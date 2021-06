Su esposa se suicidó tras batallar durante 13 meses contra el covid-19 largo. Él espera que la ayuda para otros esté en camino

CNN - Spanish

Ángela Reyes

(CNN) — El cineasta Nick Guthe dice que, los meses antes de suicidarse, su esposa Heidi Ferrer sufría síntomas debilitantes del covid-19 largo.

Comenzó el verano pasado, con un dolor «insoportable e inexplicable» en los pies, le contó Guthe a Alisyn Camerota de CNN el miércoles.

Luego le siguieron problemas digestivos. Sufría dolores en el cuerpo y se le aceleraba el corazón cada vez que salía de la cama. Y varias semanas antes de su muerte el mes pasado, comenzó a tener temblores que no la dejaban dormir más de una hora seguida, dijo Guthe.

Trataron de conseguir respuestas, pero los médicos señalaron otras causas, ninguna de las cuales parecía encajar con lo que estaba sintiendo Ferrer, dijo Guthe a CNN.

Para muchos pacientes de ‘covid largo’, demostrar que están enfermos es una gran parte de la batalla

Lograr que le hicieron pruebas más avanzadas y precisas tomó meses, y finalmente Ferrer fue derivada a una clínica para tratar a pacientes de covid largo. La carta de referencia para esa instalación llegó un día antes de que muriera, relató su esposo.

«Eso es lo difícil que es hacer que la gente le preste atención a las personas con covid largo», dijo.

Ferrer formaba parte de los que, según algunos expertos, podrían ser millones de personas con covid a largo plazo, con síntomas persistentes tiempo después de batallar contra el covid-19. El director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Francis Collins, dijo este año que una investigación preliminar encontró que entre el 10% y el 30% de las personas que que habían tenido covid-19 podían desarrollar problemas de salud a largo plazo.

Potencialmente hay cientos de síntomas, que incluyen fatiga, dificultad para respirar, trastornos del sueño, ansiedad, fiebre y síntomas gastrointestinales. Todos pueden durar meses y puede ir de «leves a incapacitantes», escribió Collins en febrero, cuando anunció una iniciativa para identificar la causa, la prevención y los tratamientos para el covid largo.

Hasta ahora casi todo sigue siendo un misterio: no hay una prueba para diagnosticarlo, no hay un tratamiento específico y los médicos no pueden predecir quién tendrá síntomas y cuáles serán.

Su mensaje para las personas con covid largo tras la muerte de la esposa

Guthe dijo que su esposa se vacunó en marzo, luego de escuchar de otras personas con covid largo que ayudaba a mejorar algunos de sus síntomas. Pero en su caso no ayudó, contó Guthe.

Estudio: síntomas de covid-19 pueden persistir 6 meses 0:57

Los temblores seguían manteniéndola despierta por la noche y, en el último mes, tenía una niebla mental que hacía que incluso leer un libro fuera «casi imposible».

Un tercio de los sobrevivientes de covid-19 sufren una ‘enfermedad cerebral’, muestra estudio

«Había indicado que si las cosas se ponían realmente mal no sabía cómo podría continuar, no sabía cómo podría seguir adelante, y yo solo le seguía diciendo, ya sabes, ‘solo aguanta, ya sabes, aguanta, la ciencia médica se está moviendo a un ritmo más rápido que nunca’», dijo Guthe.

«Pero creo que ella sintió que solo iba a debilitarse, que iba a perder la capacidad de caminar, terminar en una silla de ruedas, no ser capaz de bañarse sola», dijo.

El miércoles, Guthe dijo que tenía el mismo mensaje para otras personas que están enfrentando lo mismo que sufrió su esposa: aguanten.

«Creo que la ayuda está en camino, pero necesitamos que nuestro Gobierno intervenga ahora y financie investigación de inmediato y brinde servicios de apoyo de salud mental para personas como ella», dijo.

«Tenemos que prestar atención, y no se trata solo del suicidio. Se trata de que las personas se reincorporen a la fuerza laboral. Este es un problema económico. Tenemos personas capacitadas (…) que no podrán volver a sus trabajos porque están agotadas, están postradas en cama».

Jen Christensen de CNN contribuyó a este informe.