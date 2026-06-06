Todos los estrenos de junio 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Aumentan las temperaturas con el arribo del verano y con el arribo de varias super producciones a las plataformas de streaming, como las nuevas temporadas de “House of the Dragon” y “Avatar: The Last Airbender”.

Además, “The Bear” estrena su quinta temporada, que ya Hulu confirmó es la final. Y Javier Bardem se convierte en un villano de pesadilla en la serie “Cape Fear”, que adapta una historia que ya Martin Scorsese dirigió en el cine en 1991.

Junio también trae una nueva temporada del reality “Love Island”, el regreso de las series animadas “Mike Judge’s Beavis & Butt-Head” y “Rick and Morty”; y la serie mexicana “México 86”, protagonizada por Diego Luna, que recrea, en clave de ficción, como México se convirtió en la de sede de la Copa del Mundo de la FIFA en 1986.

A continuación veamos los lanzamientos más importantes de las plataformas de streaming este junio.

El éxito de público y crítica de “El caballero de los siete reinos” en febrero revitalizó la franquicia de “Game of Thrones”. De allí la expectativa por la tercera temporada de la serie “House of the Dragon”, que promete devolver el tono épico que se asocia a esta saga. Esta temporada mostrará la llamada batalla del Gazanate, considerada la batalla naval y aérea más sangrienta de la historia creada por George R. R. Martin. Otro elemento que aumenta la expectativa: los nuevos episodios arriban dos años después de la temporada 2.

Además, HBO Max estrena en junio el documental “Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World)”, dirigido por el músico Questlove, quien ya ganó un premio Oscar en 2022 a mejor documental por “Summer of Love”. En esta ocasión su mirada se posa en la banda de funk Earth, Wind & Fire, que tuvo un gran éxito en las décadas de 1970 y 1980.

También en junio se estrena la que pudiera convertirse en una serie de culto: “Life, Larry, and the Pursuit of Unhappiness”, la nueva serie de Larry David. A diferencia de su show anterior, la popular “Curb Your Enthusiasm”, esta es una serie de sketches, con diferentes historias en cada segmento. El hilo conductor es el siguiente: “El expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama querían rendir homenaje al 250º aniversario de Estados Unidos y celebrar la historia única de nuestra nación en esta ocasión especial… Pero entonces llamó Larry David”.

Otras series nuevas que llegan a la plataforma de streaming este mes son la polaca “Pride”, “Tráfico aéreo” y la serie documental “Ultras” sobre el fenómeno hooligan entre los aficionados del fútbol español.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Deadly Influence: The Social Media Murders” (temporada 2). Estreno: 2 de junio

“Lethally Blonde” (temporada 2). Estreno: 2 de junio

“Tres adioses”. Disponible en Latinoamérica y España: 4 de junio

“Earth, Wind & Fire (To Be Celestial Vs. That’s The Weight of The World)” (documental). Estreno: 7 de junio

“Eva Longoria: Searching For France” (original de CNN). Estreno: 9 de junio

“The Imperial Presidency” (original de CNN). Estreno: 9 de junio

“Tráfico aéreo”. Estreno: 11 de junio

“Proud” (serie original de Polonia). Estreno: 12 de junio

“Rick and Morty” (temporada 9). Estreno: 15 de junio

“Disaster: The Chernobyl Meltdown” (original de CNN). Estreno: 16 de junio

“Kara Swisher Wants to Live Forever” (original de CNN). Estreno: 18 de junio

“Ultras: Passion and Death” (documental). Estreno: 19 de junio

“House of the Dragon” (temporada 3). Estreno: 21 de junio

“The Welcome Table” (documental). Estreno: 23 de junio

“Past Lives”. Disponible en Latinoamérica y España: 25 de junio

“Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness: An Almost History of America”. Estreno: 26 de junio

En junio, Netflix estrena en streaming la película española más taquillera hasta ahora en 2026: “Torrente presidente”, comedia protagonizada y dirigida por Santiago Sgura. Según Box Office Mojo, ha recaudado US$ 32 millones.

