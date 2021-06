Foto de Rebel Wilson preocupa a sus seguidores

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Rebel Wilson ha estado documentando su experiencia de fitness en las redes sociales durante más de un año y una reciente publicación hizo que algunos de sus seguidores se preocuparan.

La estrella de «Pitch Perfect» publicó una imagen fija de una producción en su cuenta verificada de Instagram que muestra la cantidad de peso que ha perdido, escribiendo en el pie de foto: «Hey nena, tú puedes x Sé que es difícil en este momento, sé que estás tratando de lidiar con cosas, pero sigamos levantándonos todos los días y vamos a ROMPERLO; haz ejercicio, hidrátate, alimenta tu cuerpo con comida de calidad… muestra tu brillante cerebro y tu gran corazón».

«Recuerda tu visión», concluyó. «Te quiero».

Foto de Rebel Wilson genera preocupación en sus seguidores.

Algunos de sus amigos famosos, como Paris Hilton, le ofrecieron su apoyo en los comentarios, al igual que muchos de los seguidores menos conocidos de Wilson.

La actriz Rebel Wilson cumplió su meta de peso y de salud para 2020 un mes antes

Unos pocos preguntaron si la actriz estaba bien y uno señaló que «la gente se olvida de que los famosos también tienen luchas de gente normal».

Sin embargo, Wilson parece estar bien, ya que la siguiente foto que publicó era de ella aparentemente en el set de «Senior Year» de Netflix que se ha estado filmando en Atlanta.

«#HotGirlSummer #Hotlanta ¿quién está conmigo?», dice el pie de foto de Wilson con gafas de sol y sosteniendo lo que parece una bebida tropical en una piña.

