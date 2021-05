Hamas predice que es «inminente» un cese del fuego en Medio Oriente mientras aumenta la presión internacional

Noticias CNN

Nota del editor: esta historia contiene imágenes perturbadoras. Se recomienda la discreción del espectador.

(CNN) — Un alto el fuego en el sangriento conflicto entre israelíes y palestinos podría ser «inminente, posiblemente en un plazo de 24 horas», dijeron funcionarios de Hamas a CNN el miércoles, en momentos en que líderes mundiales aumentaron la presión sobre ambas partes para que pongan fin a los combates. Israel, no obstante, no ha hecho comentarios sobre la posibilidad de un acuerdo que permita el cese del fuego.

La preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria ha ido en aumento, al tiempo que el conflicto atravesó el miércoles su décimo día. Hay más de 220 palestinos muertos, incluidos más de 60 niños, y 12 personas fallecieron en Israel, incluidos dos niños.

Biden aumenta drásticamente la presión contra Netanyahu, mientras su relación de décadas enfrenta su momento más trascendental

Así rescataron a una niña que sobrevivió ataque en Gaza 2:58

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) dijo el martes que 11 niños en Gaza de entre 5 y 15 años habían estado participando en su programa de tratamiento de trauma antes de que los ataques aéreos israelíes los mataran en sus hogares.

El secretario general del NRC, Jan Egeland, expresó su indignación por lo que llamó un «intercambio de cohetes y misiles enloquecedor». Además dijo que tanto los políticos y generales israelíes como los militantes de Hamas y la Yihad Islámica en Gaza deberían rendir cuentas.

«Lo que están haciendo es matar niños», le dijo a Zain Asher de CNN.

De izquierda a derecha: Rula Mohammad al-Kawlak, de 5 años, Tala Ayman Abu al-Auf, de 13 años, y Yara Mohammad al-Kawlak, de 9 años, quienes murieron en los ataques aéreos israelíes el 16 de mayo en Gaza, junto con otros niños que recibían atención del NRC.

Karl Schembri, asesor regional de comunicación de NRC, dijo a CNN el miércoles que la organización ha tratado con niños «que tenían pesadillas absolutamente violentas y aterradoras que los hacían incapaces de funcionar».

«No hay forma de escapar de la violencia. Esto no es como ir a una primera línea, que puedes evitar. Esto es la primera línea llegando a tu dormitorio», dijo Schembri.

¿Por qué se dan los enfrentamientos entre israelíes y palestinos? 2:17

Los llamados a una tregua

El miércoles, un líder de Hamas describió una «atmósfera positiva» en torno a las conversaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Israel «gracias al apoyo de nuestros hermanos egipcios y qataríes», quienes propusieron diferentes soluciones.

Sin embargo, Israel no ha mostrado de manera pública mucho entusiasmo por poner una pausa al conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles más temprano que estaba «decidido a continuar esta operación hasta que se logre su objetivo: restaurar la tranquilidad y la seguridad para ustedes, ciudadanos de Israel». Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían dicho anteriormente que los ataques probablemente continuarían en los próximos días.

¿Quién podría mediar el conflicto palestino-israelí? 2:09

«Agradezco especialmente el apoyo de nuestro amigo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al derecho de autodefensa del Estado de Israel», dijo Netanyahu.

Biden le había dicho a Netanyahu «que esperaba una desescalada significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego», según la Casa Blanca.

Francia, por su parte, hizo circular una propuesta de resolución para que la aprobara el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que dio un impulso para estimular el fin de la crisis. Sin embargo, el Consejo no ha sido capaz de aprobar una declaración sobre el tema (que no sería vinculante desde el punto de vista legal). Está bloqueado por Estados Unidos, que le dijo al Consejo que en este momento cualquier acción de la ONU no será oportuna ni ayudará a desescalar la lucha.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, y el presidente de Francia, Emanuel Macron, asisten a una videoconferencia con el rey de Jordania, Abdullah II ibn Al Hussein, en pantalla, para trabajar en una propuesta de alto el fuego en el Palacio del Elíseo en París, el 18 de mayo.

«Hacemos un llamado a un alto el fuego, que es lo que enviamos al Consejo de Seguridad de la ONU. Hay discusiones muy activas con los estadounidenses sobre este tema en particular», dijo el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, en una conferencia de prensa en París.

Israel realizó más de 1.800 ataques aéreos en Gaza desde que estalló la violencia hace más de una semana, según el Ministerio de Información dirigido por Hamas. El ministerio estima que la campaña aérea israelí ha generado daños por más de US$ 323 millones al enclave palestino.