Pero el lanzamiento más importante del mes en Netflix es el estreno de la temporada 2 de “Avatar: The Last Airbender”, la serie con actores que adapta la famosa serie de dibujos animados de Nickelodeon. Estos nuevos episodios se centran en el Reino Tierra, con el arribo de los protagonistas a la capital de Ba Sing Se, y en la introducción del importante personaje de Toph (Miyako), quien habrá de convertirse en la maestra de “tierra control” del avatar Aang (Gordon Cormier).

Destaca también la película “In the Hand of Dante”, dirigida por el artista plástico y director Julian Schnabel, sobre un manuscrito de Dante Alighieri, autor de “La divina comedia”, que llega a las manos de un capo de la Mafia. Su elenco incluye al guatemalteco Oscar Isaac, Jason Momoa, Al Pacino, Gerard Butler y John Malkovich.

Dos películas mexicanas llegan a Netflix en junio: “I Am Frankelda”, el primer largomtraje creado en animación stop-motion en México, acerca de “Frankelda, una decidida escritora mexicana del siglo XIX, quien viaja a su subconsciente para enfrentar a los monstruos sobre los que ha escrito”; y “México 86”, protagonizada por Diego Luna, en una historia ficticia que cuenta cómo México consiguió ser sede del Mundial en 1986.

También son dignas de mención los estrenos de la temporada 5 de “Sweet Magnolias” y la película original “Office Romance”, protagonizada por Jennifer López. En producciones originales españolas, Netflix también lanza en junio la miniserie “Toda la verdad de mis mentiras”, sobre un viaje de amigos que termina en conflicto cuando se revelan los secretos que se ocultaban entre ellos; la serie “Oasis”, que recuerda algo a “The White Lotus”, pues se centra en los huéspedes y trabajadores de un exclusivo resort; y la película “La desconocida”, protagonizada por Candela Peña, quien da vida a una detective de policía que investigado el extraño caso de una mujer encontrada amordaza en el puerto de Barcelona.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Assassination Classroom” (temporada 2). Estreno: 1 de junio

“Michael Jackson: The Verdict” (documental): 3 de junio

“Mexico 86”. Estreno: 5 de junio

“La desconocida” (película original española). Estreno: 5 de junio

“Office Romance”. Estreno: 5 de junio

“Grey’s Anatomy” (temporada 22). Estreno: 6 de junio

“USA 94: Brazil’s Return to Glory”. Estreno: 7 de junio

“Plaza Sésamo: Volumen 3”. Estreno: 8 de junio

“My Family” (temporada 2). Estreno: 10 de junio

“Rosario Tijeras” (temporada 5). Estreno: 10 de junio

“Sweet Magnolias” (temporada 5). Estreno: 11 de junio

“I Am Frankelda”. Estreno: 12 de junio

“Song Sung Blue”. Disponible: 13 de junio

“I Will Find You”. Estreno: 18 de junio

“Oasis” (serie original de España). Estreno: 19 de junio

“The Last Ship” (temporadas 1-5). Disponible: 22 de junio

“Another Self” (temporada 3). Estreno: 24 de junio

“In the Hand of Dante”. Estreno: 24 de junio

“Avatar: The Last Airbender” (temporada 2). Estreno: 25 de junio

“Torrente presidente”. Disponible: 26 de junio

“Sullivan’s Crossing” (temporada 4). Estreno: 30 de junio

La noticia más notable de Hulu en junio es el estreno de la temporada 5 de “The Bear”, la última temporada que concluye la historia del chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) y de sus compañeros en la cocina de un restaurante en Chicago.

Entre las nuevas series reviste interés “Not Suitable for Work”, acerca de cinco jóvenes que luchan por tener éxito profesional en Manhattan; la comedia negra inglesa “Alice and Steve”, sobre una madre que descubre que su mejor amigo inicia una relación con su hija de 26 años; y “The Season”, ambientada en el mundo de la élite náutica de Hong Kong.

