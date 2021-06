Director general de Sanidad advierte que la desinformación es la mayor amenaza para los esfuerzos de vacunación contra el covid-19

CNN - Spanish

(CNN) — Con una variante peligrosa de coronavirus en aumento, los expertos en salud instan a vacunarse a las personas que aún tienen dudas. Pero el director general de Sanidad de EE.UU. advierte que un gran obstáculo se interpone en su camino: la desinformación.

«Hay tanta información errónea sobre la vacuna, que llega a través de tantos canales, y mucha de ella se difunde en las redes sociales», dijo el Dr. Vivek Murthy a Erin Burnett de CNN. «Está provocando mucho miedo entre la gente».

«En las encuestas, dos tercios de los que no están vacunados dicen que creen en los mitos sobre el covid-19 o piensan que podrían ser ciertos», agregó.

Los expertos, incluido el Dr. Anthony Fauci, han estimado que entre el 70 y el 85% de las personas en EE.UU. necesitarán volverse inmunes al virus mediante la vacunación o la infección para controlar la propagación en la comunidad. Pero después de los aumentos iniciales, las tasas de vacunación se han ralentizado y solo el 53,7% de la población ha recibido al menos una dosis.

Además, más de 1 de cada 10 personas que han recibido una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech o Moderna han omitido su segunda dosis, según los datos compartidos con CNN por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Esa estadística es especialmente preocupante para los expertos porque los estudios han demostrado que las vacunas son mucho más efectivas contra la variante delta después de que se completa la serie de dos dosis.

Y se cree que la variante delta es más transmisible y causa una enfermedad más grave que otras cepas.

Murthy dijo que está preocupado por aquellos que no están vacunados a medida que se propaga la variante.

En el condado de Los Ángeles, el impacto ya es claro. Casi todos los casos de covid-19, hospitalizaciones y muertes en el condado de Los Ángeles ocurren entre personas que no están vacunadas, dijeron el jueves funcionarios de salud del condado.

De casi 437.000 casos positivos de coronavirus reportados en el condado de Los Ángeles desde diciembre de 2020, el 99,6% de ellos fueron personas no vacunadas, dijeron funcionarios de salud en un comunicado de prensa.

«El virus todavía está con nosotros», dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, en una conferencia de prensa. «Incluso ahora, debemos tener cuidado de usar mascarillas y mantener la distancia de las personas fuera de nuestro hogar, especialmente si aún no están vacunadas».

Presión sobre hospitales de Missouri

Missouri es el estado con la mayor proporción de infecciones de la variante delta del coronavirus, según los CDC. Y los hospitales en el estado están sintiendo el estrés de manejar a los pacientes con covid-19 además de su ingesta regular, dijo el jueves un líder del hospital a Ana Cabrera de CNN.

«Ambos hospitales aquí en la ciudad están bajo presión», dijo Erik Frederick, director administrativo del Mercy Hospital Springfield en Springfield, Missouri.

«Vimos una escalada muy rápida en nuestro censo de pacientes hospitalizados a partir del 1 de junio, pasamos de 26 a 90 en aproximadamente tres semanas. Para volver al año pasado, cuando comenzó nuestro pico, nos llevó de seis a siete semanas escalar tan rápido. Hoy, para llegar a 97, realmente nos tomó casi dos meses alcanzar ese nivel que logramos en menos de un mes».

Frederick dijo que el regreso de los pacientes típicos del hospital está agravando el problema. «La diferencia entre el año pasado y este es que tenemos pacientes tradicionales que no tuvimos el año pasado durante el brote inicial. La demanda de camas es mayor tanto para los pacientes de covid como para los no covid. Definitivamente es estar bajo presión».

Frederick dijo que también hay una gran cantidad de presión sobre la mano de obra disponible. «El personal está de vuelta en la mezcla y no creo que se hayan recuperado por completo del año pasado», dijo.

El olfato y el gusto regresan, según estudios

En algunas buenas noticias, los investigadores informaron el jueves que aquellos que no recuperaron el sentido del gusto y el olfato cuando eliminaron sus infecciones por covid-19 deberían recuperarlos después de un año.

Los estudios confirman que muchos, si no la mayoría, de los pacientes con covid-19 dicen que su sentido del olfato se ve afectado, una condición llamada anosmia o hiposmia. Debido a que el olfato y el gusto están estrechamente relacionados, muchas personas sienten que su capacidad para saborear los alimentos normalmente también se ve afectada cuando su sentido del olfato se interrumpe.

Un experimento en curso de unas 100 personas que perdieron el sentido del olfato a principios de 2020 mostró que puede tardar meses en volver, pero lo hace. Algunos pacientes no se dieron cuenta o no lo apreciaron, sin embargo, el equipo internacional de investigadores lo informó en el Journal of the American Medical Association’s JAMA Network Open.

«A los ocho meses, la evaluación olfativa objetiva confirmó la recuperación completa en 49 de 51 pacientes (96,1%)», escribieron. Dos seguían teniendo un sentido del olfato anormal un año después: uno que no podía oler mucho y otro que tenía un sentido del olfato anormal.

«Nuestros hallazgos sugieren que se puede esperar un aumento adicional del 10% en la recuperación a los 12 meses, en comparación con los estudios con 6 meses de seguimiento que encontraron solo el 85,9% de los pacientes con recuperación», escribieron.

Lauren Mascarenhas, Deidre McPhillips, Alexandra Meeks, Maggie Fox y Virginia Langmaid de CNN contribuyeron a este informe.

