Brendan Fraser luce distinto tras interpretar a un hombre de 270 kilos

(CNN) — Brendan Fraser hizo una rara aparición el fin de semana y dio que hablar en internet. El actor de 52 años apareció en la alfombra roja de su última película, «No Sudden Move», dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Benicio del Toro, Jon Hamm y Don Cheadle.

Naturalmente, Fraser no tiene el mismo aspecto que en su película de 1997 «George of the Jungle» y su complexión se convirtió en un tema de conversación.

Las redes sociales teorizaron que su aumento de peso podría estar relacionado con su próximo proyecto, «The Whale», dirigido por Darren Aronofsky.

La película se centra en un profesor con obesidad severa y reclusión que intenta reconectarse con su hija adolescente de la que se ha distanciado.