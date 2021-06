Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan Gaza por segunda vez esta semana, después de que los globos incendiarios provocaran ocho incendios

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN)– El ejército de Israel atacó objetivos en Gaza por segunda vez esta semana, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) en un comunicado, después de que un continuo bombardeo de globos incendiarios provocara ocho incendios en el sur de Israel.El miércoles por la madrugada, las IDF atacaron lo que afirmaron eran complejos militares de Hamas y lugares de reunión de las brigadas de Khan Younis y Gaza de la organización militante que gobierna Gaza. Estos ataques aéreos, los primeros desde que entró en vigor el alto al fuego el mes pasado, fueron una respuesta a los globos incendiarios que provocaron 20 incendios en campos del sur de Israel.

Menos de 48 horas después, mientras continuaba el lanzamiento de globos desde Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo otra serie de ataques aéreos a última hora de la noche del jueves. Las IDF dijeron que tenían como objetivo complejos militares y un sitio de lanzamiento perteneciente a Hamas.

Video: Israel responde por ataque aéreo desde Gaza 0:34

En una señal de que tanto Israel como Hamas estaban interesados en evitar una intensificación total, Hamas no respondió a los ataques aéreos del miércoles con lanzamientos de cohetes. Sin embargo, la situación a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza sigue siendo frágil, y un error de cálculo de cualquiera de las partes podría desencadenar una escalada inmediata y grave en un entorno que no ha vuelto a la calma tras los combates del mes pasado.

A primera hora de la tarde del jueves, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel realizó una evaluación de la situación, que incluía la posibilidad de que se reanudaran los combates entre Israel y Hamas.

El portavoz de Hamas, Abd Al-Lateef Qanoua, declaró a CNN: «La ocupación no podrá imponer ninguna equiparación, y lo que no pudo conseguir esta ocupación en la reciente agresión, no podrá conseguirlo intimidando a nuestro pueblo y bombardeando tierras vacías».

Globos incendiarios

Son artilugios relativamente sencillos: globos de helio que a menudo parecen decoraciones de fiestas de cumpleaños infantiles, unidos a explosivos o dispositivos que se incendian previamente. Los militantes lanzan los globos desde Gaza y los vientos del mar Mediterráneo ayudan a impulsarlos hacia el territorio israelí.

Aunque los militantes llevan años lanzando globos hacia Israel, la respuesta del ejército de Israel con ataques aéreos en Gaza es una nueva escalada. Funcionarios del país dijeron que era parte de un mensaje a Hamas de que cualquier provocación será respondida con la fuerza.

El exministro de Finanzas Israel Katz, que estaba en el gabinete durante el último conflicto con Gaza el mes pasado, dijo que después de esa operación, «decidimos cambiar las reglas».

«Por cada ataque en Israel, se llevarán a cabo asesinatos selectivos y ataques generalizados contra objetivos de Hamás», tuiteó.

–Hadas Gold de CNN contribuyó con este reportaje.