Aumenta el misterio de lo que causó el colapso del edificio en Miami

CNN - Spanish

CNNEspañol sjv

(CNN) — El colapso de una torre de condominios en el sur de Florida la madrugada del jueves dejó al menos cuatro personas muertas y 159 desaparecidas. Ahora, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, surge una pregunta crítica: ¿qué causó la caída del edificio?

Los funcionarios prometen una investigación urgente, ya que los ingenieros han dicho que es imposible, en esta etapa, precisar una razón precisa. Los funcionarios locales familiarizados con el complejo de condominios, que solo tiene cuatro décadas de antigüedad, han rechazado repetidamente los rumores de que se encontraba en un estado inusual de deterioro.

Minuto a minuto: Se derrumba parcialmente un edificio en Miami; aumenta el número de muertos

Un abogado de la asociación de condominios del edificio, Kenneth Direktor, advirtió contra las primeras especulaciones. El edificio, le dijo a CNN, había sido objeto de una serie de inspecciones «durante los últimos meses» como parte de su histórico proceso de certificación de seguridad de 40 años.

«Nada como esto era previsible», dijo Direktor. «Al menos no fue visto por los ingenieros que estaban mirando el edificio desde una perspectiva estructural».

Las únicas reparaciones que se realizaron recientemente, agregó, fueron trabajos en el techo.

En una conferencia de prensa el jueves, Surfside, Florida, el alcalde Charles W. Burkett desestimó la sugerencia de que las reparaciones de la azotea deberían haber sido una señal de alerta. (No está claro si el proceso de inspección del ingeniero detectó otras inquietudes o recomendó algún otro trabajo).

«No hay razón para que este edificio se derrumbe así a menos que alguien literalmente saque los soportes de abajo, o se inunden, o haya un sumidero o algo así porque simplemente se derrumbó», dijo Burkett. «Se estaban haciendo trabajos en el techo, pero se estaban haciendo trabajos en el techo de los edificios todo el tiempo».

Los expertos que observaron imágenes del desastre dicen que las imágenes proporcionaron una comprensión básica de lo que sucedió, pero poco más.

«Este colapso es una falla clásica de columna. Lo que significa que el edificio en sí estaba sostenido por una serie de pilares. Si los pilares fallan, todo falla», dijo Kit Miyamoto, ingeniero estructural y presidente de la Comisión de Seguridad Sísmica de California.

1 de 34 | Los restos del edificio parcialmente derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: GIANRIGO MARLETTA / AFP a través de Getty Images → 2 de 34 | Esta vista aérea muestra al personal de búsqueda y de rescate trabajando en el sitio después del colapso parcial de Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach, el 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 3 de 34 | Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida descargan un K-9 para continuar buscando posibles sobrevivientes. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 4 de 34 | Más de cien personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 5 de 34 | La gente se abraza mientras espera noticias sobre familiares en el Centro Comunitario en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 6 de 34 | La gente consuela los unos a los otros mientras esperan noticias sobre familiares. Crédito: MARCO BELLO / AFP vía Getty Images 7 de 34 | La gente usa su teléfono mientras espera noticias sobre familiares. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP via Getty Images 8 de 34 | María Fernanda Martínez, Fayzah Bushnaq y Mariana Cordeiro se abrazan cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 9 de 34 | Un hombre reza cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El hombre, abrumado por la emoción, dijo que había perdido a un familiar en el colapso. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 10 de 34 | La gente observa los restos del edificio derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP a través de Getty Images 11 de 34 | Una grúa retira los restos de un edificio parcialmente derrumbado en Surfside. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 12 de 34 | El número de desaparecidos ha aumentado a 159, lo que alimenta los temores de un número de muertos mucho mayor. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 13 de 34 | Los trabajadores de rescate en una grúa inspeccionan los restos del edificio colapsado. Ahora se sabe que cuatro personas murieron en el colapso. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 14 de 34 | NOTA DEL EDITOR: Contenido perturbador / Personal de búsqueda y rescate saca un cuerpo de los escombros del edificio Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 15 de 34 | El personal de búsqueda y rescate trabaja en el edificio parcialmente colapsado durante la noche del 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP vía Getty Images 16 de 34 | El colapso parcial del edificio dejó enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 17 de 34 | Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP 18 de 34 | Esta foto fue tuiteada por Miami-Dade Fire Rescue después de que un edificio residencial colapsara parcialmente en Surfside, Florida. Crédito: MiamiDadeFire/Twitter 19 de 34 | “Todavía tenemos la esperanza de poder identificar a más sobrevivientes”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas cerca del lugar. “El estado de Florida, estamos ofreciendo toda la ayuda que podamos”. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 20 de 34 | Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 21 de 34 | Los escombros cuelgan del edificio colapsado en Surfside, en el norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images 22 de 34 | La gente se abraza en un centro de reunificación familiar donde los evacuados se alojaban en Surfside. Chandan Khanna / AFP / Getty Images 23 de 34 | La causa del colapso no se conoció de inmediato. Crédito: Miami-Dade Fire Rescue / SplashNews / Newscom 24 de 34 | Jennifer Carr se sienta con su hija mientras esperan noticias en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 25 de 34 | Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 26 de 34 | La policía del condado de Miami Dade dijo que tras el colapso del edificio en Surfside se esperan días de “fuertes retrasos de tráfico” en las vías alrededor del tema. Las calles entre la avenidas 85 y la calle 96 están cerradas, informó la Policía de Miami Jade. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images 27 de 34 | El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 28 de 34 | La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 29 de 34 | Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves en la madrugada a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 30 de 34 | El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 31 de 34 | Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 32 de 34 | Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 33 de 34 | El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 34 de 34 | Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una “terrible catástrofe”. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

