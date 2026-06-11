El gusano barrenador ha llegado a Estados Unidos. El crimen organizado tiene parte de la culpa

Por Max Saltman, CNN

Cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó la semana pasada que había detectado un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de Texas, el ecólogo Jeremy Radachowsky no se sorprendió.

Radachowsky, director para Mesoamérica y el Caribe Occidental de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, llevaba tiempo advirtiendo del resurgimiento de la mosca del gusano barrenador: una especie cuyo ciclo de vida recuerda a la trama de “Alien”.

El gusano barrenador incuba exclusivamente en las heridas u orificios de animales de sangre caliente, como vacas, perros, caballos y seres humanos. Este parásito había sido erradicado previamente en América del Norte y Centroamérica gracias a un programa multimillonario de esterilización de moscas que duró décadas y fue liderado por Estados Unidos.

Pero Radachowsky y otros investigadores llevan años advirtiendo que el contrabando ilegal de ganado ha acelerado el regreso del gusano barrenador a su territorio cedido en Centroamérica. Desde entonces, se ha extendido hacia el norte, a México, Texas y, desde esta semana, a Nuevo México.

El tráfico de ganado es un problema de larga data en Centroamérica, donde grupos del crimen organizado trafican con animales, algunos de los cuales son portadores de la enfermedad del gusano barrenador, a través de las fronteras sin los controles sanitarios legítimos, según un informe de 2022 del centro de estudios InSight Crime.

El informe señala que el tráfico de ganado es lucrativo en sí mismo, pero este fenómeno también permite a los grupos criminales blanquear dinero a través del contrabando de ganado y controlar territorio mediante la deforestación de la selva para crear espacio para enormes ranchos ganaderos.

La afluencia de ganado y sus traficantes a los bosques de Centroamérica ha tenido graves consecuencias, dijo Radachowsky, incluyendo la disminución de la cubierta forestal, el aumento de la violencia y la propagación de nuevas enfermedades.

“Cada vaca que se traslada ilegalmente tiene el potencial de portar gusanos barrenadores y otras enfermedades”, dijo Radachowsky. “Algo realmente alarmante es que también existe la posibilidad de que el ganado transmita la gripe aviar y la tuberculosis”.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Agricultura y Pesca de México han anunciado nuevas iniciativas para criar y liberar moscas esterilizadas con el fin de frenar la propagación de la mosca barrenadora. La última vez que esta plaga llegó a Texas, en la década de 1970, el brote causó pérdidas de cientos de millones de dólares en ganado.

Pero Radachowsky advierte que, a menos que se detenga la plaga del gusano barrenador en su origen, el problema persistirá.

“Lo que realmente necesitamos es que los Gobiernos de Estados Unidos, México y los países centroamericanos se unan y tomen medidas importantes, que solo ellos pueden llevar a cabo, para acabar con esta actividad ilícita”, afirmó.

Hasta entonces, el gusano barrenador amenazará con causar daños por valor de miles de millones de dólares a la industria cárnica en el suroeste de Estados Unidos.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, ha criticado la respuesta de Estados Unidos ante la plaga del gusano barrenador, y ha exigido que el USDA comience a utilizar el Sistema de Supresión de Adultos del Gusano Barrenador (SWASS, por sus siglas en inglés), un tipo de pesticida y cebo, además de la liberación de moscas estériles.

“Durante más de un año, he estado presionando al USDA para que vuelva a utilizar SWASS en la lucha”, declaró Miller este lunes en un comunicado. Añadió que le ha proporcionado información sobre la técnica a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, “en tres ocasiones distintas porque sabemos que esta herramienta funciona”.

La semana pasada, Miller incluso hizo un llamado personal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que le ordenara al USDA que implementara la herramienta de control de plagas.

El USDA ha refutado las afirmaciones de Miller. El grupo de trabajo del Departamento sobre la mosca barrenadora publicó en redes sociales que SWASS utiliza productos químicos cancerígenos y que “también atraería y mataría a las moscas estériles que estamos utilizando”. En una conferencia de prensa el lunes, el subsecretario del USDA, Scott Hutchins, declaró que la técnica es problemática desde el punto de vista ambiental y que “ya no es viable utilizarla”.

Hay muchos culpables. Rollins ha criticado al Gobierno mexicano por no tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, lo que ha permitido que este problema se propague rápidamente por el sur de México.

La oficina de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declinó hacer comentarios cuando fue contactada por CNN.

Si bien los expertos han sugerido que la reciente oleada migratoria a través del tapón del Darién, al sur de Panamá, pudo haber incluido animales portadores de la mosca barrenadora, no se trata de una enfermedad que se transmita de persona a persona.

El USDA cerró los puertos fronterizos del sur al ganado procedente de México en julio de 2025 para prevenir la transmisión.

“No estamos de acuerdo con esta medida”, dijo Sheinbaum cuando se anunció el cierre. “El Gobierno mexicano ha estado trabajando en todos los frentes desde el primer momento en que fuimos alertados sobre la presencia del gusano barrenador”.

Poco después de que Estados Unidos descubriera sus primeros casos de gusano barrenador, México cerró su frontera al ganado estadounidense.

