Biden tiene años de experiencia lidiando con líderes rusos. Aquí algunos momentos clave

(CNN) — El presidente Joe Biden se acercará a su primera cumbre cara a cara con su homólogo ruso el miércoles con uno de los currículums de política exterior más largos de un líder estadounidense en la historia reciente. La experiencia de Biden con los asuntos rusos abarca más de 38 de sus años en cargos públicos federales bajo siete presidentes de Estados Unidos además de él. Se ha reunido con al menos tres líderes soviéticos y dos presidentes rusos.

Con la excepción de SALT-I, jugó papeles mayores y menores en cada uno de los tratados de armas más importantes entre las dos potencias nucleares durante los últimos 50 años. Anteriormente se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando Biden era vicepresidente y Putin era primer ministro.

Esta vez, sin embargo, Biden se reunirá con Putin como un igual y no como el enviado de otro presidente. Esta semana será la primera prueba importante de qué tan bien le sirven a Biden sus amplios antecedentes en un punto particularmente bajo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en medio de los ciberataques que emanan de Rusia y el tratamiento del líder de la oposición Alexey Navalny.

¿Qué nos dicen los años anteriores de experiencia de Biden con los rusos sobre su enfoque actual? Como senador y vicepresidente, fue enviado con frecuencia a Rusia como cerrador diplomático. Aunque no siempre ha tenido éxito, ha desempeñado un papel de liderazgo en la configuración de la política exterior de Estados Unidos, especialmente con la expansión de la OTAN y la negociación y ratificación de tratados de armas.

Estos son los aspectos más destacados de las décadas de experiencia de Biden en Rusia:

1973

En su primer año como senador de Estados Unidos, Biden hace su primera visita a Moscú.

1975

Biden se une a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Agosto de 1979

El presidente Jimmy Carter le pide a Biden que lidere una delegación del Senado a la URSS para convencer a otros senadores de que apoyen el acuerdo de reducción de armas estratégicas SALT-II. Carter y el secretario general soviético Leonid Brezhnev habían firmado el tratado en junio, pero su ratificación se enfrentó a un Senado reacio. Biden recuerda más tarde reunirse con Brezhnev, el primer ministro Alexei Kosygin y el ministro de Defensa, Dmitri Ustinov.

«Creo que las perspectivas de las relaciones soviético-estadounidenses son buenas», dice Biden durante una entrevista en la televisión rusa. «Pero, para ser muy franco, es importante que primero aprobemos el acuerdo SALT-II, que las mejorará».

Diciembre de 1979

La Unión Soviética invade Afganistán. Carter responde retirando SALT-II del Senado en enero de 1980.

Mayo de 1982

El presidente Ronald Reagan anuncia el Día de los Caídos que las negociaciones para un nuevo tratado de control de armas, “conversaciones de reducción de armas estratégicas” o START, entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzará en junio en Ginebra.

Febrero de 1984

Después de que se rompen las negociaciones para START I, Biden y el senador republicano William Cohen viajan a Moscú para entregar un mensaje privado de Reagan sobre un «nuevo enfoque para el control de armas», según The Washington Post.

Reagan escribió en su diario que los dos habían “estado en Rusia y están todos envueltos en ‘reducciones de armas’. Sospecho que al menos uno de ellos (JB) no cree que yo sea sincero sobre quererlos».

Enero de 1988

Biden y el presidente del Supremo Soviético, Andrei Gromyko, a la izquierda, mantienen negociaciones sobre la ratificación del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en Moscú. (Eduard Pesov / TASS / Getty Images)

Biden regresa a Rusia en otra visita oficial, esta vez para discutir la aprobación del Senado del tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), que ya había sido firmado por Reagan y el secretario general soviético Mikhail Gorbachov.

Mayo de 1988

Se aprueba el INF en el Senado. El presidente Donald Trump retiraría a Estados Unidos del tratado el 2 de agosto de 2019.

Julio de 1991

START I está firmado por el presidente George H.W. Bush y Gorbachov.

Octubre de 1991

Biden, ahora presidente de la Subcomisión de Asuntos Europeos de la Comisión de Relaciones Exteriores, preside las audiencias sobre la consolidación de una democracia de libre mercado en la Unión Soviética. En la audiencia final, dice:

“Desafortunadamente, podemos estar ignorando, o al menos renunciando a, la oportunidad de fomentar la estabilidad económica de manera más vigorosa, y si perdemos esa oportunidad, entonces todos perdemos la oportunidad de establecer nuevos Estados amistosos y pacíficos en lo que hasta ahora se ha denominado la Unión Soviética.

