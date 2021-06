Así es vivir con el gen del sueño corto: no importa si duermes poco, tienes mucha energía

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Desde que tiene memoria Brad Johnson sabía que era diferente.

«Nunca he sido normal a la hora de dormir», le dijo Brad a CNN. «Otras personas, incluso algunos de mis hermanos, dormían ocho, nueve, 10 horas por noche. Simplemente no podía hacerlo, era físicamente imposible. Si me pagaras un millón de dólares para dormir ocho horas esta noche, no podría».

No parecía importar la hora a la que se acostaba, lo poco que había dormido o lo cansado que estaba por las actividades del día, tanto cuando era niño como ahora, a los 64 años, dijo Brad.

Brad Johnson con un año (a la derecha) con su hermano mayor Paul de tres años (izquierda).

«Dormía cinco horas y tenía suficiente. Arriba y listo para salir», dijo. «No estaba atontado, no estaba cansado, solo estaba listo para todo».

Brad no estaba solo. En su gran familia mormona de ocho hijos, sus dos hermanos mayores Rand y Paul también se despertaban temprano y no sufrían efectos nocivos. De hecho, los niños fueron increíblemente productivos, impulsados a despertar y afrontar la vida de inmediato con entusiasmo y buen humor.

En la oscuridad, las primeras horas de las mañanas, los niños practicaban baloncesto, hacían tareas y pasatiempos y leían todo lo que podían.

«A todos en nuestra familia les encanta leer», dijo Brad. «Somos lectores voraces».

La familia Johnson en 1961. En la primera fila de izquierda a derecha: Todd, Winnie Amacher Johnson sostiene a Scott, Vere Hodges Johnson, Brad, Kathy. Fila de atrás: Paul, Janice, Rand.

Las hermanas mayores de Brad, Janice y Kathy, también lucharon por quedarse en la cama , al igual que su padre, Vere Johnson.

«Estoy casi seguro de que dormía poco, siempre se levantaba temprano en la mañana y tenía un nivel de energía increíble», dijo Brad. «Sin embargo, mamá tenía el sueño normal. Dormía siete u ocho horas».

Los tres miembros más jóvenes de la familia, Todd, Scott y Rob, tampoco tuvieron problemas para dormir toda la noche, si su padre o hermanos lo permitían.

«Recuerdo que me irritaba realmente de vez en cuando si encendían las luces», dijo Todd Johnson, de 63 años. «Me gusta dormir».

Una reunión familiar especial

Pasaron los años. Todos se casaban, prosperaban y tenían familias numerosas.

«Solo tengo cuatro hijos y nueve nietos, probablemente sea una de las familias más pequeñas», dijo la hermana mayor de Brad, Janice Stauffer, de 71 años.

«Brad tiene ocho; Paul, nueve, y mi hermana menor, Kathy, tiene 13 hijos y 70 nietos, pero eso es solo un estimado», dijo Janice con una sonrisa. «Cuando tenemos reuniones familiares cada dos años en Utah, es una gran multitud, tal vez 200 o 250 personas pueden estar allí».

Fue en una de esas reuniones bianuales —el 4 de julio de 2005 para ser exactos— cuando Brad Johnson, sus hermanos y algunos de sus familia numerosa y extensa hizo historia. Se convirtieron en una de las primeras familias multigeneracionales en someterse a pruebas de lo que más tarde se llamaría el «gen del sueño corto».

«Sin duda fue un gran asunto y toda la familia fue muy amable y estuvo muy interesada en la ciencia», dijo el especialista en sueño Chris Jones, profesor emérito de neurología en la Universidad de Utah, quien tomó muestras de sangre y ADN de la familia.

La reunión de la familia Johnson, en julio de 2003, solo dos años antes de la prueba genética. En la fila de atrás: Kathy, Paul, Rand, Rob, Todd y Janice. Primera fila: Brad, Vere, Winnie, Scott.

Brad escribió en su diario esa noche: «Durante la mayor parte del día, el Dr. Chris Jones y su asistente estuvieron hablando con miembros de la familia y tomando muestras de sangre para un estudio que está haciendo sobre el comportamiento del sueño. «Tenemos algunos problemas de sueño en la familia (papá, Rand, Janice, Paul, yo) y él cree que puede haber algunas cosas que aprender de la familia. Espero que nuestra familia pueda llevarnos a algunas soluciones a los problemas del sueño para nosotros y para otros».

