Los Latin Grammy regresan a Las Vegas en noviembre para la edición 22 de los premios

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Los Latin Grammy 2021 regresarán a Las Vegas. Así lo dio a conocer la Academia Latina de la Grabación este jueves a través de un comunicado.

La ceremonia de la edición 22 de los premios se realizará el jueves 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

Para 2020, la noche que premia lo mejor de la música latina, se trasladó a la ciudad de Miami. Un cambio que obedeció a la pandemia de coronavirus y que, aunque fue un evento presencial, no contó con público.

«El año pasado estuvo repleto de incógnitas, pero también de nuevas oportunidades para quienes se adaptaron rápidamente», dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y CEO de La Academia Latina de la Grabación, a través de un comunicado.

«Sacamos fuerza de la música para volver a darle la bienvenida a nuestra invencible comunidad amante de la música latina por 13er año a Las Vegas, a fin de celebrar nuestra cultura, etnicidad y diversidad, y reconocer la excelencia en la música, fuerza que nos ayuda a sanar y a continuar uniéndonos», dijo Abaroa Jr. en un comunicado.

1 de 21 | Los artistas nombrados “Persona del Año” por los Latin Grammy | Ruben Blades fue seleccionado por la Academia Latina de la Grabación como la “Persona del Año” de 2021. (David Becker/Getty Images) → 2 de 21 | La superestrella colombiana Juanes recibió el galardón “Persona del Año” durante la vigésima edición de los Latin Grammy, en 2019. (Crédito: Rich Fury/Getty Images) 3 de 21 | En 2018, Maná se convirtió en la primera banda en recibir el galardón “Persona del Año” de los Latin Grammy. (Crédito: Getty Images) 4 de 21 | Alejandro Sanz recibió el galardón “Persona del Año” de la Academia Latina de la Grabación en 2017. (Crédito: Getty Images) 5 de 21 | Marc Anthony fue galardonado con el reconocimiento “Persona del Año” de los Latin Grammy en 2016. (Crédito: TOMMASO BODDI/AFP via Getty Images) 6 de 21 | El cantante brasileño Roberto Carlos fue la “Persona del Año” de los Latin Grammy en 2015. (Crédito: Getty Images) 7 de 21 | En 2014, Joan Manuel Serrat fue elegido “Persona del Año” de los Latin Grammy. (Crédito: Getty Images) 8 de 21 | Miguel Bosé recibió el galardón “Persona del Año” durante los Latin Grammy de 2013. (Crédito: Getty Images) 9 de 21 | En 2012, la Academia Latina de la Grabación galardonó al maestro brasileño Caetano Veloso como la “Persona del Año”. (Crédito: Getty Images) 10 de 21 | En 2011 los Latin Grammy reconocieron a la superestrella colombiana Shakira como la “Persona del Año”. Junto a Gloria Estefan, las cantantes son las únicas mujeres en recibir dicha distinción. (Crédito: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images) 11 de 21 | El tenor Plácido Domingo fue galardonado con el Latin Grammy a la “Persona del Año” en 2010. (Crédito: ROBYN BECK/AFP via Getty Images) 12 de 21 | Juan Gabriel fue seleccionado “Persona del Año” de la Academia Latina de la Grabación en 2009. (Crédito: Getty Images) 13 de 21 | En 2008, Gloria Estefan se convirtió en la primera mujer en recibir el reconocimiento “Persona del Año” de los Latin Grammy. (Crédito: Getty Images) 14 de 21 | El maestro Juan Luis Guerra fue galardonado con la distinción “Persona del Año” de los Latin Grammy en 2007. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 15 de 21 | Ricky Martin recibió el reconocimiento “Persona del Año” de los Latin Grammy en 2006. (Crédito: Bryan Bedder/Getty Images) 16 de 21 | El cantante José José fue agalardonado con el premio “Persona del Año” de la Academia Latina de la Grabación en 2005. (Crédito: Getty Images) 17 de 21 | La leyenda de la música Carlos Santana fue reconocido con el Latin Grammy a la “Persona del Año” en 2004. (Crédito: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images) 18 de 21 | El cantante brasileño Gilberto Gil fue la selección de los Latin Grammy para la “Persona del Año” de 2003. (Crédito: HANS PUNZ/AFP via Getty Images) 19 de 21 | Vicente Fernández fue la “Persona del Año” de los Latin Grammy en 2002. (Crédito: ULISES RUIZ/AFP via Getty Images) 20 de 21 | Julio Iglesias recibió la distinción “Persona del Año” de los Latin Grammy en 2001. (Crédito: Miquel Benitez/Getty Images) 21 de 21 | Emilio Estefan fue el primer artista al que la Academia Latina de la Grabación reconoció como “Persona del Año”. El galardón lo recibió en 2000. (Crédito: Rich Fury/Getty Images)

Los nominados y la noche de la Persona del Año de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunciará a los nominados para esta edición el 28 de septiembre. Las producciones lanzadas entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021 son elegibles para una nominación.

Con respecto a la Persona del Año de los Latin Grammy, la ceremonia se realizará la noche previa a los premios, el miércoles 17 de noviembre.

En 2021, los Latin Grammy rendirán tributo a la vida y trayectoria de Rubén Blades.

Esta celebración se llevará a cabo en el Mandalay Bay Resort and Casino.

En Estados Unidos, la entrega 22 de los Latin Grammy se podrá ver a través de Univisión. En Latinoamérica, será transmitida a través de TNT, parte de WarnerMedia, nuestra empresa matriz.