Un buzo sobrevive tras ser engullido y escupido por una ballena jorobada

(CNN) — Un buzo de langostas de Cape Cod está a salvo luego de un encuentro fortuito con una ballena jorobada que casi lo convierte en su almuerzo.

Michael Packard estaba buceando en la costa de Provincetown, Massachusetts, el viernes, cuando el cetáceo lo sorprendió.

«Me sumergí a unos 13 metros de agua y, de repente, sentí un gran golpe y todo se oscureció», dijo Packard a WBZ, afiliada de CNN. «Y pude sentir que me estaba moviendo, y pensé, ‘Dios mío, ¿me acaba de morder un tiburón?’».

«Luego palpé y me di cuenta de que no había dientes y realmente no había sentido un gran dolor», contó Packard. «Y luego me di cuenta, ‘Dios mío, estoy en la boca de una ballena. Estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme’».

Packard, un buzo experimentado, le dijo a WBZ que todavía tenía su equipo de respiración dentro de la boca de la ballena.

«Una de las cosas que pasaron por mi mente fue, ‘Oh, Dios mío, y si me traga, y aquí estoy, estoy respirando aire, ¿y voy a respirar en la boca de esta ballena hasta que se acabe el aire?’”, afirmó.

“Me dije a mí mismo: ‘Está bien, esto es todo. Voy a morir’. Y pensé en mis hijos y mi esposa», comentó. «No había forma de salir de ahí».

Después de lo que Packard estimó que fueron unos 30 segundos dentro de las mandíbulas del mamífero, dijo que la ballena emergió rápidamente y lo escupió.

«De repente, subió a la superficie, expulsó y comenzó a sacudir la cabeza», dijo Packard. «Me lanzó al aire, caí en el agua y fui libre y floté ahí».

«No lo podía creer», agregó. «No podía creer que salí de eso. Y estoy aquí para contarlo».

«Una sorpresa para todos los involucrados»

Un compañero de tripulación sacó a Packard del agua, lo llevó rápidamente a tierra y fue trasladado a un hospital cercano. Al final, dijo Packard, estaba «todo magullado», pero entero.

La bióloga Jooke Robbins, directora de estudios de ballenas jorobadas en el Centro de Estudios Costeros en Provincetown, dijo que el inusual encuentro probablemente fue un accidente.

«Realmente normalmente no vemos a las ballenas jorobadas haciendo algo como esto», dijo Robbins a CNN. «Creo que fue una sorpresa para todos los involucrados».

Robbins indicó que las jorobadas a menudo se involucran en la llamada «alimentación por embestida», en la que una ballena que se mueve rápidamente tratando de recoger rápidamente una gran cantidad de comida.

«Cuando hacen eso, no ven todo necesariamente», dijo.

Añadió que era poco probable que se hubiera tragado a Packard, ya que, a pesar de sus enormes bocas, sus gargantas no son lo suficientemente grandes como para que una persona entre.

Charles Mayo, también biólogo marino del Centro de Estudios Costeros, estuvo de acuerdo.

«Es un poco como sentarse a disfrutar de una buena comida, y en tu boca vuela una mosca», le dijo a CNN.

Mayo dijo que su hijo, Josiah, es el capitán del barco de Packard, y es el responsable de rastrear los movimientos del buzo mediante sus burbujas de aire. Mayo le dijo a CNN que estaba ahí cuando su hijo llevó a Packard a tierra, y los servicios de emergencia lo inmovilizaron y lo llevaron al hospital.

Mayo, como Robbins, no recordaba una situación similar en la que un buzo terminara en la boca de una jorobada.

Packard estaba en peligro real, dijo Mayo, no por la garganta de la ballena, sino por la presión del aire en sus propios pulmones cuando la ballena emergió para escupirlo.

«Si llega a la presión atmosférica y contiene la respiración, podría desarrollar una embolia», explicó Mayo.

«Debió haber mantenido la calma», dijo Mayo. «Para salir de una situación como esa tienes que ser un gran profesional».

«La razón por la que todavía está aquí es porque es inteligente», dijo Mayo sobre Packard. «Es un tipo inteligente, es un tipo duro y es un tipo con suerte».