El miércoles, decenas de aviones de guerra israelíes lanzaron una serie de ataques contra varios objetivos de Hamas, incluido un «depósito de armas» ubicado en oficinas pertenecientes al cuartel general de seguridad interna de Hamas en Khan Yunis, y «un centro de comando y control» en Rafah, dijo Fuerza Aérea de Israel (IAF, por sus siglas en inglés).

Violencia entre Israel y Gaza llega a su segunda semana 3:47

El ataque que duró 25 minutos destruyó «unos 40 objetivos subterráneos», dijo la IAF en un tuit, y agregó además que cerca de 3.750 cohetes habían sido disparados desde Gaza hasta el miércoles por la mañana. De ese total, 550 habían fallado y caído dentro de Gaza. No está claro cuántos de esos cohetes fueron interceptados por la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa de Israel. Las FDI había dicho anteriormente que el sistema intercepta más del 90% de los cohetes a los que apunta.

Durante los últimos 10 días, las FDI también intentaron atacar dos veces al líder del ala militar de Hamas, Mohammed Deif, según confirmó una fuente militar en Israel a CNN. En ambas ocasiones escapó, dijo la fuente. Hasta el momento no se proporcionaron detalles sobre las fechas o el lugar de los intentos de matar a Deif.

Una unidad del escuadrón de bombas israelí inspecciona el sitio donde un cohete disparado desde Gaza impactó en Ashdod, Israel, el miércoles 19 de mayo.

Deif dirige las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam y ha planificado ataques durante más de 20 años. Por mucho tiempo ha sido objetivo de las FDI. En atentados anteriores contra su vida sufrió múltiples lesiones, incluso perdió las dos piernas en 2006, según informes de medios israelíes.

El funcionario también dio la explicación más detallada hasta el momento por parte de Israel de por qué el fin de semana destruyeron un edificio que albergaba a los medios de comunicación internacionales Al Jazeera y Associated Press, entre otros.

¿Qué había en el edificio destruido en Gaza? 0:29

El funcionario dijo que en el edificio de Al-Jala’a estaba el departamento electrónico del ala militar de Hamas, que estaba investigando y desarrollando capacidades de alto nivel para realizar ataques contra Israel. El ejército israelí no ha proporcionado pruebas de la presencia de Hamas en el edificio y CNN no ha podido verificar esa afirmación.

Haber demolido el edificio en lugar de realizar un ataque más selectivo generó intensas críticas.

Reporteros sin Fronteras, una ONG que trabaja para proteger a periodistas en todo el mundo, dijo que estaba pidiendo a la Corte Penal Internacional que investigue si atacar deliberadamente a medios de comunicación constituye un crimen de guerra.

Ataque israelí destruye las oficinas de AP y Al Jazeera 1:01

Israel, por su parte, ha acusado en repetidas ocasiones a Hamas de operar cerca de edificios como hospitales y escuelas «deliberadamente», poniendo en peligro a civiles que corren el riesgo de convertirse en escudos humanos.

Se considera que en Gaza hay más de 72.000 personas desplazadas internamente. Muchas de ellas encuentran refugio en decenas de escuelas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.

Cuatro palestinos murieron, incluido un periodista local, y otros 10 resultaron heridos en las incursiones nocturnas de Israel en Gaza el miércoles, según la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Palestinos asisten al funeral del periodista que trabajaba para la radio Al-Aqsa.

El periodista, Yusef Abu Hussein, era un locutor de la estación de radio de Gaza Al Aqsa Radio. Murió en un ataque israelí contra una casa cerca del cementerio Sheikh Radwan, al norte de la ciudad de Gaza, según el reporte de WAFA.

Por otra parte, el miércoles por la tarde se lanzaron cuatro cohetes desde el Líbano a territorio israelí, dijeron las FDI. Israel respondió con fuego de artillería.

Una fuente de seguridad libanesa de alto rango le dijo a CNN que los cohetes fueron disparados desde el área de Seddiqine, en el sur del Líbano. La fuente no dijo cuál fue el alcance del daño causado por la respuesta de Israel, pero agregó que el Ejército libanés y la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas intensificaron sus patrullajes la semana pasada en el área, en un esfuerzo para evitar nuevos lanzamientos desde el Líbano.

A este reporte contribuyeron Andrew Carey, Amir Tal, Ben Wedeman y Mick Krever en Jerusalén, Lauren Izso en Ashdod, Ibrahim Dahman en Gaza, Helen Regan en Hong Kong, Tara John y Angela Dewan en Londres y Ghazi Balkiz.