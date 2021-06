Missouri se convierte en un punto crítico de la variante delta que aumenta las hospitalizaciones mientras los esfuerzos de vacunación se retrasan

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — En junio, Louie Michael y su esposa, Patti, fueron admitidos como pacientes de covid-19 en el Mercy Hospital de Springfield, uno de los dos principales hospitales en el suroeste de Missouri.

Pattie fue hospitalizada primero. Tiene asma y está inmunodeprimida. Michael la siguió al día siguiente, llegó en ambulancia.

Hizo una crónica de su pelea contra el covid-19 en Facebook, compartiendo sus actualizaciones de salud a diario. «La respiración es dificultosa, es difícil. Esto es real», dijo Michael.

Hablando con Springfield News-Leader, Michael dijo que la pareja nunca descartó por completo la vacuna, pero pospusieron la decisión, esperando ver los resultados entre las vacunas disponibles.

Algo de lo que ahora se arrepienten.

«Espero que la gente piense en vacunarse. Es su prerrogativa, pero yo desearía haberlo hecho solo para evitar esto», dijo Michael. «Esta nueva variante delta, que creen que podría haber tenido, es simplemente bombardear en picado a todos los que no se contagiaron de la otra antes».

Missouri está experimentando un aumento preocupante en las hospitalizaciones debido a la variante delta del coronavirus, que se originó en la India. Solo en Springfield, ha habido un aumento del 225% en las admisiones hospitalarias desde el 1 de junio, según el Departamento de Salud del Condado de Springfield-Greene

La variante delta, que se ha encontrado que es más transmisible que otras, ahora representa alrededor de 29% de casos en Missouri, más que en cualquier otro estado, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Y las tasas de vacunación en Missouri se mantienen por debajo del promedio, según muestran los datos de los CDC. Aproximadamente el 38% de la población del estado está completamente vacunada, en comparación con casi el 46% de la población de EE.UU. en general.

Una por una, todas las variantes del nuevo coronavirus identificadas hasta el momento

Alcance de las vacunas

Dado que Springfield tiene menos del 38% de las personas completamente vacunadas, los funcionarios de salud están recurriendo a enfoques creativos para ganarse la confianza de la comunidad.

Las clínicas de salud junto con el Departamento de Salud del Condado de Springfield-Greene han albergado clínicas de vacunación en estaciones de bomberos, centros comunitarios LGBTQ + y una celebración local de Juneteenth. Las cervecerías locales también han organizado eventos recurrentes en los que los asistentes pueden tomar un trago y una cerveza gratis, motivación para algunos.

«Realmente no tengo otra respuesta que no sea que tenía miedo de algo nuevo», dijo Will Branch.

Un arboricultor de profesión, Branch, de 37 años, dijo que su familia había tenido cuidado con la cuarentena durante la pandemia. Branch y su esposa, Gina, en parte, querían mantenerse a salvo, ya que uno de sus dos hijos pequeños es un paciente cardiaco.

«Apenas tuve tiempo de venir a vacunarme. Definitivamente no voy a tener tiempo para estar en el hospital», dijo Branch.

Los hospitalizados ahora son más jóvenes que los afectados durante la oleada invernal.

«Las personas en la adolescencia y hasta los 20 años están siendo hospitalizadas y necesitan el uso de ventiladores», dijo Katie Towns, directora interina del Departamento de Salud del condado de Springfield-Greene.

La inversión en la extensión de las variantes se refleja claramente en los datos, según los funcionarios de salud del condado, como se explicó a principios de semana durante una conferencia de prensa.

«Si se remonta a mediados de mayo, lo que veíamos era una variante delta en el 70% y una variante alfa en el 24% aproximadamente. En junio, las últimas tres semanas, eso ha cambiado mucho a la variante delta en el 93% y solo el 7% de alfa. Es probable que ese cambio haya sido la causa de un aumento repentino dentro de nuestros sistemas hospitalarios», dijo Kendra Findley, administradora de salud comunitaria y epidemiología del Departamento de Salud del condado de Springfield-Greene.

Más de la mitad de los admitidos en los dos hospitales principales del área de Springfield provienen de condados circundantes con clínicas de salud limitadas. Cada uno de esos condados tiene tasas de vacunación completa por debajo del 20%. El promedio nacional es más del doble de esa cifra, al 46%.

La peligrosa variante delta del covid-19 parece estar causando un pico de hospitalizaciones en una ciudad de Missouri

El Dr. Robin Trotman, experto en enfermedades infecciosas de CoxHealth, es testigo de primera mano de ese aumento en los hospitales.

«Casi el 100% de las personas hospitalizadas con neumonía de covid no están vacunadas. Ahora sí hemos vacunado a personas que dan positivo en las pruebas, pero no se enferman gravemente», dijo Trotman.

Para las enfermeras, los médicos y los terapeutas respiratorios que se encuentran en primera línea de la pandemia, es un panorama desconcertante.

«Cuando el personal se pone en riesgo en estas situaciones, y sienten que otras personas no están dispuestas a vacunarse, a pesar del riesgo, es difícil de tragar para algunos», dijo Trotman.

Deidre McPhillips de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.