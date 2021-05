La nueva película de «Fast & Furious» logra el mejor desempeño en taquilla de la pandemia hasta ahora

Noticias CNN

(CNN Business) — «F9», la novena entrega de la popular franquicia «Fast & Furious», no se estrena en los cines de Estados Unidos hasta el 25 de junio, pero ya ha tenido un buen comienzo en la taquilla.

La película, protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto, el corredor callejero convertido en maestro ladrón y después en superespía, recaudó $162.4 millones a nivel internacional este fin de semana. De ese total, US$ 135.6 millones provinieron de China, el mercado cinematográfico más grande del mundo.

Así, «F9» marca el mayor estreno de una película de Hollywood durante la pandemia hasta ahora.

«Godzilla vs. Kong», entre las películas más taquilleras de la pandemia

El sólido desempeño de «F9» es una buena noticia para una industria de cines que busca recuperarse después de un año horrible. Los propietarios de los cines se han quedado aturdidos por la pandemia de covid-19, lo que ha trastornado el negocio al cerrar las salas durante meses en todo el mundo.

¿Peligran las empresas de salas de cines? 6:00

A medida que la temporada de películas de verano de Estados Unidos, históricamente el período más lucrativo de Hollywood, comienza el próximo fin de semana con «A Quiet Place Part 2» de Paramount y «Cruella» de Disney, la industria está buscando señales de que el público está ansioso por regresar.

La esperanza

El desempeño de «F9» hasta ahora es una gran señal, según Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore.

«Si los impresionantes resultados internacionales son una señal, entonces ‘F9’ puede tener al público estadounidense haciendo cola para participar en la acción el próximo mes», dijo.

La marca es increíblemente popular en el extranjero, especialmente en China, y parece que la pandemia no ha disminuido ese entusiasmo.

¿Son seguros los cines en este momento de la pandemia? Esto es lo que debes saber

Las películas de «Fast & Furious» han recaudado más de US$ 6.000 millones en todo el mundo. La última película de la serie, «The Fate of the Furious» de 2017, ganó US$ 1.200 millones en todo el mundo; el 82% de esa suma provino de mercados extranjeros, según Comscore.

Queda por ver si el rendimiento de «F9» a nivel internacional este fin de semana se traducirá en los Estados Unidos el próximo mes.

Sin embargo, a medida que las vacunas continúan aumentando y las restricciones de covid se aflojan, existe la esperanza de que películas de verano, como «F9», puedan llevar a un resurgimiento de una industria de la exhibición de películas asediada.