«Serendipia»

El nacimiento de la idea de que las personas pueden dormir solo cinco horas y evitar los efectos nocivos de la falta de sueño fue pura «serendipia», dijo el profesor de neurología Ying-Hui Fu, que lleva a cabo una investigación de genes del sueño en el Instituto Weill de Neurociencias de la Universidad de California, San Francisco.

Jones y Fu, que estaban en la Universidad de Utah en ese momento, habían estado estudiando el síndrome de fase avanzada del sueño, que se cree que es un tipo raro de «alondra matutina». Se trataba de personas que se quedaban dormidas a las 7 p.m., sin importar cuánto intentaran mantenerse despiertas, y se levantaban muy temprano, digamos a las 2 o 3 a.m.. El gen parecía ser responsable de ese ritmo circadiano inusual, y el equipo publicó varios artículos al respecto.

«Nadie tenía idea de que nuestro sueño realmente puede ser regulado por la genética hasta que publicamos el primer artículo», dijo Fu.

Pero no todos los sujetos de estudio se ajustan a en el patrón de acostarse temprano.

«Volvimos a mirar a esta familia y nos dimos cuenta de que en realidad no se acuestan temprano, se acuestan como el resto de nosotros», dijo Fu. «Pero se levantan muy temprano, lo que significa que solo duermen unas horas».

Había comenzado la búsqueda de más personas, como los Johnson, que encajaran en ese patrón. En 2009, el equipo publicó su primer hallazgo: hubo una mutación en el gen DEC2 que provocó que las personas que duermen poco se quedaran despiertas por más tiempo. Desde entonces, el equipo ha descubierto dos genes más, una mutación ADRB1 y una mutación NPSR1, que alteran los neurotransmisores en el cerebro humano para crear un sueño breve.

Durante cada uno de estos estudios, el equipo crió ratones con las mismas mutaciones genéticas para probar la función del gen. Los resultados: los ratones genéticamente alterados también durmieron menos horas, sin efectos negativos para la salud.

Rasgos de personalidad

A medida que avanzaba la investigación, el equipo descubrió que también había algunas características positivas de personalidad que acompañaban a la capacidad de dormir con éxito durante solo cinco horas. Muchas personas que duermen poco eran ambiciosos, personalidades tipo A, pero también increíblemente positivos, extrovertidos y optimistas.

«No solo estaban despiertos, tenían iniciativa. Era una tortura para ellos no hacer nada», dijo Jones. «Les gusta correr maratones, muchos de las personas que duermen poco corrían maratones, incluidos los maratones de montaña en los que se sube directamente. Uno de ellos decidió que iba a construir un violín, y lo hizo». El impulso que tienen es físico, pero también psicológico: «‘Voy a hacer esto’. Es realmente bastante notable», agregó Jones.

Si bien estos rasgos no se aplicaron a todos los que duermen poco, dijo Fu, entre el 90% y el 95% de las personas en los estudios tenían estas características comunes, incluidos recuerdos fenomenales.

Incluso los ratones en el estudio compartió algunos de estos rasgos. Eran más activos y productivos que los ratones típicos, y parecían tener mejores recuerdos, aunque dormían menos.

El sueño es el momento en que el cuerpo consolida los recuerdos y limpia el cerebro de neurotoxinas. Sin el sueño REM y de ondas profundas necesarios que conlleva ocho horas completas de sueño, la mayoría de las personas luchan con el recuerdo de la memoria, dijo Fu.

«Sin embargo, los ratones, y presumiblemente los humanos con la mutación del gen del sueño corto, recuerdan bastante bien con poco sueño, mientras que la mayoría la gente no recordará mucho de nada si les priva del sueño «, dijo.

¿Eso significa que las personas que duermen poco tienen el secreto para empacar más de los beneficios curativos del sueño en menos horas de sueño?.Eso aún está por descubrirse. Brad y su hermano Paul tenían programado ser parte de un estudio del sueño para examinar exactamente eso cuando el covid-19 golpeó el año pasado.

El descubrimiento del gen del sueño corto, un alivio

El conocimiento de que había genes que explicaban sus hábitos de sueño inusuales fue un gran alivio para la familia Johnson. Brad y algunos de sus hermanos que dormían poco habían pasado años preocupándose por su «trastorno del sueño».

Las recomendaciones para dormir dicen que los niños necesitan entre ocho y 14 horas diarias de sueño, dependiendo de su edad, mientras que se supone que los adultos deben dormir un mínimo de siete horas.

Una foto reciente de Brad Johnson con su esposa Rosie.

