Beber café de cualquier tipo reduce el riesgo de problemas hepáticos, según un estudio

(CNN) — Beber hasta tres o cuatro tazas de café con cafeína o descafeinado al día reduce el riesgo de desarrollar y morir por enfermedades hepáticas crónicas, encontró un nuevo estudio.

Los bebedores de café tenían un 21% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad hepática crónica, un 20% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad crónica o del hígado graso y un 49% menos de probabilidades de morir por una enfermedad hepática crónica que los no bebedores de café, según el estudio publicado el lunes en la revista BMC Public Health.

«El café es ampliamente accesible y los beneficios que obtenemos de nuestro estudio pueden significar que podría ofrecer un posible tratamiento preventivo para la enfermedad hepática crónica», dijo el autor del estudio, el Dr. Oliver Kennedy, que forma parte de la facultad de medicina de la Universidad de Southampton en Reino Unido, en un comunicado.

«Esto sería especialmente valioso en países con ingresos más bajos y peor acceso a la atención médica y donde la carga de enfermedad hepática crónica es mayor», dijo Kennedy.

Cáncer de hígado en aumento

Los factores de riesgo de enfermedad hepática incluyen el consumo de alcohol, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, las infecciones por hepatitis B y C y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que es la acumulación de grasa adicional en las células del hígado que no es causada por el alcohol.

Los diagnósticos de enfermedad del hígado graso no alcohólico, que afecta a personas obesas, con sobrepeso o que tienen diabetes, colesterol alto o triglicéridos altos, se han más que duplicado en los últimos 20 años, según la Fundación Estadounidense del Hígado, afectando hasta un 25% de los estadounidenses.

La tasa de cáncer de hígado se ha más que triplicado entre 1980 y hoy, «mientras que la tasa de mortalidad se ha más que duplicado», según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Las causas del cáncer de hígado incluyen la diabetes y la enfermedad hepática no alcohólica, así como el consumo excesivo de alcohol o las infecciones por hepatitis B y C.

Los diagnósticos de cáncer de hígado han aumentado a nivel mundial durante décadas: un estudio de 2018 encontró un aumento del 75% en los casos en todo el mundo entre 1990 y 2015.

El cáncer de hígado es el sexto cáncer más común en todo el mundo, según el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer, aproximadamente el 83% de los casos se producen en países menos desarrollados, especialmente en Asia y África. Las tasas de supervivencia son bajas porque no hay síntomas tempranos, por lo que muchos casos de cáncer de hígado están bastante avanzados en el momento del diagnóstico.

Estudio extenso, pero solo un punto en el tiempo

El estudio examinó el consumo de café entre 494.585 participantes del UK Biobank, una base de datos biomédica y recurso de investigación, y luego los siguió durante casi una docena de años.

Si bien el máximo beneficio se observó en el grupo que bebió café molido con cafeína o descafeinado, los bebedores de café instantáneo también vieron algunos beneficios. El café molido tiene niveles más altos de kahweol y cafestol, dos antioxidantes que se encuentran en los granos de café y que se ha demostrado en estudios que tienen propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, también se ha demostrado que el cafestol aumenta el colesterol malo o LDL (lipoproteínas de baja densidad).

Este no es el primer estudio que encuentra beneficios para la salud del café. Un estudio publicado en febrero encontró que beber una o más tazas de café negro con cafeína al día se asoció con una reducción a largo plazo del riesgo de insuficiencia cardíaca.

También se ha demostrado que el café reduce el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad de Parkinson, cáncer de próstata, Alzheimer, esclerosis múltiple, melanoma y otros cánceres de piel, y reduce los niveles de calcio en las arterias coronarias. Y un estudio anterior de Kennedy encontró que beber café reducía el riesgo de cáncer hepatocelular, la forma más común de cáncer de hígado.

El Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud de Harvard, que comenzó en 1986, y el Estudio de Salud de Enfermeras, que comenzó en 1976, han seguido los hábitos de consumo de café de hombres y mujeres sanos durante décadas.

«No encontramos ninguna relación entre el consumo de café y un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, muerte por cáncer o muerte por enfermedad cardiovascular. Incluso las personas que bebían hasta seis tazas de café al día no tenían un mayor riesgo de muerte», escribió el Dr. Rob van Dam de la Escuela de Salud de Harvard.

Cuidado con los aditivos

La mayoría de los estudios se realizan sobre el consumo de café negro. Sin embargo, muchas personas agregan lácteos, azúcares, sabores o cremas no lácteas que tienen un alto contenido de calorías, azúcar agregada y grasa. Eso probablemente niega cualquier beneficio para la salud del corazón, advierte la Asociación Estadounidense del Corazón.

Además, una taza de café solo tiene 250 ml en la mayoría de los estudios; la taza grande estándar en algunas cafeterías es el doble, 500 ml.

La cafeína puede ser peligrosa si determinadas poblaciones la consumen en exceso, según ha demostrado una investigación. Los altos niveles de consumo de café (más de 4 tazas) durante el embarazo se asociaron con bajo peso al nacer, parto prematuro y mortinatos en un estudio de 2017.

Los estudios anteriores también sugirieron que las personas con problemas de sueño o diabetes no controlada deberían consultar con un médico antes de agregar cafeína a sus dietas.

Y, por supuesto, estos beneficios no se aplican a los niños. Los niños y adolescentes no deben beber refrescos, cafés, bebidas energéticas u otras bebidas con cualquier cantidad de cafeína, según la Academia Estadounidense de Pediatría.