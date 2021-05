Inversores en criptomonedas piden a Elon Musk que deje de tuitear

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Los precios del bitcoin, dogecoin, y otras divisas digitales han caído más de 40% en las últimas semanas. Si bien Elon Musk no es el único responsable de ello, sin duda no está siendo de ayuda.

Ya sea por ir a «Saturday Night Live» y bromear con que el dogecoin es un «fraude» o por tener una epifanía de que la minería de bitcoin puede no ser buena para el medio ambiente, el comportamiento de Musk tiene a los defensores de las criptodivisas deseando que deje de tuitear y se centre más en la fabricación de coches.

Los fans de Bitcoin están cansados de que Musk ejerza tanta influencia sobre los movimientos de precios a corto plazo de aparentemente todas las criptomonedas.

¿Por qué cada vez que habla Elon Musk sacude las criptomonedas?

«La gente que siguió a Musk a ciegas ha perdido mucho dinero. Es posible que se hayan quemado y nunca vuelvan», dijo Alex Mashinsky, CEO y fundador de Celsius, una plataforma de préstamos de criptomonedas que ofrece tokens digitales como recompensa a los clientes, similar a una empresa que cotiza en bolsa que paga un dividendo.

«La comunidad de criptomonedas debe ser más responsable en la forma en que explica estos activos y el riesgo», añadió Mashinsky. «Los expertos seguían diciendo que no volveríamos a ver un mercado a la baja para el bitcoin debido al interés institucional, Square y PayPal, etc. Cuando oyes eso, tienes que preocuparte».

Experto en criptomonedas: Elon Musk «no sabe prácticamente nada»

A los inversores y analistas les molesta especialmente que todas las criptomonedas hayan subido y bajado junto con el bitcoin y el dogecoin, en parte debido a que Musk ha hecho comentarios contradictorios sobre ellas. Algunos criptoinversores también están molestos, por decirlo de un modo no tan brusco, por el hecho de que un comentario de Musk pueda mover los precios de forma tan salvaje.

«Musk es muy calculador», dijo Eloisa Marchesoni, una inversora ángel y consultora de criptomonedas. «La gente está enojada».

Tesla no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las opiniones de Musk sobre bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas. Pero Musk no se ha callado en Twitter, y, por el momento, parece alcista.

Criptomonedas: las diferencias entre bitcoin, ethereum, binance coin y dogecoin

Musk sigue tuiteando sobre las criptomonedas

En un tuit a primera hora del lunes, Musk compartió una parodia del famoso póster de la película «Jaws».

Un dólar arrugado sustituye al desventurado nadador a punto de ser atacado, y el infame tiburón era sustituido por un perro gigante. DOGE aparecía en grandes letras rojas en la parte superior, con la leyenda «Nunca más usarás el dólar».

Musk también respondió el sábado a un seguidor de Twitter que le preguntó: «¿qué piensas de los que están enojados contigo por las criptomonedas?» Musk dijo que «la verdadera batalla es entre el fiat y el cripto. En general, apoyo a estas últimas».

Musk no es la única razón de la liquidación. También han contribuido a la caída los temores a una regulación más estricta en China (donde operan muchas minas de bitcoin), así como la posibilidad de más impuestos sobre las criptomonedas en Estados Unidos.

El gobierno de China le pone la lupa a los bitcoins: quiere terminar con la minería de criptomonedas

Pero la constante charla de Musk sobre las criptomonedas puede estar confundiendo a algunos inversores.

Es posible que no se den cuenta de que hay diferentes casos de uso para el bitcoin, que muchos inversores tratan como una especie de cobertura contra la inflación (también conocido como oro digital) en contraposición a la segunda mayor criptomoneda, ethereum, cuya blockchain se utiliza para muchas transacciones de tokens no fungibles (NFT) que se están haciendo cada vez más populares en el mundo del arte y los coleccionables.

Ríete de las monedas meme… pero no las compres

Buena suerte buscando a alguien con un argumento convincente de por qué el dogecoin y otras monedas de broma como el shiba inu coin son necesarias para algo.

«Sigo sin entender cuál es la perspectiva de Musk sobre dogecoin y creo que el mundo tampoco. ¿Por qué cree que es valiosa?», dijo Megan Kaspar, directiva de Magnetic, una empresa de inversión en criptomonedas.

«Los inversores institucionales son muy reflexivos y no están comprando dogecoin solo porque Musk lo esté impulsando. Pero los inversores minoristas, que no se ganan la vida con esto, puede que no lo hagan», añadió.

Marchesoni instó a los inversores a largo plazo, los llamados HODLer fieles, a desentenderse de Musk y centrarse en bitcoin, ethereum y otras monedas destacadas como cardano y XRP.

El desplome de las criptomonedas de esta semana acabó con US$ 1 billón. Esto es lo que pasó

«No hay nada de qué preocuparse si eres un HODLer», dijo Marchesoni. «Pero si eres un pequeño inversor, te vas a quemar a menos que te alejes de las monedas meme».

«La burbuja estallará. Siempre ocurre con los nuevos activos. Estallará y aún no estamos en el clímax», advirtió.

Mashinsky, fundador de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius, coincidió en que los inversores ocasionales podrían cansarse pronto de la volatilidad de las criptomonedas, dejando solo a los alcistas a largo plazo que adoran que el dinero digital no esté atado a los caprichos de los bancos centrales respaldados por el gobierno, a diferencia de las monedas de papel.

¿Adiós a los criptoinversores ocasionales?

«Estamos viendo cómo se alejan todos los criptoturistas», dijo Mashinsky. «Muchos de ellos no están comprando porque crean en la libertad financiera o en la diversificación a largo plazo. Solamente están tratando de hacer un viaje rápido».

Por eso, algunos expertos también instan a los inversores a fijarse en las llamadas stablecoins como tether, USD Coin y binance USD. Se trata de criptodivisas vinculadas al valor del dólar, el euro y otras formas de dinero fiduciario, como forma de proteger sus apuestas.

«Las stablecoins están respaldadas por activos, por lo que hay menos volatilidad, pero pueden ayudar a mitigar la presión de la inflación», dijo Ken Nakamura, CEO de GMO-Z.com Trust Company, que lanzó la primera stablecoin regulada del mundo que está vinculada al yen japonés.

Las criptomonedas se desplomaron esta semana, pero siguen siendo el futuro

Pero no se equivoquen: el bitcoin y otras criptomonedas son todavía activos relativamente jóvenes en comparación con las acciones, los bonos y las materias primas y divisas físicas. Es probable que la mayoría de las criptomonedas sean inversiones volátiles en el futuro inmediato, sobre todo si Musk no suelta el teléfono.

«Hay riesgo de titulares para las criptomonedas y Musk es el ejemplo de ello. Lo que él dice todavía importa… al menos por ahora», dijo Ed Egilinsky, gerente y jefe de inversiones alternativas en Direxion.

«Los inversores tienen que considerar por qué están comprando. Con suerte, es para diversificar», dijo Egilinsky. «Pero no hay una historia lo suficientemente larga como para decir que el bitcoin u otros son una verdadera cobertura de la inflación. Esto sigue siendo más bien una operación de impulso especulativo».