Las cosas que hacemos que no funcionan contra el covid-19

(CNN Español) — Mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos, usar mascarillas. Los médicos y autoridades de salud lo han repetido hasta el cansancio y, hasta ahora, junto con la vacuna de covid-19, son las reglas de oro para navegar esta época de pandemia que nos tocó vivir.

Investigadores chinos encuentran lotes de nuevos coronavirus en murciélagos

Pero no es lo único que hemos hecho para protegernos.

En aras de una reapertura, los países han adoptado una serie de medidas como tomar la temperatura en lugares públicos, instalar estaciones de desinfección con tapetes y hasta cabinas. En casa la limpieza se ha vuelto algo central: desde los zapatos, pasando por la ropa y las bolsas de la compra.

¿Cuán efectivo es todo esto realmente frente a covid-19? Hablamos con varios médicos sobre estas medidas

Tapetes de desinfección – cubrirse los zapatos – desinfectar las suelas – desinfectar las llantas de los autos

En algunos países es común ver a la entrada de recintos privados y públicos una serie de tapetes por los que las personas deben pasar en un orden específico. Suele haber dos o tres y uno de ellos contiene una solución desinfectante. También, en algunos lugares, ofrecen a las personas una especie de polainas desechables para cubrirse los zapatos, o directamente le piden a la gente que se aplique desinfectante en las suelas antes de entrar. De igual forma, ciertos lugares han adoptado la práctica de desinfectar llantas o autos completos con aspersores.

¿Funciona contra el covid-19?

El consenso entre los expertos que consultamos es que no funcionan estas medidas contra el coronavirus, pero que desinfectar los zapatos o dejarlos a la entrada de la casa puede evitar que entre la suciedad y contaminantes.

«La verdad es que los virus no vienen en los zapatos, ellos están flotando en el aire. Y si llega a quedarse en el zapato, ellos no suben», explica la viróloga María Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

Así impacta la pandemia las comunidades indígenas 2:53

«No sirve, es muy poco lo que puede ayudar», dice por su parte Diego Rosselli, profesor de Epidemoiología de la Universidad Javeriana. «Se sabe que la transmisión del virus por superficies es menor de lo que se creía inicialmente. Que los zapatos contaminen… no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto», explica.

Limpiar las bolsas de la compra

En marzo del año pasado supimos que el covid-19 podía sobrevivir en superficies hasta por tres días. Posteriormente los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que el coronavirus no era fácilmente extendido por las superficies.

De nuevo, los expertos señalan que es cuestión de probabilidad.

Desinfectar superficies para prevenir el covid suele ser «teatro», advierten los CDC

¿Funciona contra el covid-19?

Los expertos que consultamos dicen que no, pero hay discusión.

«La probabilidad que el virus esté pegado en la bolsa es baja y despegarlo no es fácil porque sale de a pedacitos. Para que te contagies, y te pueda contaminar (si el virus estuviera ahí) habría que soplar la bolsa», explica la Dra. Gutiérrez. «Lo que sí es importante es lavarse las manos después de coger las bolsas. No son las bolsas las que trasmiten, son las manos».

«Lavarse las manos sigue siendo una recomendación básica por el riesgo de que las manos a la nariz o la boca crean un mecanismo de entrada», dice el Dr. Rosselli. «Sobre limpiar las bolsas del mercado, hay controversia, pues hay gente que lo sigue recomendando por si las dudas. Yo creo que el consenso es que no».

¿Es la alergia una razón para no vacunarse? 20:36

«Hemos aprendido entonces en este año que el principal modo de contagio de esta enfermedad es a través de los aerosoles en la vía respiratoria. Al comienzo, febrero marzo, (hubo) histeria colectiva, porque no sabíamos», explica el Dr. Elmer Huerta, oncólogo, especialista en Salud Pública y colaborador de CNN en Español.

«Limpiábamos las cajas de los supermercados, las bolsas de plástico en la que te dejaban tu comida, las superficies y las preguntas eran, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de detergente debo usar? ¿Qué tipo de desinfectante debo lavar las suelas de mis zapatos al entrar a la casa? ¿He salido un rato y mi ropa la tengo que lavar inmediatamente? ¿Dejar afuera? ¿Entrar desnudo a la casa? Caramba, era todo un ¿por qué? Porque no sabíamos. Con los meses hemos ido aprendiendo».

La revista Nature, explica Huerta, también publicó un recuento general sobre el contagio por superficies: aunque es posible, es muy poco frecuente.

Tomar la temperatura

¿Te han tomado la temperatura en la muñeca usando un termómetro sin contacto? Algunos lo toman en la frente y otros se confían de cámaras térmicas.