México ha llevado a cabo numerosas redadas y operativos en la frontera sur para frenar el flujo de ganado ilegal. Pero la plaga continuó su avance hacia el norte.

El año pasado, Sheinbaum reconoció ante los periodistas que “a veces es difícil controlar el paso del ganado procedente de Centroamérica hacia nuestro país”.

Mientras tanto, los agricultores mexicanos han tenido problemas con la mosca barrenadora. En septiembre de 2025, un agricultor de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, se lamentó de la dificultad de proteger a sus terneros de esta plaga.

“Les salen los gusanos a los dos o tres días de nacer, y eso complica las cosas porque tenemos que venir y tratarlos continuamente”, dijo Fidel Gutiérrez. En aquel entonces, le comentó a CNN que el verano anterior había perdido una vaca por la mosca barrenadora, lo que le costó más de US$ 1.000 a su pequeña granja.

La mosca barrenadora fue en su día la pesadilla de los ganaderos de todo el sur y suroeste de Estados Unidos. Recibió su nombre científico, Cochliomyia hominivorax, que en latín significa “devoradora de hombres”, cuando Charles Coquerel, un cirujano naval francés, encontró un ejemplar procedente de la isla del Diablo, en la Guayana Francesa, donde estas moscas solían depositar cientos de huevos en las narices de prisioneros desprevenidos.

“Lamentablemente, la ciencia se encuentra prácticamente impotente para detener estos terribles estragos”, se lamentaba Coquerel en su informe original.

Un siglo después, la queja de Coquerel encontró respuesta. Los entomólogos estadounidenses Edward F. Knipling y Raymond Bushland descubrieron que bombardear las pupas del gusano barrenador del Nuevo Mundo con rayos gamma esterilizaba a los machos. Ambos teorizaron que inundar la naturaleza con estas moscas irradiadas e impotentes podría extinguir la especie por completo.

Tras varias pruebas piloto en Florida, un experimento realizado en la isla caribeña de Curazao, en 1954, logró erradicar la mosca barrenadora en siete semanas. Las sucesivas liberaciones de moscas estériles por parte del USDA durante la década siguiente consiguieron erradicar inicialmente la mosca barrenadora en EE.UU., en 1966. México y otros países de Latinoamérica se unieron a la lucha contra esta plaga poco después, y México la eliminó en 1991. Para 2006, la mosca barrenadora había sido erradicada de Panamá.

Sin embargo, la mosca comenzó a reaparecer en 2023, probablemente en Panamá, entre los animales, durante una oleada migratoria hacia el norte.

“Cuando el gusano barrenador atravesó el tapón del Darién”, recordó Radachowsky, en referencia a un tramo de 106 kilómetros de selva sin carreteras entre Colombia y Panamá, “viajó bastante despacio a través de Panamá y luego se abrió paso hacia Costa Rica”.

Luego, en 2024, Radachowsky notó algo alarmante: el gusano barrenador, que puede recorrer entre 9 y 20 kilómetros (6 y 12 millas) si las condiciones son favorables, se estaba desplazando a un ritmo mucho más rápido.

“Cuando llegó a Nicaragua, comenzó a desplazarse muy muy rápidamente por el resto de Centroamérica”, dijo. “Recorrió quizás más de 1.000 kilómetros [621 millas] en dos meses”.

Radachowsky y otros ecólogos examinaron un mapa de la zona donde había aparecido la larva barrenadora y se dieron cuenta de que la especie viajaba adherida a la carne de ganado traficado ilegalmente: los casos de transmisión coincidían con las rutas de tráfico previamente conocidas.

No solo el ganado transportó la mosca al norte. Este lunes, el USDA informó que un perro del sur de Nuevo México es el primer caso confirmado de gusano barrenador en el estado. Andrés Lira, un ecólogo mexicano que ha estudiado este gusano durante años, afirma que los perros son uno de los principales factores de su propagación.

“Si nos fijamos en las cifras actuales, en primer lugar están las vacas y el ganado”, dijo Lira. “En segundo lugar, los cánidos. Hoy en día es muy frecuente en los perros”.

Lira señaló que la presencia del gusano barrenador entre los perros se ve agravada por la escasez de servicios de control animal en México y otras partes de América Latina.

“Estos animales de compañía a los que no cuidamos bien probablemente están propagando esto mucho más de lo que podemos imaginar”, dijo Lira.

En cuanto a las soluciones, Lira se muestra escéptica ante la posibilidad de erradicar por completo la mosca barrenadora en Sudamérica, incluso con un programa masivo de esterilización. Al fin y al cabo, es originaria de este hemisferio. Los ganaderos sudamericanos han aprendido a controlar los efectos de la mosca barrenadora en su ganado.

“Estamos hablando de un territorio enorme”, dijo Lira. “La mosca es autóctona. Tengo la impresión de que tendremos que aprender a convivir con ella”.

Lira, que actualmente se encuentra en Alemania con una beca, dijo que ya ha recibido llamadas de los reguladores alimentarios europeos para que elabore un plan de acción en caso de que la mosca cruce el Atlántico.

“Ven lo que está pasando en América”, dijo Lira, “y están realmente preocupados”.

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Con información de Jen Christensen, Valeria León y Rocío Muñoz Ledo, de CNN.