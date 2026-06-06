Incluso Trump dice que no sabe “de dónde demonios” salió su afirmación falsa sobre el desempleo entre la población negra

Por Daniel Dale, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usa muchas estadísticas ficticias. Por lo general las emplea con una confianza despreocupada.

Sin embargo, en un evento en Wisconsin el viernes, hizo una afirmación estadística que sonó tan claramente dudosa que se preguntó en voz alta de dónde había salido.

“Y también hemos tenido grandes descensos en… y les diré, esto es algo asombroso: el desempleo entre la población afroestadounidense está mejor que nunca. Y no sé de dónde salió esa estadística, pero la acepto”, dijo. “No sé de dónde demonios salió esa estadística, pero la aceptamos”.

La misteriosa “estadística” no es cierta.

La tasa de desempleo más reciente para la población negra o afroestadounidense fue del 6,6 % en mayo, muestran las estadísticas federales (todas las cifras de desempleo en este artículo están ajustadas estacionalmente). Eso es una mejora respecto de la tasa anterior, 7,3 % en abril, y respecto de su tasa más alta durante el segundo mandato de Trump, 8,2 % el pasado noviembre, pero no está cerca de un mínimo histórico.

De hecho, es superior a la tasa que Trump heredó al regresar al cargo.

La tasa de desempleo entre la población negra o afroamericana fue del 6,2 % en enero de 2025, el mes de su segunda investidura, y del 6,1 % en diciembre de 2024, el último mes completo del expresidente Joe Biden. De hecho, la tasa del 6,6 % del mes pasado es superior a la de cada uno de los últimos 34 meses completos del Gobierno de Biden, desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2024.

La tasa de desempleo más baja registrada entre la población negra o afroestadounidense —al menos desde que se empezaron a recopilar estos datos federales a principios de la década de 1970— es del 4,8 %, establecida bajo la gestión de Biden en abril de 2023. El récord anterior, del 5,3 %, se registró durante el primer mandato de Trump, entre agosto y septiembre de 2019. Sin embargo, durante el segundo Gobierno de Trump, la tasa no ha bajado del 6 %.

Y ya que Trump habló vagamente de “enormes caídas”, cabe destacar que incluso la disminución de 0,7 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de la población negra o afroestadounidense entre abril y mayo de 2026, del 7,3 % al 6,6 %, no fue una caída récord mensual. Por ejemplo, hubo una disminución de 0,9 puntos de marzo a abril de 2024 bajo la gestión de Biden, del 6,5 % al 5,6 %. (Siempre es más prudente observar tendencias de varios meses en lugar de cambios de un solo mes, que pueden ser estadísticamente volátiles, pero aquí nos aseguramos de verificar los datos).

No quedó claro si Trump improvisó la falsedad o si citó algo de su discurso preparado.

La Casa Blanca no ha respondido a las solicitudes de CNN para que explique la afirmación, enviadas el viernes por la noche y nuevamente la mañana de este sábado.

Bajo presidentes de ambos partidos principales, la tasa de desempleo de la población negra o afroestadounidense ha sido persistentemente más alta que las tasas de otros grupos raciales. La tasa nacional general de desempleo fue del 4,3 % en mayo.

Trump usó otras supuestas estadísticas inexactas y desacreditadas desde hace tiempo en el evento de Wisconsin el viernes. Estas estuvieron entre las que no cuestionó abiertamente:

Su afirmación repetida de que se están invirtiendo “US$ 18 billones” en Estados Unidos. Esa es una cifra imaginaria muy superior a la cifra de “US$ 10,6 billones” que el propio sitio web de la Casa Blanca usaba hasta el sábado para supuestos “anuncios de inversión importantes” durante este mandato, y hasta la cifra de la Casa Blanca es una gran exageración.

Su reiterada afirmación de que “25 millones” de migrantes entraron al país durante el Gobierno Biden. Esta afirmación tampoco se acerca a la verdad; durante el último mes completo de dicha gestión, el Gobierno federal registró menos de 11 millones de “encuentros” con migrantes en todo el territorio, incluyendo a millones que fueron expulsados ​​rápidamente. Incluso sumando a los llamados “gotaway” que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara de Representantes en aproximadamente 2,2 millones, es imposible que el total se acerque a la cifra de Trump.

Su reiterada afirmación de que “el Gobierno de Biden tuvo la peor inflación en la historia de nuestro país”. (Añadió que otras personas “dicen 49 años, 48 ​​años” en lugar de en términos históricos, pero afirmó que aun así cree que “fue una eternidad”). La inflación máxima de la era Biden, del 9,1 % en junio de 2022, fue la más alta entre 40 y 41 años, no 48, y ni de lejos se acercó al máximo histórico del 23,7 %, que se alcanzó en 1920, ni al punto más alto de la presidencia de Jimmy Carter, del 14,8 %, alcanzado en 1980. (Y para enero de 2025, el mes en que Trump asumió la presidencia, había caído al 3 %).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.