Christian Eriksen manda mensaje desde el hospital a sus compañeros de Dinamarca luego de colapsar en partido de la Eurocopa

urielblanco

(CNN) — Christian Eriksen envió un saludo a sus compañeros de la selección de Dinamarca desde el hospital en el que se recupera tras sufrir un colapso en el campo durante el primer partido de su equipo en la Eurocopa 2020 contra Finlandia.

«Esta mañana hablamos con Christian Eriksen, quien envió saludos a sus compañeros de equipo. Su estado de salud es estable y continúa hospitalizado para una futura revisión», informó este domingo la Unión Danesa de Fútbol (DBU).

Eriksen se desplomó durante el partido del sábado en Copenhague. Cayó al suelo durante un saque de banda, poco antes del final de la primera parte.

El partido se suspendió tras los prolongados esfuerzos del personal médico por reanimar a Eriksen con RCP y un desfibrilador.

La UEFA anunció más tarde que el partido se reanudaría. Cuando esto ocurrió, Finlandia ganó 1-0 gracias a un gol de Joel Pohjanpalo en el minuto 59.

«Nos gustaría agradecer a todo el mundo los sinceros saludos a Christian Eriksen por parte de los aficionados, los jugadores, las Familias Reales tanto de Dinamarca como de Inglaterra, las asociaciones internacionales, los clubes, etc.», señaló la DBU en un comunicado este domingo.

«Animamos a todo el mundo a que envíe sus saludos a la DBU, donde nos aseguraremos de hacérselos llegar a Christian y a su familia», añadió el comunicado.

El centrocampista de 29 años juega actualmente en el Inter de Milán, al que llegó en 2020 tras siete años en el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa.

El danés, que cuenta con más de 100 partidos con la selección de su país, pasó por las categorías inferiores del Ajax y comenzó su carrera profesional en el club holandés.

«Christian Eriksen, te quiero»: el mensaje de Lukaku

Después de que se desplomara, los compañeros de equipo de Eriksen formaron un muro a su alrededor para proteger a la estrella del Inter de Milán de las miradas mientras recibía reanimación.

Los jugadores de ambos equipos, así como los aficionados presentes en el estadio, se mostraron visiblemente angustiados mientras Eriksen era atendido por los médicos.

En el otro partido del Grupo B, Romelu Lukaku abrió el marcador para Bélgica contra Rusia y corrió hacia la cámara para enviar un mensaje de apoyo a su compañero del Inter. «Chris, Chris, sterkte jongen (en holandés significa «te deseo fuerza/todo lo mejor»). Te quiero», dijo.

Lukaku, que marcó un segundo gol a finales del encuentro, dijo a periodistas en su entrevista posterior al partido que «lloró mucho» y «se asustó» cuando se enteró de la noticia del colapso de Eriksen.

«Paso más tiempo con él que con mi familia, así que mis pensamientos están con él, su novia, sus dos hijos y su familia», añadió.

Harry Kane y Heung-Min Son

En Goyang (Corea del Sur), el excompañero de equipo de Eriksen, Heung-Min Son, marcó un gol en la victoria de su equipo contra Líbano (2-1) en un partido de clasificación para el Mundial, y gritó «Christian Eriksen, te quiero», según un tuit de su club, el Tottenham.

💙 23 💙 Heung-Min Son dedicated his winning goal to Christian Eriksen in South Korea’s #WCQ2022 victory over Lebanon. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/2ImZ8AS5Zj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 13, 2021

Otros mensajes de buena voluntad de todo el mundo inundaron las redes sociales. Harry Kane, el capitán de Inglaterra y antiguo compañero de equipo de Eriksen, envió su amor al danés y a su familia en un tuit el sábado.

«Mantente fuerte, compañero», dijo Kane, que jugó su primer partido de la Eurocopa 2020 este domingo.

Chris. I’m sending all my love to you and your family. Stay strong mate. 💙💙 — Harry Kane (@HKane) June 12, 2021

«Por favor, Dios»

El incidente del sábado recordó al colapso de Fabrice Muamba en 2012, después de que el futbolista sufriera un paro cardiaco durante el partido de la FA Cup del Bolton contra el Tottenham. Muamba acabó recuperándose, pero tuvo que interrumpir su carrera como futbolista.

«Por favor, Dios», tuiteó Muamba tras el colapso de Eriksen.

«Todos nuestros pensamientos están con Christian Eriksen y su familia», tuiteó el antiguo club de Eriksen, el Tottenham, mientras que su compañero de equipo en el Inter de Milán, Ashley Young, escribió: «POR FAVOR HERMANO POR FAVOR».

Los duques de Cambridge rindieron homenaje a los médicos que corrieron al campo para ayudar a Eriksen, y al árbitro Anthony Taylor, que detuvo el partido inmediatamente.

«Alentadoras noticias sobre Christian Eriksen, todos estamos pensando en él y en su familia. Bien hecho por el equipo médico y a Anthony Taylor por su calmada y rápida actuación», decía un tuit de la cuenta oficial de Twitter de los duques, firmado como «W».

Matias Grez contribuyó a este informe.

