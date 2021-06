Solsticio de verano 2021: sexo y tradiciones sensuales del día más largo del año

CNN - Spanish

herbertholguin

(CNN) — Llámalo amor. Llámalo romance. Llámalo sensualidad. Anímate y llámalo lujuria pasada de moda si quieres.

Llámalo como quieras, pero el solsticio de verano 2021 está llegando, y tiene una historia de alborotar corazones y libidos.

El día más largo del año en el hemisferio norte suele dar inicio al verano y, con él, a la cosecha. Por lo tanto, no debería sorprender que el solsticio esté vinculado a la fertilidad, tanto de la variedad vegetal como humana, en varios destinos del mundo.

LEE: 5 lugares fantásticos para visitar en junio

CNN Travel explora algunas de esas antiguas tradiciones veraniegas sensuales. Pero primero, echaremos un vistazo a algunos de los aspectos científicos.

Solsticio de verano: Preguntas y respuestas

Pregunta: Me gusta la precisión. ¿Cuándo es exactamente el solsticio de verano en 2021?

Respuesta: Perdón por complicarte las cosas, pero la fecha que celebres este año depende de qué lado del planeta vivas.

Sucederá exactamente a las 03:32 UTC (Tiempo Universal Coordinado) el lunes 21 de junio. Tu zona horaria en relación con el UTC determinará el momento en que el solsticio ocurrirá para ti. Cuando son las 03:32 UTC esta es la hora local en algunos lugares seleccionados del mundo:

Tokio, Japón: 12:32 pm del lunes Bangkok, Tailandia: 10:32 am del lunes Calcuta, India: 9:02 am del lunes Dubai, Emiratos Árabes Unidos: 7:32 am del lunes Estambul, Turquía: 6:32 am del lunes Cracovia, Polonia: 5:32 am del lunes Lisboa, Portugal: 4:32 am del lunes Dakar, Senegal: 3:32 am del lunes Río de Janeiro: 12:32 am del lunes Filadelfia: 11:32 pm del domingo Ciudad de México: 10:32 pm del domingo Calgary, Canadá: 9:32 pm del domingo San Francisco: 8:32 pm del domingo Honolulu: 5:32 pm del domingo

El sitio web TimeandDate tiene una herramienta útil que te permite calcular la hora del lugar donde vives.

Pregunta: ¿Es el día más largo del año y ocurre en todo el mundo?

Respuesta: No. Es el día más largo solo en el hemisferio norte. Es el día más corto del año al sur del ecuador. Los residentes del hemisferio sur, en lugares como Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelandia, están a punto de comenzar tres meses de invierno.

Y las diferencias en la cantidad de luz del día se vuelven muy dramáticas a medida que te acercas a los polos y te alejas del ecuador. Por ejemplo, los residentes del norte de San Petersburgo, Rusia, tendrán el amanecer a las 3:35 am y casi 19 horas de luz. Incluso la noche no se pone tan oscura.

En Singapur, una ciudad-estado del hemisferio norte pero apenas por encima del ecuador, la gente apenas nota la diferencia. Obtienen 11 minutos extra de luz del día.

En cuanto a esos pobres pingüinos de la Antártida que protegen sus huevos, si pudieran hablar, podrían decirte mucho sobre cómo vivir en la oscuridad de 24 horas.

Pregunta: ¿Por qué no solo tenemos 12 horas de luz durante todo el año?

Respuesta: La gente de todo el planeta en realidad recibió dosis casi iguales de día y de noche durante el equinoccio de primavera. Pero la cantidad de luz solar que recibimos en el hemisferio norte ha aumentado diariamente desde entonces. ¿Por qué?

Eso es porque la Tierra está alineada sobre un eje, un polo imaginario que atraviesa el centro de nuestro planeta. Pero este eje se inclina, en un ángulo de 23,5 grados.

«Como la Tierra orbita alrededor del sol [una vez al año], su eje inclinado siempre apunta en la misma dirección. Entonces, durante el año, diferentes partes de la Tierra reciben los rayos directos del sol», según la NASA.

Cuando el sol alcanza su cúspide en el hemisferio norte, ese es el solsticio de verano.

En ese momento, «el sol está directamente sobre el Trópico de Cáncer, que se encuentra a 23,5° de latitud norte, y atraviesa México, las Bahamas, Egipto, Arabia Saudita, India y el sur de China», según el Servicio Meteorológico Nacional.