Los aficionados a la popular serie “The X Files” deben marcar el 11 de junio, pues ese día se estrena la versión del director de la película “The X-Files: I Want to Believe – Director’s Cut”, lanzada originalmente en 2008, pero de la que ahora podrán verse escenas inéditas que no se incluyeron en el montaje original.

Disney+ apuesta también en junio por la serie animada “Dragon Striker”, sobre un joven niño granjero que sueña con participar en un deporte profesional. En EE.UU., la plataforma emitirá en vivo el festival de música de Bonnaroo, en el que participan The Strokes, Skrillex y Kesha, entre otros.

Dos películas notables se estrenarán este mes en streaming: “Hoppers”, del estudio Pixar, y “Avatar: Fire & Ash”, la tercera entrega de la trilogía “Avatar” de James Cameon. También de interés es” Adventure Time: Side Quests”, que sirve de compañera de la icónica serie animada “Adventure Time”.

“Doctor on the Edge”. Estreno: 1 de junio

“Not Suitable For Work”. Estreno: 2 de junio

“Kneecap”. Disponible: 2 de junio

“Hoppers”. Disponible: 3 de junio

“Love Island” (temporada 13). Estreno: 4 de junio

“Hannah Berner: None of My Business”. Estreno: 5 de junio

“Keeper”. Disponible: 5 de junio

“Locker Diaries: Phineas and Ferb: Shorts”. Estreno: 5 de junio

“Alice and Steve”. Estreno: 8 de junio

“Dragon Striker”. Estreno: 10 de junio

Festival de Bonnaroo” (día 1). Transmisión: 11 de junio

“The X Files: I Want to Believe – Director’s Cut”. Estreno: 11 de junio

“The Season” (temporada 1). Estreno: 17 de junio

“Million Dollar Nannies”. Estreno: 18 de junio

“Never Change!”. Estreno: 19 de junio

“Avatar: Fire & Ash”. Disponible: 24 de junio

“The Bear” (temporada final). Estreno: 25 de junio

“Adventure Time: Side Quests”. Estreno: 29 de junio

Estos son sus estrenos más relevantes:

Ya que las series sobre romances, como “Off Campus” y “Heated Rivalry”, por ejemplo, han cosechado éxitos recientemente, Prime Video destaca en junio el estreno de la primera temporada de “Every Year After”, basado en las novelas escritas por Carley Fortune. Según la sinopsis, trata sobre “una joven que regresa a su lugar de vacaciones junto al mar, donde se ve envuelta nuevamente en un triángulo amoroso entre dos apuestos hermanos tras la muerte de su madre”.

También en junio llega la esperada temporada 4 de la serie animada “The Legend of Vox Machina”. Y de España también arriba la temporada 3 de “Mi fin de semana perfecto” y la temporada 4 de la serie “Atasco”, que emplea a un elenco de estrellas del cine, la TV y las redes sociales para protagonizar diferentes historias que tienen en común que suceden durante un monumental embotellamiento.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Clarkson’s Farm” (temporada 5). Estreno: 3 de junio

