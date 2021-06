El precio del bitcoin se dispara de nuevo después de que Elon Musk sugiriera que Tesla podría volver a aceptarlo

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN Business) — Elon Musk volvió a lanzar al bitcoin a un nuevo viaje volátil.

El precio de bitcoin va en aumento después de que el CEO de Tesla (TSLA), Elon Musk, tuiteara el domingo que la compañía de automóviles eléctricos comenzaría a aceptar la criptomoneda nuevamente una vez que al menos la mitad se pueda extraer con energía limpia.

«Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (~ 50%) por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de bitcoin», tuiteó Musk el domingo por la tarde.

Musk no dijo nada sobre cómo esperaba que se monitoreara el uso de energía limpia, ni su compañía respondió de inmediato a una solicitud de CNN Business para hacer comentarios.

El precio de la criptomoneda subió a más de US$ 39.400 el lunes por la mañana temprano, aproximadamente un aumento del 12,5% desde el día anterior, según Coinbase.

Adoptar el bitcoin en El Salvador puede causar problemas legales y económicos, dice el FMI

Tesla comenzó a aceptar transacciones de bitcoins para sus vehículos eléctricos a finales de marzo. Pero en mayo, Musk dijo que su compañía suspendía los planes para aceptar la criptomoneda como pago. Musk citó el alto costo ambiental del bitcoin como motivo de la medida, después de meses de ser optimista al respecto.

El bitcoin ha estado increíblemente volátil desde principios de año. Comenzó en enero en alrededor de US$ 29.400, según Coinbase, y llegó a US$ 64.899 en abril. Los tuits de Musk parecen haber contribuido a su volatilidad. Después de que anunció que Tesla ya no aceptaría el bitcoin, el precio cayó un 12%.

El Salvador adopta el bitcoin como moneda de curso legal 1:34

Musk dijo en el tuit del domingo que su compañía ha vendido solo alrededor del 10% de sus tenencias de bitcoins «para confirmar que BTC podría liquidarse fácilmente sin mover el mercado».

Otras criptomonedas también subieron la madrugada del lunes. Ethereum subió más del 7,7% el lunes por la mañana, según Coinbase, mientras que dogecoin subió aproximadamente un 5%.

– Rishi Iyengar contribuyó a este informe.