Por eso, me preocupa que dentro de 30 años pueda estar contando a mis nietos lo que me dijo mi padre cuando contaba las historias de la República de Weimar y cómo los alemanes llegaron a asociar la democracia con el caos económico. Si debo contar esa historia, lo cual espero no tener que hacer, al menos quiero poder decir que Estados Unidos hizo todo lo que razonablemente pudo para ayudar en este gran intento de construcción de la democracia”.

Diciembre de 1991

La Unión Soviética se derrumba.

Junio de 1992

Antes de que el Senado apruebe START I, Bush y el presidente de Rusia Boris Yeltsin firman un entendimiento conjunto para un nuevo START, o START II.

Biden elogia el trato: «El presidente ha llegado a lo que puede ser el mejor trato en la historia del control de armas».

Julio de 1992

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprueba START I después de que Biden agregue una condición que requiere que ambos países negocien el monitoreo de ojivas en START II.

El Senado en pleno aprueba el START I en octubre.

Enero de 1996

START II es aprobado por el Senado. El Parlamento ruso aprueba el tratado en abril de 2000.

Enero de 1997

Biden se convierte en el miembro minoritario de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Julio de 1997

La OTAN invita a Hungría, Polonia y la República Checa a unirse a la alianza después de su cumbre de Madrid. Su admisión requiere la aprobación de todos los miembros existentes de la OTAN.

Biden aboga por la expansión de la OTAN en las audiencias del Senado que se llevan a cabo durante todo el año. En una audiencia en octubre, argumentó que Rusia no consideraría la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza:

“No puedo predecirles exactamente cómo va a resultar, pero estoy preparado para predecir, y lo estoy, mi futuro político basándose en la noción de que el dinamismo en Rusia es un dinamismo que mira hacia Occidente, ve y finalmente verá, seguridad y estabilidad entre sus antiguos cargos desde su perspectiva, y moderará, no exacerbará, sus actitudes hacia el dominio».

30 de abril de 1998

El presidente del Senado Jesse Helms y Biden, el miembro de mayor rango, escuchan durante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la expansión de la OTAN en 1998. (Douglas Graham / CQ-Roll Call / Getty Images)

El Senado aprueba abrumadoramente la ampliación de la OTAN para incluir a Hungría, Polonia y la República Checa, los primeros ex miembros del Bloque del Este en unirse a la alianza después de la caída del Telón de Acero.

Biden y el senador Jesse Helms de Carolina del Norte describen la expansión de la OTAN como «uno de los asuntos de política exterior más importantes que se han presentado ante el Senado desde el final de la Guerra Fría», en una historia en coautoría de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

12 de marzo de 1999

Hungría, Polonia y la República Checa se unen oficialmente a la OTAN.

Enero de 2001

Biden preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por primera vez, pero Helms lo reemplaza el mes siguiente. Biden se convierte en presidente una vez más en junio y se desempeña hasta 2003, y nuevamente en 2007-2009.

Diciembre de 2001

El presidente George W. Bush anuncia planes para retirar a Estados Unidos del Tratado de Misiles Anti-Balísticos. Rusia responde retirándose del START II incluso antes de que entre en vigor.

Mayo de 2002

Bush y el presidente de Rusia Vladimir Putin firman el Tratado de Reducciones Estratégicas Ofensivas (SORT), también conocido como el Tratado de Moscú. Su objetivo es reducir en dos tercios el armamento nuclear de ambos países para 2012.

Julio de 2002

Biden y el senador Richard Lugar de Indiana conversan con periodistas en la Casa Blanca después de reunirse con el presidente George W. Bush el 5 de junio de 2002 para hablar sobre el tratado SORT con Rusia. (Luke Frazza / AFP / Getty Images)

En una audiencia del Senado sobre SORT, Biden cuenta una anécdota sobre lo que Bush le había dicho después de firmar el tratado.

«Aplaudo… al presidente por su asociación con el presidente Putin y su voluntad de codificar este acuerdo en un tratado vinculante, como el miembro de mayor rango, el senador Helms, y yo habíamos alentado».

“Debo señalar a mis colegas de manera anecdótica, cuando estábamos en la función del memorial policial a la que asistió el presidente, yo estaba en el escenario y cuando el presidente se acercó después de haber firmado el tratado, me tomó de la mano y me dijo ‘Bueno, tienes tu tratado. Ahora me debes una’. Esa es la razón por la que no solo es un buen presidente, sino un muy buen político”.

Junio ​​de 2003

Ahora ratificado, SORT entra en vigor.

Agosto de 2008

Rusia ataca a la vecina nación de Georgia, acción condenada por Estados Unidos y varios países occidentales. La administración de George W. Bush en un momento considera una respuesta militar.