1 de 27 | Transformaciones increíbles de famosos –– Demi Moore en octubre de 2019 y en enero de 2021. La actriz sorprendió al debutar en una pasarela para el desfile de moda de Fendi en enero de 2021 y muchos notaron el cambio en su rostro. → 2 de 27 | Rebel Wilson en 2019 y en 2020. La actriz se uso como meta bajar de peso en 2020 y llegó a su objetivo a finales de noviembre (Crédito: Getty Images/Instagram) Mira la galería → 3 de 27 | Kelly Osbourne en agosto de 2019 y en agosto de 2020. Perdió 28 kilos. 4 de 27 | Adele en 2008 y en 2020 (Crédito: Getty Images/Instagram). 5 de 27 | Tim McGraw en 2007 y en 2019: perdió 18 kilos. (Crédito: Getty Images/Instagram) 6 de 27 | En septiembre de 2019, Jessica Simpson compartió una imagen en Instagram después de haber perdido 45 kilos tras el nacimiento de su tercer hijo. (Crédito: Jessica Simpson/Instagram) 7 de 27 | En agosto de 2019 Simon Cowell dijo que se siente y se ve mejor tras seguir una dieta vegana. 8 de 27 | En enero de 2019, algunos dijeron que Céline Dion estaba muy delgada. La cantante respondió: “Déjenme en paz” (Crédito: Getty Images) 9 de 27 | Macaulay Culkin ya no tiene su aspecto descuidado de pelo largo: reapareció en julio de 2017 sin barba y un poco menos delgado, características que había mantenido en sus últimos años. ¿Cuáles son las transformaciones más asombrosas de las celebridades? Mira la galería 10 de 27 | Los seguidores de Jonah Hill notaron de inmediato el nuevo cuerpo de verano del actor para 2017 y sostuvieron que su pérdida de peso era inspiradora. Hill le dio crédito por su reciente adelgazamiento a los consejos de su coestrella en “21 Jump Street”, Channing Tatum. 11 de 27 | Así se veía Pamela Anderson en 2008 en la película ‘Superhero Movie’ y así luce en 2017. (Crédito: Everett Collection/Getty Images) 12 de 27 | Lil’Kim, a la izquierda en un evento de BET en 2003, aparece irreconocible en esta foto de 2016. 13 de 27 | Conoces a Chris Hemsworth como el musculoso Thor (a la izquierda en 2011). pero en la foto a la derecha, publicada por él en Twitter en 2015, muestra el resultado de una dieta de ‘naufrago’ para la película “In the Heart of the Sea”. 14 de 27 | Renee Zellweger dejó impactados a muchos en 2014 en la alfombra roja de un evento de Elle Women. No la reconocieron. 15 de 27 | El aspecto de Uma Thurman en el estreno de “The Slap” en 2015 hizo a muchos preguntarse qué se había hecho en el rostro 16 de 27 | La transformación de Zach Galifianakis sorprendió a muchos. La foto de la derecha es de 2015. Dijo que comenzó a perder peso en 2013 cuando dejó de beber alcohol. 17 de 27 | Tom Arnold ha bajado casi 41 kilos desde el nacimiento de su primer hijo el año pasado, y se veía bastante delgado este año en el festival South by Southwest. En realidad, había bajado la misma cantidad de peso antes pero lo recuperó al no mantener hábitos saludables. Después de que su hijo naciera, el sabía que necesitaba hacer un cambio duradero. 18 de 27 | En 2014, Jessica Simpson presumió una imagen súper esbelta en un anuncio de Weight Watchers dado a conocer en febrero “Me sentía tan insegura… Ni siquiera podía creer cuánto pesaba”, dijo Simpson a “Good Morning America”. 19 de 27 | Christina Aguilera llamó la atención en la alfombra roja de los American Music Awards por dos años consecutivos. En la ceremonia de premiación de 2013, Aguilera sorprendió a los espectadores cuando llegó con un vestido blanco ajustado con reveladoras aberturas, mostrando una imagen muy diferente a su voluptuosa apariencia en el evento de 2012. 20 de 27 | John Goodman, estrella de la serie de televisión “Roseanne”, es conocido por su corpulenta complexión, además de sus habilidades de actuación. Goodman adelgazó notablemente en 2015, como fue evidente durante una proyección de “Trumbo”, realizada en octubre de ese año. La foto de la izquierda fue sacada apenas un año antes en una muestra de “The Gambler”. 21 de 27 | Matthew Lewis, quien interpretó al tímido y modesto Neville Longbottom en las películas de “Harry Potter”, se ha convertido en un joven corpulento. El actor se preparó físicamente para los papeles de un soldado en “Bluestone 42” y de un atleta en “Me Before You”. 22 de 27 | El cineasta Kevin Smith en 2008 (a la izquierda) y en 2015. El director de “Clerks” y otras películas publicó en su cuenta de Twitter en 2015 que había perdido 38,5 kilos. ¿Su secreto? Caminar 8 kilómetros todos los días y renunciar a las bebidas azucaradas. 23 de 27 | El actor Penn Jillette le dijo a la revista People que no hubo ningún tipo de magia cuando adelgazó de 149,6 kilos a 102 kilos. El artista simplemente modificó sus hábitos alimenticios para perder 47 kilogramos y conseguir que su presión arterial estuviera bajo control. 24 de 27 | El cantante Sam Smith empezó a lucir más esbelto en marzo de 2015 (foto de la izquierda, cuando llegó a un evento) y le dio todo el crédito a la nutricionista y autora Amelia Free, por ayudarlo a cambiar su dieta y apariencia. 25 de 27 | Melissa McCarthy ha estado perdiendo peso y en 2015 le contó a Gayle King en “CBS This Morning” que simplemente dejó de estresarse por eso. “Me siento increíble … y finalmente dije, ‘Oh, por favor, deja de preocuparte por eso’, y tal vez eso puede ser lo mejor que he hecho”, explicó. 26 de 27 | La artista de hip-hop Missy Elliott demostró que todavía estaba en forma cuando presumió una figura delgada en octubre de 2014, durante el lanzamiento de la línea del diseñador Alexander Wang para el almacén H&M. Al parecer, el trastorno autoinmune no está desacelerando a la productora de “supa dupa fly”. 27 de 27 | La actriz Kirstie Alley se propuso adelgazar 13,6 kilos en 2014, pero decidió ir más allá y bajó 22,6. Alley, una vocera de Jenny Craig, usó el programa de pérdida de peso para adelgazar duranteese año. A pesar de que su talla ha fluctuado en el pasado, Alley le aseguró a Matt Lauer de “Today” que “esta vez, es diferente”.

end div.modal