“The Legend of Vox Machina” (temporada 4). Estreno: 3 de junio

“La asistenta”. Disponible en Latinoamérica: 5 de junio

“Beetlejuice Beetlejuice”. Disponible: 6 de junio

“Every Year After”. Estreno: 10 de junio

“Por encima de tu cadaver”. Estreno: 10 de junio

“Are You There God? It’s Me Margaret”. Disponible: 11 de junio

“Atasco” (España, temporada 4). Estreno: 12 de junio

“Your Fault: London”. Estreno: 17 de junio

“Greenland 2”. Disponible: 20 de junio

“See You at Work Tomorrow!”. Estreno: 22 de junio

“Mi fin de semana perfecto” (temporada 3). Estren: 22 de junio

“Priscilla”. Disponible: 23 de junio

“Red de traición”. Disponible: 25 de junio

“Driver’s Ed”. Estreno: 26 de junio

La gran apuesta de Apple TV+ en junio es la miniserie “Cape Fear”, que adapta. la historia ya llevada al cine en 1962 por J. Lee Thompson, y en 1991 por Martin Scorsese. Según su sinopsis, “Una pareja felizmente casada (Amy Adams y Patrick Wilson) se enfrenta a una creciente amenaza cuando un conocido asesino de su pasado, Max Cady (Javier Bardem), sale de prisión y busca venganza”. Bardem luce particularmente amenazador en este papel de villano.

Vale la pena añadir el arribo de la temporada 2 de la serie “Sugar”, protagonizada por Colin Farrell, que culminó su anterior temporada con un giro sorprendente que dio un vuelco al género detectivesco que enmarcó su historia.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Cape Fear”. Estreno: 5 de junio

“Your Friends and Neighbors” (final de temporada). Esteno: 5 de junio

“Criminal Record” (final de temporada). Estreno: 10 de junio

“Widow’s Bay” (final de temporada). Estreno: 17 de junio

“Sugar” (temporada 2). Estreno: 19 de junio

“Unconditional” (final de temporada). Estreno: 19 de junio

“Camp Snoopy” (temporada 2). Estreno: 26 de junio

En mayo la plataforma Paramount+ tuvo su lanzamiento de mayor audiencia hasta la fecha: “Dutton Ranch”, que pertenece al popular universo “Yellowstone”, creador por Taylor Sheridan. En junio, el título más relevante es la temporada 2 de “The Agency”, que se desarrolla en el mundo de una agencia gubernamental de espionaje, con Michael Fassbender, Richard Gere y Jeffrey Wright como protagonistas.

Otras series que regresan en junio son la quinta y última temporada de “All The Queen’s Men” y la sexta temporada de “Tyler Perry’s Ruthless”. Además, Paramount+ tiene los derechos de transmisión en streaming de “UFC At the White House”, el evento de artes marciales mixtas que se realizará en la Casa Blanca.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Devotion: Obedience or Betrayal” (serie documental). Estreno: 2 de junio

Edición 79 de los premios Tony. Transmisión: 7 de junio

“Kickback”. Estreno: 9 de junio

“All The Queen’s Men” (temporada 5). Estreno: 10 de junio

“Mike Judge’s Beavis & Butt-Head” (temporada 3). Estreno: 10 de junio

“The Smurfs” (temporada 4). Estreno: 10 de junio

“UFC at the White House”. Transmisión: 14 de junio

“Rubble & Crew” (temporada 3). Estreno: 17 de junio

“The Agency” (temporada 2). Estreno: 21 de junio

“The Thundermans: Undercover” (temporada 2). Estreno: 24 de junio

“Tyler Perry’s Ruthless” (temporada 6). Estreno: 30 de junio

Peacock estrena en junio la temporada 8 del popular reality “Love Island USA”, del que su anterior temporada tiene la distinción de ser el programa más visto en esta plataforma de streaming.

Los aficionados al programa “Saturday Night Live” cuentan en junio con el estreno de “Lorne”, documental sobre su creador, el productor Lorne Michaels.

Además, Peacock estrena la temporada 3 de la serie “The Capture”, en la que la comandante policial Rachel Carey (Holliday Grainger) se ve inmersa en una extensa conspiración geopolítica cuando un ataque terrorista coordinado sacude al establishment británico.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Love Island USA” (temporada 8). Estreno: 2 de junio

“Lorne” (documental). Estreno: 5 de junio

“El Mundial es Nuestro” (programa especial). Estreno: 8 de junio

“Dateline: Unforgettable” (temporada 8). Estreno: 14 de junio

“The Capture” (temporada 3). Estreno: 18 de junio

“Strung”. Estreno: 26 de junio

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