Gwen Berry se aparta de la bandera en el podio de pruebas olímpicas de EE.UU., dice que estaba «preparado»

(CNN) — La lanzadora de martillo Gwen Berry dice que la interpretación del himno nacional mientras estaba en el podio en las pruebas de pista y campo olímpicas de Estados Unidos fue «preparada».

Berry se apartó de la bandera para mirar a las gradas mientras se escuchaba «The Star-Spangled Banner» durante la ceremonia de entrega de medallas el sábado. Luego se puso sobre su cabeza una camiseta con las palabras «atleta activista».

Berry, que ocupó el tercer lugar en el evento del martillo en las pruebas de Eugene, Oregon, se ganó un lugar en el equipo de EE.UU. para los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el próximo mes.

«Siento que estaba preparado. Siento que lo hicieron a propósito, y yo estaba enojada, para ser honesta», dijo Berry sobre el himno que sonaba mientras estaba en el podio.

«Estaba pensando en lo que debería hacer. Al final, me quedé allí y me balanceé. Me puse la camisa por la cabeza. Fue una verdadera falta de respeto. Sé que lo hicieron a propósito, pero todo estará bien. Ya veo qué pasa».

El himno estaba programado dice la USATF

USA Track and Field (USATF) no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN, pero según Reuters, dijo que el himno se tocaba cada día en los ensayos de acuerdo con un horario preestablecido.

«No esperamos hasta que los atletas subieran al podio para recibir los premios de lanzamiento de martillo», dijo la portavoz de la USATF, Susan Hazzard. «Estamos encantados con el equipo femenino de lanzamiento de martillo que se seleccionó para los Juegos».

El himno se ha tocado una vez cada noche durante las pruebas.

Berry muestra una camiseta en el podio en las pruebas olímpicas.

«Dijeron que iban a ponerlo antes de que nos marcháramos, luego lo tocaron cuando estábamos allí», dijo Berry, según ESPN.

«Pero realmente no quiero hablar sobre el himno porque eso no es importante. El himno no habla por mí. Nunca lo hizo».

En Instagram, Berry agregó una leyenda junto a fotos en las que se ve en el podio, diciendo: «Dije lo que dije … quise decir lo que dije … ¡¡DEJEN DE JUGAR CONMIGO !! ¡PUNTO!».

Luego, en Twitter, Berry dijo que los comentarios en las redes sociales muestran que «incluso después del homividio de George Floyd y tantos otros, los comerciales, las declaraciones y los sentimientos falsos sobre la vida de los negros eran solo un engaño».

Berry había sido sancionada

En 2019, Berry perdió algunos de sus patrocinios luego de levantar el puño en protesta por el podio en los Juegos Panamericanos en Perú.

Ella recibió una suspensión condicional de 12 meses sobre una sanción del Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. por el acto, que, según ella, tenía la intención de resaltar la injusticia racial en Estados Unidos.

«Para mí, fue extremadamente devastador porque cortaron todos mis ingresos», dijo Berry, de 31 años, a CNN sobre la situación el año pasado.

«Competir, ir al extranjero, ir a competencias, conseguir premios en metálico y, finalmente, hacer que el equipo olímpico me ayude, ayude a mi familia, ayude a mi comunidad».

En una carta abierta a los atletas a principios de este año, la directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU., Sarah Hirshland, describió cómo se permitirían «demostraciones respetuosas sobre el tema de la justicia racial y social» en las pruebas olímpicas y paralímpicas.

«Si bien apoyamos su derecho a manifestarse pacíficamente en apoyo de la justicia racial y social, no podemos controlar las acciones que otros puedan tomar en respuesta», decía la carta.

Sin embargo, se prohibirá «protestas y manifestaciones» en los Juegos Olímpicos de Tokio después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) ratificara la Regla 50, que establece que «no se permite ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ningún sitio, lugares u otras áreas».

