Cómo ayudar a las víctimas del edificio que colapsó en Miami

(CNN) — Los equipos de rescate están excavando entre los escombros y los restos en busca de señales de vida tras el derrumbe del edificio ocurrido el jueves por la mañana en la localidad de Surfside, al norte de Miami en Florida. Alrededor de la 1:30 a.m., se estima que 55 condominios cayeron, la mayoría de ellos con sus residentes durmiendo dentro. Mientras las familias esperan con angustia las novedades sobre sus seres queridos desaparecidos, hay formas de asegurarse de que no se enfrenten a esta situación solas. Las organizaciones están en el lugar para ayudar.

A continuación te explicamos cómo puedes apoyarlas, incluso a kilómetros de distancia. Para donar a algunas de las organizaciones mencionadas, haz clic aquí.

La Cruz Roja de EE.UU. está ayudando a los residentes desplazados a encontrar lugares seguros. El grupo también está ofreciendo apoyo emocional y espiritual a los supervivientes. Para donar, haz clic aquí.

pic.twitter.com/3iqKXLFVZt — South Florida Red Cross (@SFLRedCross) June 24, 2021

World Central Kitchen está sirviendo comidas calientes a la comunidad de Surfside para asegurarse de que los residentes desplazados y los equipos de rescate se alimentan mientras se enfrentan a lo inesperado.

Following the partial building collapse near Miami Beach, FL, the WCK team is still serving nourishing meals to the community. Our partner Soul Town BBQ is onsite with fresh plates for crews working hard and residents & tourists who have been displaced—and we’ll be back tomorrow. pic.twitter.com/nU8u0oj2sQ — World Central Kitchen (@WCKitchen) June 25, 2021

ATJC Aventura Turnberry Jewish Center está recolectando donaciones para las personas y familias afectadas por el derrumbe. La organización está pidiendo artículos urgentes como sábanas, almohadas, cargadores de teléfono y comida como refrigerios.

View this post on Instagram A post shared by ATJC (@atjc_aventura)

Miami-Dade Fire Rescue está respondiendo a la crisis. Para denunciar la desaparición de sus seres queridos, llama al 305-614-1819. También puedes presentar un informe de personas desaparecidas en línea. Se pide a los residentes que viven dentro de la torre parcialmente colapsada que rellenen este formulario de control de bienestar. Para obtener apoyo emocional bilingüe gratuito, llama al 833-848-1762.

#MDFR continues to work tirelessly as search and rescue efforts are ongoing in the #SurfsideBuildingCollapse. All the resources we have available, including local assets from partner agencies are being brought in to assist. pic.twitter.com/fs20qcchZX — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 25, 2021

