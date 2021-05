James Rodríguez: «No recibir la confianza del cuerpo técnico me genera un enorme dolor»

Noticias CNN

(CNN Español)– A dos semanas del inicio de la Copa América y a una semana de la doble fecha de las Eliminatorias Mundialistas, en Colombia hubo una sorpresa de última hora con la exclusión de la convocatoria del seleccionado de James Rodríguez.El cuerpo técnico cafetero encabezado por Reinaldo Rueda desafectó al máximo referente del seleccionado por problemas físicos. Rodríguez se perderá no solo los encuentros frente a Perú y Argentina por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Mundialistas a Catar 2022, también estará ausente de la Copa América que comienza el 13 de junio.

Las razones de la selección

«El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021.

En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano.

El entrenador y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho», publicó la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado.

La reacción de James

James por su parte reaccionó por esta decisión y aseguró sentirse decepcionado por la misma.

El jugador aseguró que si bien estaba con precauciones para la fecha siete, estaba apuntando a estar a plenitud para la siguiente jornada y la Copa América.

«Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total.Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho.

Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar para mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida», es parte del comunicado del «10» de la selección.

James sentenció su mensaje deseándole la mejor energía y deseos a sus compañeros en este nuevo desafío deportivo.

