Sony WF-1000XM4: los audífonos de Sony creen tener lo necesario para vencer a los AirPods de Apple

(CNN Español) — Los nuevo audífonos Sony WF-1000XM4 llegan como unos de los principales competidores de los populares AirPods Pro y unos de los que más se ha hablado durante los últimos meses.

Como te imaginarás, los Sony WF-1000XM4 son la nueva generación de audífonos inalámbricos de los WF-1000XM3 que la empresa japonesa presentó en 2019 y que sorprendieron por ser unos de los primeros en el mundo en ofrecer cancelación de ruido activa en unos audífonos totalmente inalámbricos de una empresa reconocida – inclusive antes de que Apple presentara los AirPods Pro ese mismo año.

En aquel entonces, los audífonos de Sony lograron demostrar una mejor cancelación de ruido y en ocasiones también una mejor calidad de sonido, pero no tenían ninguna resistencia al agua o sudor oficial y su cajita o estuche no ofrecía carga inalámbrica y era más grande que la de los audífonos de Apple y también los Samsung Galaxy Buds Plus.

Los nuevos audífonos Sony WF-1000MX4 aprendieron de su generación anterior y ahora llegan con resistencia al agua y al sudor IPX4, un estuche que se puede cargar inalámbricamente y promete mejoras tanto en la cancelación de ruido activa como en la calidad de sonido.

Mejor cancelación de ruido

Los audífonos Sony WF-1000XM4 integran el procesador V1 de la empresa que con ayuda de dos micrófonos en cada audífono (uno apuntando hacia atrás y el otro hacia adelante) permiten analizar mejor el ambiente ara ofrecer una cancelación de ruido superior a la que ofrecían los WF-1000XM3 con el procesador QN1e.

Asimismo, los Sony WF-1000XM4 tienen un modo automático de reducción de ruido por viento y a pesar de las mejoras Sony dice que estas funciones consumen menos energía.

(Crédito: Sony)

Calidad de sonido y de llamada

Estos audífonos Bluetooth o inalámbricos cuentan con una nueva unidad de sonido de 6mm que permitiría algunas mejoras en la calidad de sonido, mientras que ofrece compatibilidad con sonido de alta fidelidad inalámbrico gracias a LDAC y tiene la capacidad de escalar archivos digitales comprimidos para ofrecer mejor calidad.

Sony también dice que ahora tiene un sensor de conducción ósea y micrófonos que permitirán detectar con más claridad nuestra voz para poder hablar por teléfono con más tranquilidad.

Funciones de los audífonos

Los Sony WF-1000XM4 traen la misma función llamada Speak-to-Chat que la empresa introdujo en los WH-1000XM4 y que permite que los audífonos detecten por si solos cuando hablas para pausar la música y activar el sonido ambiental (desactiva la cancelación de ruido).

Esta es sin duda una gran idea porque elimina la necesidad de tener que quitarte un audífono o activar el modo ambiental de manera manual para poder hablar con alguien.

Sin embargo, probando los WH-1000XM4 me di cuenta que cantar o hasta simplemente hacer ruido cuando escuchas es detectado como que quieres hablar, entonces con esta función activa se pausa la música y se desactiva esa cancelación de ruido, así que será interesante ver si existe alguna mejora con el WF-1000XM4.

Estos audífonos también tiene una función en su app (disponible para iOS y Android) que permite determinar el tamaño de almohadilla indicado para utilizar.

Por otra parte, los audífonos WF-1000XM4 también ofrece la experiencia de sonido 360 Reality Audio (compatible solo con algunos apps y es necesario pagar), tiene control de sonido adaptativo que ajusta el sonido ambiental según tu actividad o lugar donde te encuentres y detectan si los llevas puestos o no para pausar y/o reproducir música.

Además, estos audífonos Bluetooth son compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa, así que con solo decir la palabra o frase de activación podrás solicitar información o realizar algún comando específico.

(Crédito: Sony)

Diseño mejorado

Los audífonos inalámbricos Sony WF-1000XM4 son más livianos y son un 10 por ciento más pequeños. Además, el estuche es un 40 por ciento más pequeño y se puede cargar inalámbricamente.

La parte externa sigue siendo táctil para permitir controlar la reproducción de música, al igual que la cancelación de ruido activa.

Como mencionaba antes, los audífonos ahora ofrecen también cierta resistencia al agua y sudor, la misma IPX4 que tienen los AirPods Pro de Apple. Esto no significa que pueden ser sumergidos, sino que por ejemplo simplemente tienen la capacidad de resistir el sudor que puedes producir cuando haces ejercicio.

Duración de batería

Sony asegura que la batería de los nuevos WF-1000XM4 dura hasta 8 horas de uso, mientras que su estuche ofrece 16 horas adicionales. De esta manera, los audífonos Sony WF-1000XM4 ofrecerían hasta 24 horas con una sola carga.

Precio de los Sony WF-1000XM4

Los audífonos Sony WF-1000XM4 tiene un precio sugerido de US$ 249 y están disponibles desde el 8 de junio en la tienda de Sony, Amazon, Best Buy y otros vendedores autorizados.