«Hubo décadas en las que estuve seriamente preocupado porque no es algo que pueda arreglar. No puedo decir, ‘Ok, voy a empezar a tener siete u ocho horas de sueño’. No es posible hacer eso», dijo Brad.

«Solía sentir que mi hábito de dormir era una maldición porque luché con él durante tanto tiempo», dijo Janice Stauffer. «No dejaba de pensar: ‘Necesito dormir más, necesito dormir más, son las dos de la mañana y necesito volver a dormir’, porque te dijeron que necesitas ocho horas de sueño para estar saludable y poder funcionar».

Sus cónyuges también se preocupan. Rosie, la esposa de Brad, todavía lo hace.

«Solo un poco», dijo. «No puedo evitar pensar que tu cuerpo necesita ser rejuvenecido y si solo estás recibiendo la mitad del rejuvenecimiento, tiene que tener algún efecto.

«Pero eso no lo pone de mal humor y no sufre de eso», agregó, y luego admitió: «Eso es bastante notable y estoy un poco celosa. Me encantaría ser tan productiva como él».

Afortunadamente, Rosie dijo que «duerme fácilmente» y que no le molestan los hábitos de Brad para irse a la cama tarde o levantarse temprano. Brad tampoco trata de imponer su estilo de dormir en ella en sus hijos, ninguno de los cuales duerme poco, dijo.

Ese no fue el caso de todos los hermanos. Otro de ellos que duerme poco quería que su esposa e hijos se levantaran y brillaran con él. Otra trató de conseguir que su cónyuge se despertara temprano y se uniera a ella en sus proyectos.

«Mis hijos, lo más decían es que yo era molesta en la mañana porque yo era feliz cuando ellos no querían ser felices, ¿sabes? Se despertaban de mal humor y me encantaron las mañanas», dijo Janice. (Ninguno de sus hijos duerme poco).

«Ahora miro hacia atrás y digo: ‘¡Oh, su vida fue tan dura! Todo con lo que tenían que lidiar era con el canto de su mamá por la mañana’», agregó con una sonrisa.

Beneficios de la personalidad

Un hallazgo fascinante para los Johnson que duermen poco es cuánto sus personalidades reflejan los rasgos que se encuentran típicamente en otros con el mismo gen.

Por ejemplo el patriarca de la familia, Vere Hodges Johnson.

«Lo que he leído es que la típica persona que tiene este gen es una personalidad tipo A, muy motivada, muy positiva y ve el mundo de una manera muy optimista. Ese era mi papá», dijo Brad.

«Brad tiene una memoria extraordinaria y también sus hermanos y hermanas que tienen este gen del sueño», dijo Rose. «Tienen algunos rasgos similares en el sentido de que son personas muy motivadas, muy motivadas para sean productivos y harán mucho».

Janice, quien era maestra de primaria, pasa la mayor parte de su tiempo con sus hijos y nietos, pero logró aprender nuevos instrumentos musicales mientras trabajaba como maestra y trabajaba para la iglesia.

«Es una gran parte de la fe mormona retribuir», dijo. «Ahora, tener el sueño corto no me molesta en lo más mínimo. Disfruto bastante las mañanas muy tempranas cuando hay paz y tranquilidad y no hay nadie alrededor. Es algo grandioso y si duermo cinco horas, me siento bien».

El hermano Paul tiene un alto cargo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tenía dos hijos que portaban el gen del sueño corto, mientras que Brad ha sido «director de finanzas de varias empresas grandes y ha ocupado varios puestos de liderazgo en la iglesia», dijo Todd. «Es una cultura, un estilo de vida», dijo Brad. «Estás aquí para hacer el bien. Estás aquí para tomar los dones que Dios te dio y usarlos para ayudar a otros, por lo que no es inusual ver grandes logros».

Brad ve su gen del sueño corto como un bono genético, lo que le permite abordar las «cien cosas que quería hacer» dándole dos o tres horas extra cada día. «El ejercicio ha sido importante en mi vida», dijo. «He corrido muchas maratones. Leer, estudiar, enviar correspondencia, escribir: todas esas cosas son excelentes para hacer temprano en la mañana o tarde en la noche.

«Rara vez, casi nunca me canso durante el día. Nunca tomo siestas», dijo Brad. «Este gen me ha permitido estar en algunos roles y posiciones exigentes. Me ha dado estas horas adicionales cada día en las que puedo hacer las cosas que amo, estar con las personas que amo». «Este ha sido un regalo durante toda mi vida», añadió. «Un verdadero regalo».