Tradiciones sensuales: Solsticio de verano en Suecia

1 de 7 | En muchas partes del mundo, no hay mejor momento para el cortejo que en el día más largo del año. En Bielorrusia, mujeres y hombres aprovechan la oportunidad para celebrar el sol de medianoche en el Día de Iván Kupala bañándose en lagos. 2 de 7 | Durante la fiesta nacional sueca de Midsommar, los suecos, normalmente fríos, tranquilos y calmados, se encuentran con sus estridentes raíces vikingas, consumen una copiosa cantidad de vodka y bailan, según algunos, ante una estaca de aspecto más bien fálico. Tal vez, como era de esperarse, investigaciones demuestran que muchos bebés nacen nueve meses después de estas festividades. 3 de 7 | Durante la celebración del solsticio griego, la Klidonas, los solteros de todo el país intentan impresionar a las solteras al hacer fogatas y saltar sobre ellas. Según la costumbre, cualquiera que salte las llamas tres veces es recompensado con un buen año por delante, pero lo más importante es una probable cita para la noche. 4 de 7 | En Europa del Este, las celebraciones del solsticio caen en el Día de Iván Kupala, una fiesta que tiene connotaciones románticas para muchos eslavos. “Kupala” se deriva de la misma palabra que “Cupido”. En Ucrania, es común que las mujeres pongan coronas en un río para atraer a solteros elegibles. 5 de 7 | En Bielorrusia, las mujeres colocan ofrendas de velas en los ríos mientras celebran el Día de Iván Kupala. La tradición pagana ha sido aceptada en el calendario cristiano ortodoxo. 6 de 7 | Una de las celebraciones de solsticio más grandes del mundo se lleva a cabo en el Stonehenge, un lugar de 5.000 años de antigüedad y donde miles se reúnen cada año para el inicio de la temporada de verano. 7 de 7 | Los paganos y los neodruidas consideran al solsticio una opción para celebrar matrimonios. Muchas parejas van a Stonehenge, en la llanura de Salisbury, para confirmar su amor en el día más largo del año en el hemisferio norte.

end div.modal

Ahora dirijamos nuestra atención a lo que realmente tenemos en mente: el lado romántico y sexi del solsticio. Empezaremos en Suecia.

Sus tradiciones incluyen bailar alrededor de un árbol de mayo, un símbolo que algunos ven como fálico. También se dan un festín con arenques y copiosas cantidades de vodka (si eso es romántico o no es probablemente una cuestión de preferencia personal).

«Muchos niños nacen nueve meses después del solsticio de verano en Suecia», dijo a CNN Jan-Öjvind Swahn, un etnólogo sueco y autor de varios libros sobre el tema, antes de su muerte en 2016.

«Beber es la tradición más típica del solsticio de verano. Hay fotografías históricas de personas que beben hasta el punto de que ya no pueden seguir», dijo Swahn.

Si bien las libaciones influyeron en el posterior ‘baby boom’, Swahn señaló que incluso sin el alcohol, el solsticio de verano es una época rica en rituales románticos.

«Solía haber una tradición entre las chicas solteras, según la cual si comían algo muy salado durante el solsticio de verano, o recolectaban varios tipos diferentes de flores y las ponían debajo de la almohada cuando dormían, soñaban con sus futuros maridos», dijo.

Ritos paganos en Grecia

Existe una mitología similar sobre soñar con el futuro cónyuge en algunas partes de Grecia. Allí, como en muchos países europeos, el solsticio pagano fue cooptado por el cristianismo y rebautizado como el Día de San Juan. Aún así, en muchos pueblos del norte del país, todavía se celebran los ritos antiguos.

Uno de los rituales más antiguos se llama Klidonas, e involucra a las vírgenes locales que recolectan agua del mar.

Todas las mujeres solteras de la aldea colocan una pertenencia personal en la olla y la dejan debajo de una higuera durante la noche. Entonces, según el folclore, la magia del día imbuye a los objetos con poderes proféticos, y las niñas en cuestión sueñan con su futuros maridos.

Al día siguiente, todas las mujeres de la aldea se reúnen y se turnan para sacar objetos y recitar coplas con rimas que pretenden predecir la suerte romántica del dueño del objeto. En estos días, sin embargo, el festival es más una excusa para que la comunidad de mujeres intercambie bromas obscenas.