end div.modal

Determinar qué provocó esa falla es una prueba que aguarda a los ingenieros federales, estatales y locales.

«El edificio estaba en las condiciones que cabría esperar de un edificio que tiene 40 años, que está ubicado en el Océano Atlántico», dijo Direktor.

Pero esa proximidad al mar, y el agua salada que sale del océano, ha sido un problema recurrente para los expertos que intentan darle sentido al desastre.

Tanto Miyamoto como Greg Batista, especialista en proyectos de reparación de hormigón, tomaron nota de la ubicación frente al mar del edificio. El potencial de astillado, una falla peligrosa causada por la oxidación del acero reforzado dentro del concreto, es mayor cuando una estructura, como el edificio en Surfside, linda con el mar.

«He visto en la costa cientos de edificios donde hay problemas concretos», dijo Batista. «Si no se mantiene, ya sea un problema concreto o un problema de asentamiento, podría ser un puente, podría ser un edificio, podría ser una presa o un malecón; este tipo de cosas suceden si no se atienden».

Llevará meses averiguar por qué sucedió el colapso del edificio en Miami, explica un arquitecto.

El jueves, USA Today fue el primero en informar sobre un estudio, publicado el año pasado, que mostraba que el edificio colapsado, a diferencia de otros edificios a su alrededor, se había hundido a una tasa de aproximadamente 2 milímetros por año entre 1993 y 1999. La investigación se centró en los efectos del hundimiento, el hundimiento gradual o el colapso de la tierra, sobre los peligros de las inundaciones costeras. No hizo un seguimiento del estado del edificio, por lo que no está claro si la estructura continuó hundiéndose al ritmo descrito en el estudio.

El salitre corroe el hierro de las columnas en Miami, dice arquitecto 1:46

Pero Shimon Wdowinski, coautor del estudio y profesor del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, advirtió que su investigación no proporcionó una prueba irrefutable.

«Otros edificios no se movieron en esa parte oriental de la ciudad», dijo Wdowinski a CNN. «Si es un precursor, solo es exclusivo de ese edificio».

Cuando se le preguntó directamente si el hundimiento, o el hundimiento, podría haber sido un factor que contribuyó al colapso, Wdowinski dijo que se necesitaba información adicional antes de emitir un juicio.

«Si todo se mueve hacia abajo al mismo nivel, entonces no tanto», pero «si una parte del edificio se mueve con respecto a la otra, eso podría causar algo de tensión y grietas», dijo a CNN. «Quizás algún hundimiento pueda iniciar el proceso».

¿Por qué parece ir lenta la búsqueda de sobrevivientes? 3:57

En una entrevista el viernes, Kobi Karp, miembro del Instituto Americano de Arquitectos, dijo que si el «asentamiento» de la construcción «era desigual», los residentes habrían reconocido los síntomas.

«La gente en el edificio vería grietas en sus pisos, la mesa no estaría plana, las cosas se caerían», dijo Karp. «Verías grietas en las paredes. Miras hacia el techo y ves grietas en el techo».

No está claro si se habían presentado quejas de esa naturaleza ante la administración del edificio.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.