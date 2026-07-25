La batalla global por los derechos de ciudadanía italiana recibe un posible respiro

Por Julia Buckley, CNN

Italia causó gran conmoción en su diáspora global en marzo de 2025 al promulgar una nueva ley que imponía un estricto límite de dos generaciones para la ciudadanía por descendencia.

De la noche a la mañana, millones de descendientes en todo el mundo —muchos de los cuales ya habían gastado miles de dólares en investigación genealógica y honorarios legales— vieron bloqueado su camino hacia un pasaporte europeo.

Pero tras un aparente giro judicial esta semana, la crucial batalla para revocar la controvertida legislación se reanudó oficialmente.

Inicialmente, el Tribunal Constitucional de Italia confirmó la estricta ley, conocida como L74/2025 y dejó devastados a los solicitantes al desestimar cientos de demandas que impugnaban la prohibición.

Sin embargo, tras volver a examinar la legislación, el tribunal dio un giro radical.

Ahora suspendió las últimas impugnaciones a la ley presentadas por jueces regionales italianos y remitió oficialmente el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si Italia infringió las normas jurídicas europeas.

“Es un giro de 180 grados”, declaró a CNN Marco Mellone, uno de los cuatro abogados que impugnaron la ley en la última audiencia de junio. “Es una confesión de que cometieron un error en marzo”.

“No me lo esperaba porque solicitamos una remisión en la audiencia anterior pero el tribunal la denegó”, dijo Corrado Caruso, profesor de Derecho en la Universidad de Bolonia, quien también alegó ante el tribunal. “Así que es un paso positivo porque significa que el tribunal tiene algunas dudas. Creo que hubo un cambio de opinión”.

La abogada Monica Restanio, quien también defendió el caso, lo calificó como “la mejor noticia que podíamos recibir, y mucho mejor de lo que esperaba… volvieron a poner todo en juego”.

Aunque el tribunal italiano afirma que todavía cree que la ley cumple las normas de la UE, Mellone interpreta esta medida como una admisión discreta de un error pasado. Fallos europeos anteriores han establecido firmemente que la ciudadanía no puede ser retirada sin previo aviso, de manera desproporcionada o de golpe.

“Tuvieron la oportunidad de remitir el caso hace tres meses y no lo hicieron; es evidente que cambiaron de opinión”, afirmó. “Han sido valientes. La ley contradecía por completo 30 años de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Restanio señaló que la jurisprudencia europea suele favorecer a los descendientes, “establece la necesidad de una notificación adecuada y una evaluación individual” antes de restringir la ciudadanía por descendencia. En cambio, Italia aprobó la Ley 74/2025 sin previo aviso, lo que dejó fuera a miles de personas que estaban a mitad del proceso de solicitud.

Desde entonces, cientos de descendientes de italianos han perdido sus batallas legales impugnando la nueva ley, que prohíbe a los ciudadanos con doble nacionalidad en el extranjero transmitir su nacionalidad y aplica el límite de dos generaciones.

La impugnación depende de si los demandantes nacieron italianos con una ciudadanía no reconocida, tal como había dictaminado la jurisprudencia previa.

Si el Tribunal de Justicia de la UE falla en contra de la ley, esta quedará completamente anulada y obligará al Gobierno italiano a redactar una nueva legislación que cumpla con las normas de la UE.

Caruso no pudo explicar por completo el giro repentino del tribunal. “Tal vez el tribunal fue demasiado rápido al desestimar nuestra solicitud en marzo; tal vez reflexionaron un poco más a fondo”, dijo y añadió que sentencias recientes no relacionados han sido notablemente “favorables a la UE”.

Este no es el único desafío que se está tramitando en el sistema judicial. En abril, el Tribunal Supremo italiano examinó la denominada “cuestión menor”, una medida de 2024 que restringe la ciudadanía por descendencia. Restanio dijo que espera la sentencia definitiva “con gran serenidad”.

Mientras tanto, Mellone calificó la remisión del Tribunal Constitucional como un momento histórico: la primera vez que un tribunal italiano admite que la nueva ley podría tener algún fallo.

“Esto es una buena señal”, dijo. “Estábamos prácticamente derrotados. Ahora retomamos la lucha”.

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