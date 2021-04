Corte Suprema toma caso sobre secretos de Estado en relación con detenido en Guantánamo

Noticias CNN

(CNN) —- La Suprema Corte aceptó el lunes hacerse cargo de un caso sobre Abu Zubaydah, señalado como socio de Osama bin Laden, que se encuentra actualmente en la prisión de Guantánamo y cuyos abogados intentan obtener información clasificada de antiguos contratistas de la CIA sobre su detención en el extranjero.

El Tribunal de Apelación del 9º Circuito estadounidense rechazó la afirmación del gobierno de Estados Unidos acerca de mantener el estatus de secretos de Estado sobre parte de la información del caso, con lo que se anuló el juicio del entonces director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, sobre un posible daño a la seguridad nacional. El Tribunal de Apelación devolvió el caso al Tribunal de Distrito para que examinara el material, el cual podría no haber tenido la etiqueta de confidencial.

Evo Morales habla sobre avión ofrecido por EE.UU. 0:56

Zubaydah fue detenido inicialmente en Pakistán en marzo de 2002 y recluido en centros de detención de la CIA en el extranjero tras el 11 de septiembre. Sus abogados pretenden ahora obligar a presentar pruebas mediante citatorios a dos contratistas de la CIA (James Elmer Mitchell y John Bruce Jessen) que trabajaron en el programa de la Agencia Central de Inteligencia.

Zubaydah quiere las pruebas para utilizarlas en un proceso penal en Polonia que confirmaría si la CIA operó un centro de detención en Polonia a principios de 2000 y utilizó técnicas de tortura en interrogatorios.

Zubaydah pretende que los funcionarios polacos rindan cuentas por su complicidad en detención ilegal y tortura en un centro de la CIA en Stare Kiejkuty, Polonia.

Esta es la ciudad más aislada de Cuba 3:43

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia dijo a la Corte que Estados Unidos ha desclasificado una cantidad significativa de información sobre el programa de la CIA, incluido el hecho de si se utilizaron técnicas de tortura para interrogatorios contra Zubaydah. Sin embargo, otros datos, como la identidad de los colaboradores de los servicios de inteligencia extranjeros y la ubicación de los centros de detención, han permanecido en secreto.

Las torturas que habría sufrido el detenido en Guantánamo

Un informe publicado por el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia en 2014 descubrió que sometieron a Zubaydah a la técnica de ahogamiento en al menos 83 veces; pasó más de 11 días en una caja de confinamiento del tamaño de un ataúd; y fue víctima de otros métodos de tortura como hacer presión en la cara con una mano, posiciones de sumisión y privación del sueño.

Joseph Margulies, abogado de Zubaydah, dijo a los jueces que el informe del Senado determinó que Zubaydah no era miembro de Al Qaeda. Los instó a no intervenir en esta instancia porque el Tribunal de Apelación «no ordenó enfáticamente la divulgación de información clasificada o privilegiada», sino que devolvió el caso al Tribunal de Distrito para que determine si «la información no clasificada está intrínsecamente entrelazada con la materia clasificada».