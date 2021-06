Diferencias entre criptomonedas: bitcoin, dogecoin, ethereum y binance coin

Noticias CNN

(CNN Español) — Un día Elon Musk, CEO de Tesla, se burla de dogecoin provocando su caída y al otro, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, comparte que nombró Bitcoin a una de sus dos cabras. La conversación sobre criptomonedas es cada vez más frecuente, ya sea por eventos que nos recuerdan su volatilidad, por su estrecha relación con la cultura del meme —un claro ejemplo es dogecoin— o por la sugerencia de que «son el futuro de las finanzas”, tal como lo expresó el inversor Ian Lee. ¿Cómo se popularizaron y qué las distingue?

¿Por qué cada vez que habla Elon Musk sacude las criptomonedas?

La nueva forma de las finanzas

La idea de que las criptomonedas son el futuro de las finanzas se materializa con propuestas como las de Mastercard y Visa, quienes recientemente anunciaron que en un futuro cercano permitirán a sus clientes pagar con algunas criptomonedas. Igualmente, Venmo —plataforma de pago de PayPal— también anunció que sus más de 70 millones de clientes pueden comprar criptomonedas como bitcoin, ethereum, litecoin dentro de su plataforma.

Brian Brookes, CEO de Binance.US dijo a CNN que en un futuro «la idea de mover tu dinero fíat a tu billetera criptográfica realmente no tendrá significado, en ese momento estaremos completamente conectados en red, al igual que estamos conectados al Internet para todo lo demás”.

Brookes también habló de los beneficios de la descentralización del mercado de criptomonedas, en comparación con el modelo actual financiero que cuentan con un intermediario, ya que las criptodivisas no están controladas por ninguna autoridad, llámese banco o gobierno. «En una sociedad libre, el objetivo de la descentralización es decir: eliminemos eso y seamos todos libres. Tengamos todos acceso a nuestro dinero y a todas las transacciones que queremos hacer como personas libres, esa es una ideología bastante fundamental que potencia a una gran cantidad de criptomonedas, y de eso se trata la descentralización».

Estas son las criptomonedas más relevantes 1:07

En solo once años, el valor del mercado de criptomonedas pasó de valer cero a US$ 2 billones. Actualmente más de 106 millones de personas en todo el mundo utilizan criptomonedas, según un reporte de Crypto.com y podrían existir más de 4.000 en circulación, según Statista.

Bitcoin, dogecoin y ethereum: un subibaja para las criptomonedas en los últimos días, pero todavía con importantes ganancias de 2020 a la fecha

La adopción generalizada de las criptomonedas ha crecido y en parte, se ha acelerado gracias a la pandemia de covid-19, ya que son vistas como una inversión para protegerse contra la inflación en tiempos de incertidumbre económica.

Sin embargo, si eres primerizo y estás pensando incursionar en este mercado, expertos indican que es necesario que lo hagas con precaución y educación. «Muchas monedas digitales tienen casos de uso distintos, y debes comprender la propuesta de valor de una potencial inversión antes de comprometer capital», dijo el director ejecutivo de Grayscale Investments, Michael Sonnenshein a CNN.

Entre las más criptomonedas más importantes está Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) y Dogecoin (DOGE), y a continuación te explicamos algunas de sus más importantes diferencias.

Guía para principiantes sobre el lenguaje de las criptomonedas

Bitcoin (BTC)

Bitcoin es la criptomoneda más fuerte, según datos de CoinMarketCap.

Esta criptomoneda fue creada en 2009 por una persona (o personas) desconocidas bajo el alias de Satoshi Nakamoro, y funciona gracias a la tecnología blockchain, o cadena de bloques en español, que es una especie de libro contable en donde se registran las transacciones realizadas por medio de criptomonedas.

A diferencia de otras criptomonedas, el valor de bitcoin se determina por el número finito de monedas que se pueden crear, que son 21 millones.

No todas las monedas de bitcoin están en circulación y los nuevos bitcoins son generados por un proceso descentralizado y complejo conocido como «minado». Para el minado de bitcoins se utilizan computadoras para resolver complejos problemas matemáticos, proceso que ha generado preocupación por su impacto ambiental.

Cuando se trata de determinar su valor, este recae en oferta y demanda. Esta es la razón por lo que una moneda volátil y difícil de predecir. Por ejemplo, en enero su valor aumentó a US$ 42.000, luego cayó a US$ 31.000 para después subir a US$ 40.000, todo en el transcurso de una semana.