«En mi pueblo, las mujeres mayores siempre parecen inventar las rimas más sucias», dice Eleni Fanariotou, quien ha filmado la costumbre. Más tarde en el día, los sexos se mezclan y se turnan para saltar sobre una hoguera.

Cualquiera que tenga éxito en saltar las llamas tres veces debe tener un deseo concedido. Fanariotou dijo que el festival a menudo resulta en un acoplamiento.

«Es un buen momento para conocer a alguien, porque todos los jóvenes del pueblo van y es una buena oportunidad para socializar. Además, a todos los hombres les gusta lucirse y hacer el mayor fuego que puedan para saltar».

Un Cupido eslavo

En Europa del Este, el solsticio de verano está relacionado con el Día de Ivan Kupala, una fiesta con connotaciones románticas para muchos eslavos («kupala» se deriva de la misma palabra que «cupido»). También se llama Noche de Kupala (aparentemente, el amor no se atiene a un horario estricto).

«Una vez se creyó que la noche de Kupala era un momento para que la gente se enamorara, y que quienes la celebraran serían felices y prósperos durante todo el año», recuerda Agnieszka Bigaj de la oficina de turismo polaca.

Solía ocurrir que las mujeres jóvenes y solteras hacían flotar coronas de flores en el río donde los solteros ansiosos del otro lado trataban de atraparlas, agrega.

Según el folclore polaco, el hombre y la mujer en cuestión se convertirían en pareja. Las hogueras también son una característica importante de la festividad, y es tradición que una pareja salte a través de las llamas juntos mientras se toman de la mano; si no se sueltan, se dice que su amor durará.

La vecina Ucrania celebra la Noche de Kupala el 7 de julio, según Timeanddate.com. Si crees que eso está un poco lejos del solsticio del 21 de junio, es debido a las discrepancias entre el calendario gregoriano moderno que ahora usa la mayor parte del mundo y el antiguo calendario juliano.

Algunas iglesias ortodoxas orientales y días festivos todavía operan en el antiguo calendario juliano, que fue establecido nada menos que por el propio Julio César. En el calendario juliano, Kupala es el 24 de junio. Pero convertido a gregoriano, cae el 7 de julio. Aquí tienes un práctico convertidor juliano / gregoriano en línea.

Durante la celebración, la gente puede cantar sobre el amor y el romance. Algunas mujeres pueden usar ropa tradicional con bordados y una corona de flores en la cabeza.

Tradiciones en China

No son solo las culturas europeas las que han conmemorado el solsticio de verano a lo largo de los siglos.

Los registros de la dinastía Song (960 a 1279) indican que los funcionarios podrían tener tres días libres durante el solsticio de verano, según ChinaCulture.org.

Se llamaba «chaojie» y «las mujeres se regalaban abanicos y bolsitas de colores. Los abanicos podían ayudarlas a no sentirse tan calientes y las bolsitas eran para ahuyentar a los mosquitos y hacer que olieran bien».

La gente de Mohe, la ciudad más al norte de China en la provincia de Heilongjiang, puede disfrutar de casi 17 horas de luz del día, y el amanecer llega a las 3:23 am.

Stonehenge

Una de las celebraciones de solsticio más notables del mundo tradicionalmente ha tenido lugar en Stonehenge, Inglaterra, donde generalmente se reúnen miles de personas cada año. Como muchos otros eventos en 2020, tuvieron que cambiar las tradiciones debido a la pandemia.

Había muchas esperanzas de que 2021 sería diferente. Pero las restricciones de covid-19 seguirán vigentes el 21 de junio. Así que, una vez más, la English Heritage Society realizará una transmisiòn en vivo. Podrás ver la puesta de sol el 20 de junio y el amanecer el 21 de junio en el sitio de estas piedras gigantes dispuestas con precisión.

Y hablando de una noche corta. La puesta del sol del 20 de junio es a las 9:26 pm hora local, y la salida del sol es a las 4:52 am hora local muy temprano, así que asegúrate de usar un convertidor de zona horaria en línea si deseas ver una o ambas.

Stonehenge, que se remonta a la época druida y pagana, tiene un encanto misterioso.

«Todos los rituales druidas tienen un elemento de fertilidad, y el solsticio no es una excepción», dijo a CNN King Arthur Pendragon, un archidruida de alto rango. «Celebramos la unión de las deidades masculinas y femeninas, el Sol y la Tierra, en el día más largo del año».

Esta historia se publicó originalmente en 2013 y se actualizó en 2021.