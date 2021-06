Así canta el elenco de ‘Friends’ el tema de la serie con James Corden

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Llámalo «karaoke en carrito de golf».

James Corden, anfitrión de la reunión de la que no hemos podido dejar de hablar, reclutó al reparto de «Friends» para un segmento especial que se emitió en su programa este miércoles por la noche.

«Friends: The Reunion» es el episodio que está lleno de nostalgia

En el clip, Corden ayuda a transportar al elenco, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, al set de rodaje y aprovecha el breve paseo por el lote de Warner Bros., donde solían filmar, para canalizar el «Carpool Karaoke».

¿Hace falta preguntar cuál es la canción elegida?

Después de cantar «I’ll Be There For You» de The Rembrandt, Corden y el elenco se ponen cómodos en Central Perk para pasar un rato de alegría que hace llorar a algunos asistentes.

Tras «Friends: The Reunion», estos son los 5 mejores capítulos de la serie que no te puedes perder

«Friends: The Reunion» se estrenó el mes pasado en HBO Max. (CNN, al igual que HBO, es propiedad de WarnerMedia).

Aunque la plataforma de streaming no ha publicado las cifras de espectadores, Variety informó que el esperado especial podría haber funcionado casi tan bien como «Wonder Woman 1984», la secuela de la película de superhéroes más taquillera de 2017.