¿Funciona contra el covid-19?

No.

«Ni en la muñeca ni en ninguna parte. Una razón es porque, en general, el virus no es un virus altamente productor de fiebre. En muy pocos casos está uno produciendo fiebre y cuando uno tiene fiebre se siente mal, es probable que no salga a la calle», dice la doctora Gutiérrez.

¿Implica un riesgo concluir conferencias de López-Gatell? 2:37

«Solamente un 10% de los que transmiten el virus e infectan tienen fiebre. O sea que estaríamos agarrando un grupo muy pequeño de personas», dice sobre esto el Dr. Rosselli.

Oxímetros: medir la saturación de oxígeno

Hay un dispositivo médico que se puede poner en un dedo y mide el nivel de oxigenación en la sangre. La baja saturación de oxígeno es un síntoma posible entre los pacientes de covid-19. Se considera baja oxigenación si está entre 95 y hacia abajo.

¿Funciona contra el covid-19?

No.

«Es raro, muy raro, que una persona tenga lo que se llama la hipoxia dulce, es decir, que ya esté desaturando y que esté caminando como si nada. No, eso es rarísimo», explica Huerta.

Además, están los asintomáticos, como explica Gutiérrez: «Uno no necesariamente tiene covid con problemas respiratorios».

Esto aplica para otras medidas que buscan síntomas.

Barreras

Bancos, supermercados, restaurantes, y otros establecimientos públicos están usando barreras de plástico o plexiglass para promover la distancia y separar los espacios.

¿Funciona contra ecovid-19?

«Sí, cualquier método de barrera funciona», afirma Gutiérrez. Explica que lo que se pueda usar para bloquear que las gotículas de la respiración de una persona pasen a otra, va a prevenir el contagio. Es el principio por el que funcionan las máscaras (adecuadas y bien ajustadas).

No toques los botones del ascensor con tus dedos, usa algo más

Palillos, llaves, el codo, lo que tengas a la mano. Los botones del ascensor –y otros objetos de lugares altamente transitados– nos preocupan y evitamos tocarlos.

¿Funciona contra el covid-19?

De nuevo, la clave está en lavarse las manos después de salir, cuando tocas superficies, antes de tocarte la cara, de comer, etc.

MIRA: Farmacias en EE.UU. comienzan a vacunar contra el coronavirus

«Nos dicen que si el señor anterior estornudó encima de la mano y que lleva la mano contaminada al ascensor y entonces toca el botón y alguien más toca el botón y se lleva el virus a la nariz pues… sí. Pero es tremendamente remota, tremendamente remota», dice la Dra. Gutiérrez.

Las superficies de lugares muy concurridos siempre han sido foco de infecciones, «no es que los botones del ascensor se hayan puesto peligrosos ahorita», dice Gutiérrez.

Así que, sí, de nuevo, lávate las manos, tanto para evitar la probabilidad remota del virus, como otras porquerías.

Desinfectar el dinero también cae en esta categoría: los billetes y monedas que pasan de mano en mano son vehículos de suciedad y microorganismos, pero quizás desinfectarlos no sea tan buena idea, pues además de que puede dañar el papel, el problema no está ahí.

Aumentan contagios y muertes por covid-19 en Colombia 2:54

Quitarse la ropa al llegar a casa y usar ropa antifluídos

¿Funciona contra ecovid-19?

Depende

La ropa antifluídos sí ayuda a que el virus no se pegue al tejido. Las que usan los médicos y personal de salud no debe salir del hospital, pues estas personas están expuestas a altas cargas virales de pacientes covid-19 durante largos periodos. También funciona para personas que están en ambientes concurridos. «Pero si uno llega de la calle y que tenga que cambiarse de ropa, no», concluye el Dr. Rosselli.

«Pero igual si el virus se pega a la ropa, pues no pasa nada, porque de la ropa no salta porque no tiene movilidad», dice Gutiérrez.

FDA autoriza nuevo tratamiento contra el coronavirus 0:46

«Podría saltar si yo agarro y apenas llegue a la casa sacudo mi ropa en frente de toda la familia y ellos reciben ese aire. Eso es muy poco probable eso para que yo me contagie», añade.

Para contagiarse no solo se necesita que el virus esté presente, sino que haya una carga viral significativa y concentrada. Si llega a haber presencia del virus en cualquier superficie, puede que sea degradado por la manipulación, la temperatura e incluso el material de la superficie.

¿Que sí funciona contra el covid-19?

Evitar las conglomeraciones, privilegiar las actividades al aire libre y no los espacios cerrados, evitar las reuniones con muchas personas y sí, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y usar mascarillas.