El analista de criptomonedas Willy Woo publicó en su cuenta de Twitter que “en términos de adopción, Bitcoin tiene casi el mismo número de usuarios que tenía internet en 1997. Pero Bitcoin está creciendo más rápido. De mantenerse en este ritmo por los próximos 4 años, Bitcoin llegará a 1.000 millones de personas, eso equivale al Internet en 2005″.

Tuits de Musk envían a bitcoin a un viaje salvaje 1:03

Ethereum (ETC)

Ethereum, también conocida como ether, es la segunda mayor moneda digital, según datos de CoinMarketCap.

Ethereum fue creada en 2013 por Vitalik Buterin, un programador ruso-canadiense de 27 años y en lo que va del año su valor se ha disparado un 465%. En parte, esto se debe a que Ether es más que una criptomoneda, ya que se utiliza para realizar transacciones de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite comprar y vender arte digital, como el primer tuit de Jack Dorsey, CEO de Twitter que fue vendido por US$ 2.900 millones.

De hecho, el diccionario Merriam-Webster recién puso a la venta la definición de la palabra NFT como un NFT.

¿Qué son los NFT? Mira aquí todo lo que debes saber

Todo lo que debes saber sobre los NFT 1:03

Ether fue la criptomoneda más negociada para febrero de 2021 con más de 1.300 millones de veces al día, según Statista; en comparación, Bitcoin reportó 283.000.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin es la tercera criptomoneda más grande según datos de CoinMarketCap.

Changpeng Zhao fundó Binance en 2017 en China para después mover su sede a Malta, tras la creciente regulación de criptomonedas en el país asiático.

A diferencia de las otras criptomonedas, binance coin —creada por la plataforma de criptomonedas con el mayor volumen comercial del mundo por Binance Exchange — se puede usar para ser intercambiada por otras criptomonedas como bitcoin y para pagar las tarifas dentro de la plataforma Binance Exchange. Los clientes que paguen con binance coin dentro de la plataforma reciben un descuento como incentivo.

Binance tiene un límite máximo de 200 millones de tokens, aunque cada trimestre Binance utiliza el 20% de sus ganancias para «quemar» binance coins, destruyéndolas por completo, lo que reduce el suministro total y estabilizar su valor.

Cardano (ADA)

Cardano está en el cuarto lugar de las criptomonedas, según datos de CoinMarketCap.

La criptomoneda de Cardano lleva el nombre de Ada Lovelace en honor a una matemática del siglo XIX reconocida por ser la primera programadora de computadoras. Esta criptomoneda puede ser utilizada como token nativo dentro de Cardano, una plataforma abierta de blockchain que es supervisada por la Fundación Cardano que fue creada en 2015 por el cocreador de Ethereum, Charles Hoskinson.

A diferencia de bitcoin y ethereum, que utilizan un sistema de prueba de trabajo (PoW, por sus siglas en inglés) para la extracción de monedas, cardano utiliza un sistema de prueba de participación (PoS, por sus siglas en inglés) el cual utiliza considerablemente menos energía. «Cardano, por ejemplo, es 1.600 millones de veces más eficiente energéticamente en este momento que bitcoin», dijo Hoskinson a Forbes.

Anualmente bitcoin consume más electricidad que Argentina y deja una huella de carbono comparable a la de Suiza, por lo que la huella ambiental detrás del minado de criptomonedas ha despertado preocupaciones.

Ya no podrás comprar un Tesla con bitcoin 1:03

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin es «la divertida y amigable moneda de Internet», según su sitio Web.

A diferencia de bitcoin, que ha fijado en 21 millones la cantidad de monedas disponibles en el mercado, dogecoin cuenta con 129.000 millones de monedas en circulación y cada año pondrá a disposición nuevos bloques de monedas para minar cada año. Esta es una de las razones por las que dogecoin se valora en aproximadamente 40 centavos de dólar, mientras que un bitcoin vale aproximadamente US$ 42.000.

Dogecoin fue creada como una broma en 2013 por los ingenieros de software, Billy Markus y Jackson Palmer, este último fue quien compró el dominio dogecoin.com en alusión al meme «doge», el Shiba Inu más famoso del Internet. En dogecoin.com, su mascota tiene un título: «Dogecoin es una moneda digital entre pares de código abierto que es favorecida por los Shiba Inus de todo el mundo».

En este año, el valor de dogecoin se disparó más del 7.800%, según datos de CoinDesk. Esta moneda también es popular dentro de la comunidad de Reddit, quienes han asumido un papel de inversionistas disparando su valor. Sin embargo, dogecoin está sujeta a una volatilidad extrema, por lo que su valor podría caer sin previo aviso.

Elon Musk dice que mandará a la Luna al dogecoin 0:39

Con información de Anneken Tappe, Paul R. La Monica, David Goldman y Clare Duffy.