Febrero de 2009

Biden se dirige a la Conferencia de Seguridad de Munich el 7 de febrero de 2009. (Gerard Cerles / AFP / Getty Images)

Biden es ahora vicepresidente del presidente Barack Obama. Pronunció el primer discurso importante sobre política exterior de la administración de Obama en la Conferencia de Seguridad anual de Munich, en la que pide mejores relaciones con Rusia. “Es hora de presionar el botón de reinicio”, dice.

8 de abril de 2010

Obama y el presidente de Rusia Dmitry Medvedev firman el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas menos de dos semanas después de su anuncio. Acuerdan en el tratado reducir sus arsenales nucleares en aproximadamente un tercio. El nuevo START reemplaza SORT antes de que expire.

Más tarde ese año, Obama pide al Senado que apruebe el tratado antes de fin de año y dice que “le pidió al vicepresidente Biden que se concentrara en este tema día y noche hasta que se hiciera. Es importante para nuestra seguridad nacional permitir que este tratado sea sometido a votación”.

Diciembre de 2010

El nuevo tratado START es aprobado en el Senado.

Marzo de 2011

Biden le da la mano a Putin en Moscú el 10 de marzo de 2011. (Alexander Zemlianichenko / AP)

Biden realiza una visita oficial a Rusia, continuando un esfuerzo de la administración de Obama para fortalecer las relaciones económicas entre los países. Se reúne con Medvedev y el primer ministro Vladimir Putin.

Mientras se reúne con Putin, Biden comenta: “Sr. Primer Ministro, lo estoy mirando a los ojos, no creo que tenga alma». (Una referencia a cuando George W. Bush afirmó en 2001 que había mirado a Putin a los ojos y había visto su alma).

“Nos entendemos”, respondió Putin, según Biden.

2014

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioran después de que Rusia anexa la península de Crimea en Ucrania. Biden lidera la política de la administración para mantener el apoyo militar y financiero a Ucrania, que derrocó a su presidente proruso en febrero. Biden realiza varias visitas al país a lo largo del año y reúne a otras naciones europeas para apoyar a Ucrania sobre Rusia.

Febrero de 2015

Biden pronuncia otro discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich. Fomenta el desarrollo de la democracia en Ucrania y reconoce cómo ha cambiado el campo de juego desde la última vez que habló en la conferencia en 2009.

“Estados Unidos y Europa están siendo puestas a prueba. El presidente Putin tiene que entender que a medida que él ha cambiado, también lo ha hecho nuestro enfoque. Hemos pasado de restablecer esta importante relación a reafirmar los principios fundamentales sobre los que descansan la libertad y la estabilidad europeas. Y lo diré de nuevo: fronteras inviolables, sin esferas de influencia, el derecho soberano a elegir sus propias alianzas. No puedo repetir eso con la suficiente frecuencia».

Diciembre de 2015

Biden habla con legisladores en el Parlamento de Ucrania en Kiev en diciembre de 2015. (STR / NurPhoto / Getty Images)

Biden viaja a Kiev, Ucrania. En un discurso ante el Parlamento, elogia a los ucranianos por su continua lucha contra las fuerzas respaldadas por Rusia, pero también advierte al país que haga más contra la corrupción intergubernamental.

Octubre de 2020

Durante una entrevista poco antes de las elecciones presidenciales, Biden dice: «Creo que la mayor amenaza para Estados Unidos en este momento en términos de romper nuestra seguridad y nuestras alianzas es Rusia».

Diciembre de 2020

Putin espera más de un mes después de las elecciones para felicitar a Biden por su victoria.

Febrero de 2021

Biden y Putin llegan a un acuerdo para extender el Nuevo START por cinco años.

Marzo de 2021

El gobierno de Biden impone sanciones a Rusia en respuesta al envenenamiento y detención del líder de la oposición rusa Alexey Navalny.

Biden está de acuerdo en que Putin es un «asesino» durante una entrevista televisiva.

Abril de 2021

Biden habla sobre las nuevas sanciones en la Sala Este de la Casa Blanca el 15 de abril de 2021. (Andrew Harrer / Bloomberg / Getty Images)

Al acusar al Kremlin de interferencia en las elecciones estadounidenses de 2020 y su participación en el ciberataque SolarWinds, la administración de Biden penaliza a Rusia con más sanciones y expulsando a 10 diplomáticos rusos. Rusia responde expulsando a 10 diplomáticos estadounidenses.

Mayo de 2021

La Casa Blanca anuncia que Biden se reunirá con Putin en una cumbre en Suiza, su primer cara a cara como presidentes.

Heather Fulbright de CNN contribuyó a este informe.