas tormentas desde el sur de las Llanuras hacia el valle inferior del Mississippi.

Amenaza de tiempo severo para este viernes. De menor a mayor intensidad.

Para el área del centro-norte de Texas, la mayor amenaza de tormentas severas generalizadas será en la última mitad del día.

«Se espera que las tormentas eléctricas que se desarrollen por la mañana sigan siendo de naturaleza aislada, pero aumentarán rápidamente alrededor o poco después del mediodía», dice la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Dallas-Fort Worth.

Si bien existe la posibilidad de que se produzcan tornados este viernes, aún no estamos en la temporada de mayor amenaza.

Desplazamiento hacia el este el sábado

Para muchos estados del sureste, la atención se centra en el sábado. Las amenazas principales van desde Nueva Orleans hasta Wilmington, Carolina del Norte.

«Los principales puntos de incertidumbre respecto a la amenaza severa a primera hora del sábado giran en torno a la rapidez con la que el frente cálido se mueve hacia el interior, lo que determinará cómo evoluciona la amenaza de tiempo severo hacia el norte en la tarde», según el NWS en Tallahassee. «Independientemente, la gente debe estar preparada para el potencial de tiempo severo para la mayor parte del sábado».

Nivel de amenaza de tiempo severo para este sábado.

La mayor amenaza para Georgia será a lo largo y al sur de las carreteras interestatales 20 y 85, básicamente el área metropolitana de Atlanta y el sureste del estado.

«Mucho de eso dependerá de hacia dónde se mueva la baja en superficie y hasta dónde llegue el frente cálido al norte», dijo Matt Sena, meteorólogo del NWS en Atlanta. «La principal amenaza será los vientos dañinos. Habrá alguna amenaza de granizo. Hay suficiente resistencia, por lo que no podemos descartar la posibilidad de tornados, pero la principal amenaza serán los vientos dañinos».

Aunque se trata de un sistema de movimiento bastante rápido, también habrá mucha humedad. Esto significa que también puede que se produzcan inundaciones repentinas localizadas en todo el sureste.

Esto no es una buena noticia para Nueva Orleans o Baton Rouge, pues han tenido un exceso de lluvia este mes. Nueva Orleans, por ejemplo, ha acumulado más de 30 cm de lluvia en abril, es decir, 25 cm por encima de lo normal.

Otras ciudades como Atlanta y Macon, en Georgia, y Columbia, en Carolina del Sur, están por debajo de la media de precipitaciones para abril. Estos lugares podrían beneficiarse de recibir algo de lluvia, pero no por los impactos severos que la acompañan.

Nueva amenaza la próxima semana

Los modelos meteorológicos también están empezando a mostrar la posibilidad de tiempo severo adicional la próxima semana, principalmente el martes y el miércoles. De hecho, existe una tendencia lo suficientemente consistente como para sugerir que este nuevo sistema de la próxima semana podría ser una amenaza severa más sustancial a través de las llanuras del sur. Esto podría ser el primer gran evento para esta región en lo que va del año.

«La mayoría de los días de tiempo severo significativo en lo que va de año se han centrado en la parte baja del valle del Mississippi y el sur», dijo Taylor Ward, meteorólogo de CNN. «Esta podría ser la amenaza más importante del año hasta ahora en Oklahoma y Kansas. Si bien esto puede suceder un poco tarde en la primavera, ciertamente no es algo inusual. El pico de clima severo en las llanuras del sur comunmente es a finales de abril y mayo».

Se espera que la abundante humedad del Golfo se dirija hacia el norte, encontrándose con el aire seco y cálido de Texas y Oklahoma al tiempo que una depresión se desplaza a través de las Llanuras.

«Si esto ocurre, entonces se desarrollará una amenaza de tormenta severa combinada, con todos los riesgos severos posibles», advierte el Centro de Predicción de Tormentas.

En este momento, la mayor amenaza de tormentas severas para principios de la próxima semana parece ser para el centro-norte de Texas, Oklahoma y Kansas.

«Esperen ajustes en esta área en los próximos días, incluyendo el potencial de mayores probabilidades de severidad, a medida que llegue la orientación adicional de los modelos», advirtió el Centro de Predicción de Tormentas.