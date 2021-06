La batalla de Britney Spears: todo lo que pasó en la corte

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — La cantante Britney Spears compareció este miércoles en la corte de forma remota para defender su caso para que se levante la tutela de larga data sobre el manejo de su patrimonio.

Esto es todo lo que sucedió:

Los fans se manifestaron: seguidores y activistas de Spears se reunieron en Grand Park en el centro de Los Ángeles como parte de la manifestación “#FreeBritney”. Para hoy se programaron otras manifestaciones similares en todo el país e internacionalmente. Los asistentes esperan que se le ponga fin a la tutela de Britney Spears, que deja al padre de Spears, Jamie Spears, en control de su patrimonio de US$ 60 millones.

Una vida de trauma: «Le he dicho al mundo que estoy feliz y bien», dijo Spears en la corte sobre el arreglo que ha estado vigente durante casi 13 años. «Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir».

«Estoy traumatizada»: el testimonio de Britney Spears sobre la tutela de su patrimonio

Sobre su familia: Spears solicitó dirigirse a la jueza Brenda Penny para hablar sobre el arreglo. El cantante asistió a la audiencia virtualmente por teléfono. Spears habló durante más de 20 minutos mientras leía una carta. Spears dijo: «Han pasado muchas cosas desde hace dos años, la última vez que estuve en la corte. No he vuelto a la corte porque no sentí que me escucharan». Spears continuó diciendo que sintió que se había visto obligada a ir de gira en 2018 y actuar en Las Vegas durante su residencia. En respuesta a sus comentarios, Vivian Thoreen, abogada de Jamie Spears le dijo a CNN: «El Sr. Spears ama a su hija y la extraña mucho».

Sobre la medicación: Spears dijo el miércoles que le recetaron litio en contra de su voluntad. «Es una droga fuerte. Puedes dañarte mentalmente si te quedas con ella por más de 5 meses. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes». El litio se usa comúnmente para tratar el trastorno bipolar, que a menudo causa episodios de depresión y manía, una sensación de irritabilidad o excitación incontrolada. También se puede utilizar para tratar la depresión. En la corte de hoy, Spears no mencionó ninguna condición médica posible.

Spears Britney Spears y su novio Sam Asghari asistieron a los premios GLAAD Media Awards en el hotel Beverly Hilton el 12 de abril de 2018 en Beverly Hills, California. Foto de Vivien Killilea / Getty Images para GLAAD

Sobre formar una familia: Spears también dijo que quiere formar una familia con su novio, Sam Asghari. «Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien». También agregó que ni siquiera se le ha permitido viajar sola en el auto de su novio.

Suplicó a la corte: Spears le suplicó a un juez que tomara en serio sus preocupaciones en una audiencia judicial sobre su tutela ordenada por la corte. «La última vez que hablé contigo, me sentí como si estuviera muerta, como si no importara, como si pensaras que estaba mintiendo. No estoy mintiendo, para que tal vez entiendas la profundidad y el grado, merezco cambios.»

Britney Spears y la lucha sobre su tutela: lo que debes saber

Qué sucede después: después de sus comentarios, la corte tomó un receso y luego detuvo la transmisión de audio pública, citando tuits en vivo de la audiencia. Una audiencia judicial previamente programada tiene fecha para el 14 de julio.

Apoyo a Britney Spears tras documental polémico 1:40